Prověřte "premiérovy dotační avantýry", vyzval šéf ODS vlivnou státní úřednici

Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby ministerstva uvolňovala dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.
ODS tak postupuje v souvislosti s dopisem, ve kterém minulý týden Evropská komise požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
"Roli nejvyššího státního tajemníka nepřísluší kontrola konkrétních dotací, ale přísluší mu prověřit, zda na jednotlivých ministerstvech jsou dodrženy všechny zákonné povinnosti zaměstnanců podle zákona o státní službě. Dále má prověřit, zda nebyly dávány nezákonné pokyny a příkazy a zda na úředníky na těchto ministerstvech nebyl činěn politický tlak k tomu, aby vypláceli dotace, které mohou být zásadním způsobem ohroženy," uvedl Kupka. Zároveň má tajemnice prověřit, zda úředníci, kteří měli pochybnosti o zákonnosti postupu, využili všechny postupy dané legislativou.
Brücknerová jako personální ředitelka sekce pro státní službu v únoru převzala kompetence nejvyššího státního tajemníka poté, co v lednu skončil ve funkci po dohodě s Babišem Jindřich Fryč. Prověření v co nejbližší době z její strany považují občanští demokraté za důležité, aby Česko nezaplatilo "premiérovy dotační avantýry".
Babiš ve čtvrtek ve Sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Dopis z Bruselu má za výsledek tlaku české opozice, která chce také k tématu mimořádnou poslaneckou schůzi. Vyzvala ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby jeho úřad vyplácení dotací Agrofertu přerušil, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém komise rozhodla. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale ČTK potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.
Výklad dopisu k opatřením proti střetu zájmů tak, že byly pozastaveny dotace, není podle Šebestyána správný. Dopis Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio) je právně nezávazný, řekl při čtvrtečních sněmovních interpelacích. Jde podle něj pouze o komunikaci mezi DG Regio a příslušnými subjekty v členském státě.
Platby skupině Agrofert byly podle ministra pozastaveny po Babišově jmenování premiérem loni 9. prosince. Státní zemědělský intervenční fond obnovil administraci žádostí letos 9. května, přičemž komunikoval s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri). Seznam Zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil zemědělský fond Agrofertu na dotacích téměř 200 milionů korun.
Mohlo by vás zajímat: “Nechceme stát ve frontě”. Happening iniciativy Česko, funguj! proti návrhu novely zákona o státních zaměstnancích
Zasáhlo Rusko území NATO úmyslně? Expert popisuje jedinečnost útoku
Rumunsko řeší bezprecedentní incident. Ruský dron s bojovou hlavicí dopadl v noci na pátek na obytný dům a zranil dva lidi. Co se přesně stalo, čím se událost liší od předchozích incidentů a jaké kroky nyní zvažuje Bukurešť? Aktuálně.cz přináší přehled otázek a odpovědí s komentářem bývalého náčelníka Generálního štábu AČR generála Jiřího Šedivého.
Sparta si pojistila zkušenost. Kadeřábek bude pokračovat i příští rok
Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Během sezony po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky opce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování.
Noční můra pro Suchoje: Ukrajina dostane letadla a rakety, které změní pravidla hry
Jeho provoz je o polovinu levnější než u stíhačky F-16, dokáže operovat i z dálnice, stačí mu na údržbu mnohem méně techniků a odpaluje rakety, které jsou schopné sestřelovat ruské letouny ve vzdálenosti 200 kilometrů. Dobře ho znají i Češi – švédský nadzvukový letoun Saab Gripen. Právě jich Ukrajinci podle nejnovější dohody získají desítky.
Rusko je hrozbou i pro vás, vzkazuje Evropě Kyjev po incidentu s dronem
Dnešní proniknutí ruského dronu do vzdušného prostoru Rumunska a jeho výbuch v obytné zástavbě v Galati opět dokazuje, že ruská agrese představuje skutečnou hrozbu pro černomořský region i pro celou Evropu. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha a dodal, že Rumunsko má plnou podporu Kyjeva.
V Česku se v pátek večer odehraje Noc kostelů. Letošní ročník nese motto Odvaha
Už poosmnácté se v pátečních večerních hodinách otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník se koná v duchu motta Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním.