Průměrná penze by se měla v roce 2021 zvýšit o 800 Kč, uvedla Maláčová

před 29 minutami

Průměrná penze by se měla v roce 2021 zvýšit o 800 Kč, aby dosáhla plánovaných 15 tisíc. V televizním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Peníze na to chce získat zavedením digitální daně, zvýšením některých spotřebních daní či zrušením daňových výjimek. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) uvedl, že vláda rozdává peníze, o kterých si myslí, že je získá. Možný příjem ze zavedení digitální daně nepovažuje v této souvislosti za dostatečně vysoký.

"Když chce vláda k 1. lednu 2021 průměrnou výši penze 15 tisíc korun, a teď to bude po zvýšení 14 200 korun, v dalším roce se budou muset zvýšit o 800 korun," vysvětlila Maláčová. Vláda učinila další krok k tomu, aby příští rok zvýšila průměrný důchod o 900 korun na 14 200 korun měsíčně, jak se již dříve dohodly koaliční strany. Poté co předminulý týden neschválila návrh novely ministryně Maláčové, která počítala s navýšením přímo ve výpočtu penze, minulý týden rozhodla o jednorázovém doplatku k valorizaci zajištěné zákonem. Valorizace má podle daných parametrů činit zhruba 700 korun, podle nynějších statistik 720 korun. Zbytek do 900 korun doplatí každý měsíc stát zvláštním příspěvkem. Na konci loňska pobíralo nějaký důchod 2,9 milionu lidí, z nich více než 2,4 milionu mělo starobní penzi. Pokud vláda každému důchodci přidá na mimořádném příspěvku 200 korun měsíčně - tedy za celý rok 2400 korun, bude to stát příští rok sedm miliard. Celkově vyjde navýšení na 33 miliard korun, uvedl před týdnem po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO).