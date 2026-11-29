Berounskou starostkou bude zřejmě Barbora Skálová (za Beroun sobě). Na koalici se dohodli zástupci vítězného uskupení Beroun sobě, Společně pro Beroun, Puls a nezařazená Jana Církvová, která kandidovala za Společně pro Beroun.
Místostarostou se má stát Adam Voldán (za Společně pro Beroun). Koalice má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 12 hlasů. Vedení města budou zastupitelé volit na pondělním jednání, řekl v neděli Jakub Větrovec ze Společně pro Beroun. Ustavující jednání v Berouně už dvakrát zastupitelé přerušili, protože se nepodařilo sestavit koalici.
Nově vytvořená koalice se chce zaměřit například na řešení dopravní situace ve městě, větší otevřenost města vůči občanům i řadu dalších programových bodů, ve kterých se hnutí shodují. „Máme překryv skoro ve všem,“ vysvětlil Větrovec a dodal, že detailní programové prohlášení koalice zveřejní do 90 dní.
Rada města bude sedmičlenná, stejně jako v minulém volebním období. Za Beroun sobě budou jejími členy Barbora Skálová, Václav Kovář a Kristýna Kymličková, za Společně pro Beroun Adam Voldán a Eliška Hubertová, za uskupení Puls Luboš Zálom a nezařazená zastupitelka Jana Církvová.
Finanční výbor má vést Martin Dolejší ze Společně pro Beroun a kontrolní výbor má vést zástupce opozice.
Beroun sobě už dříve uzavřel koalici se Společně pro Beroun, ale na ustavujícím jednání 9. listopadu zastupitelé nové vedení nezvolili. Jednání přerušili kvůli údajnému střetu zájmů Kristýny Kymličkové navržené do rady města za Beroun sobě.
Beroun sobě zveřejnil právní stanovisko, podle nějž dřívější práce pro zahraničního developera Kymličkové neznemožňuje stát se radní, a to ani pro investice. Stejně tak v tom podle stanoviska nebrání práce jejího manžela ve stavební firmě.
Beroun sobě získal v letošních volbách sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, Společně pro Beroun skončilo druhé s pěti mandáty, avšak po sporech následoval odchod Církvové a Petra Horáka, proto mají tato uskupení dohromady deset zastupitelů.
ODS zůstala mimo
Další v pořadí skončili Nezávislí Berouňáci, kteří mají čtyři zastupitele, ANO získalo tři a Naše Česko i Puls mají po jednom mandátu.
Dosavadní starostka Chalupová odešla z ODS a byla lídryní Našeho Česka. Do zastupitelstva se ale nedostala. Občanské demokraty vedl do voleb student Matěj Suchopár, strana v zastupitelstvu nezískala žádný mandát.
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