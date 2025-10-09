Domácí

Provozovatelé pražského centra Kasárna Karlín získali dodatečné povolení

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Stavební úřad Prahy 8 vydal dodatečné stavební povolení pro společenské a kulturní centrum, které provozuje spolek Pražské centrum na nádvoří bývalých karlínských kasáren. Je zveřejněné na úřední desce Prahy 8. Centrum funguje od letošního jara omezeně pouze na nádvoří bez využití menších budov, které spolek dříve opravil.
Nádvoří Kasárny Karlín. Archivní foto.
Nádvoří Kasárny Karlín. Archivní foto. | Foto: Aktuálně.cz

Právě těch se povolení týká. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, je možné se proti němu odvolat k pražskému magistrátu.

Centrum funguje od roku 2017, spolek opravil menší budovy na nádvoří pro účely koncertního sálu, kavárny či baru. Neměl však potřebná povolení, takže stavební úřad rozhodl o uzavření centra, které se uskutečnilo loni v červnu. Problémem byl především nesoulad s územním plánem, který však hlavní město od té doby změnilo. Objekt kasáren převzal začátkem loňského roku od státu pražský magistrát.

Centrum bez využití budov začalo opět fungovat letos koncem května, zároveň provozovatelé usilovali o legalizaci staveb. Úřad nyní rozhodl v jejich prospěch. Proti povolení dorazila řada námitek některých obyvatel okolních domů, kteří si dlouhodobě stěžují na hluk z koncertů a barů na nádvoří.

Úřad je zamítl, venkovní koncerty podle něj nebyly předmětem řízení, protože žádost byla podána pouze na provoz letního kina. "Pokud jde o provoz kavárny, účastníci řízení neuvedli žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o zvýšené hlukové zátěži," stojí v dokumentu. Úřad nevyhověl ani žádosti, aby omezil provozní dobu centra pouze do 21:00.

Hlavní město plánuje do budoucna celkovou rekonstrukci rozsáhlého objektu kasáren a jeho využití pro různé účely. Mohly by tam vzniknout byty, kulturní centrum, technologický park nebo školské zařízení. Historický objekt pochází z 19. století, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Budova je od roku 1958 památkově chráněná. Stát se v minulosti snažil areál opakovaně prodat, ale bez úspěchu.

 
domácí Aktuálně.cz Obsah Praha Kasárna Karlín zahrádka povolení úřad

