Prasklá pneumatika spustila řetězovou havárii a uzavřela dálnici D56 u Paskova

Uzavírka na Ostravu trvá, tvoří se tam dlouhé kolony. Video z místa nehody zveřejnila policie na síti X.
Nehoda se stala po 05:00 na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Nabouralo při ní nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek praskla pneumatika, narazilo do vedle jedoucí dodávky a do svodidel. Náklad se částečně vysypal do protisměru, kde do kulatiny narazila tři auta a další dvě se kvůli tomu střetla.
Nyní jsme dočasně zprůjezdnili jeden jízdní pruh ve směru na Frýdek-Místek. Na místě stále probíhají dokumentační a odklízecí práce. Dbejte pokynů policistů a buďte ohleduplní a obezřetní.. pic.twitter.com/exrzXNg0Cm— Policie ČR (@PolicieCZ) December 11, 2025
Na místě se stále odklízí následky nehody a policie provádí dokumentaci. Podle Ředitelství silnic a dálnic bude místo pravděpodobně znovu uzavřeno po příjezdu vyprošťovací techniky.
Nejvážněji zraněný byl šedesátiletý muž, kterého hasiči z vozu vyprošťovali. "Zdravotníci si ho přebrali za probíhající resuscitace. Měl srdeční zástavu, vážné poranění hlavy, hrudníku a dolní končetiny," uvedl Humpl. Záchranáři muže ošetřili, lékař provedl i punkci hrudníku. Zhruba po 20 minutách se u pacienta podařilo obnovit srdeční rytmus. Muž byl poté transportován do Fakultní nemocnice Ostrava, kde si ho v kritickém stavu převzal do péče tým urgentního příjmu.
Tři muži a jedna žena ve věku od 23 do 50 let byli s lehčími a středně těžkými poraněními, zejména hrudníku, páteře a končetin, ošetřeni a převezeni do Nemocnice ve Frýdku-Místku a Městské nemocnice Ostrava.