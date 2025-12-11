Domácí

Prasklá pneumatika spustila řetězovou havárii a uzavřela dálnici D56 u Paskova

před 2 hodinami
Provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy od rána komplikuje vážná nehoda u Paskova. Bylo zraněno pět lidí, jeden pacient byl v kritickém stavu. Dálnice musela být kvůli vysypanému dřevu z nákladního auta obousměrně uzavřená, krátce před 09:00 se provoz podařilo obnovit v jednom pruhu ve směru na Frýdek-Místek. ČTK to sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková a mluvčí záchranné služby Lukáš Hump.
Foto: Jakub Plíhal

Uzavírka na Ostravu trvá, tvoří se tam dlouhé kolony. Video z místa nehody zveřejnila policie na síti X.

Nehoda se stala po 05:00 na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Nabouralo při ní nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek praskla pneumatika, narazilo do vedle jedoucí dodávky a do svodidel. Náklad se částečně vysypal do protisměru, kde do kulatiny narazila tři auta a další dvě se kvůli tomu střetla.

Na místě se stále odklízí následky nehody a policie provádí dokumentaci. Podle Ředitelství silnic a dálnic bude místo pravděpodobně znovu uzavřeno po příjezdu vyprošťovací techniky.

Nejvážněji zraněný byl šedesátiletý muž, kterého hasiči z vozu vyprošťovali. "Zdravotníci si ho přebrali za probíhající resuscitace. Měl srdeční zástavu, vážné poranění hlavy, hrudníku a dolní končetiny," uvedl Humpl. Záchranáři muže ošetřili, lékař provedl i punkci hrudníku. Zhruba po 20 minutách se u pacienta podařilo obnovit srdeční rytmus. Muž byl poté transportován do Fakultní nemocnice Ostrava, kde si ho v kritickém stavu převzal do péče tým urgentního příjmu.

Tři muži a jedna žena ve věku od 23 do 50 let byli s lehčími a středně těžkými poraněními, zejména hrudníku, páteře a končetin, ošetřeni a převezeni do Nemocnice ve Frýdku-Místku a Městské nemocnice Ostrava.

 
