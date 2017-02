Expert: Kalifornii katastrofa nehrozí. České přehrady jsou hlídané, protrhnout se může leda rybník

před 14 hodinami

Odborník na přehrady a znalec v oboru stavebnictví Ladislav Satrapa tvrdí, že technické problémy nejvyšší americké přehrady Oroville katastrofu nezpůsobí. Nařízení evakuovat bezmála dvě stě tisíc lidí je ale podle něj logický krok. Expert zdůraznil, že česká vodní díla mají několik pojistek a jsou pod dohledem, podobná situace jako v USA by tu tedy nastat neměla.

Praha – Nejvyšší americkou přehradu postihla neobvyklá porucha, velká katastrofa však nehrozí. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to řekl odborník na přehrady z ČVUT Ladislav Satrapa. Americké úřady v neděli podvečer místního času kvůli potížím na přehradě nařídily evakuaci asi 188 tisíc lidí žijících v okolí jezera Oroville v severní Kalifornii.

"Je to technický problém, ale podle toho, co je vidět na videích, žádná katastrofa nehrozí," uklidňuje český odborník s tím, že se nejspíše jedná o poškození odvodu vody od bezpečnostního přelivu. To je podle něj poměrně neobvyklá porucha, ale není to věc, která by tragicky ohrozila jak lidi, tak samotné vodní dílo. "Pokud by se ale porucha stala na hlavní hrázi a tekla by voda po ní, tak by byl skutečně průšvih," dodal.

Poškození odvodu vody od bezpečnostního přelivu podle Satrapy omezuje především manipulační možnosti přehrady. Příčinou může být to, že kvůli narušení těsnění mohly být podemlety betonové desky.

Z videa je podle něj patrné, že se poškodila spodní část skluzu, a prakticky nic by se tedy nemělo stát. "Budou to ale muset opravit," říká s tím, že rozhodnutí úřadu o evakuaci je logický krok.

"Když se projeví na vodním díle věci, které nejsou standardní, navíc ve chvíli, kdy se čeká tání a povodně, tak se nikdo neodváží na to nereagovat," tvrdí. Pokud by ale někdo na ohroženém území zůstal, tak podle něj příliš neriskuje. "Stav už je relativně ustálený," doplňuje s tím, že úřady musí být obezřetnější a nemohou připustit ani náznak bezpečnostního rizika.

Podobně konstruovaných přehrad, které mají po boku bezpečnostní přelivy, je po celém světě spousta. Jen v České republice je přes 25 tisíc takových rybníků a více než stovka velkých vodních staveb. Každoročně se v Česku protrhnou tři až čtyři rybníky. "Důvodem zpravidla je, že přijde lokální intenzivní déšť," vysvětluje. Všech 118 velkých přehrad je na rozdíl od tisíců rybníků pod dohledem nejen povodí, ale i technicko-bezpečnostních složek, podobná situace jako v USA tak podle odborníka v Česku nehrozí. "U nás je navíc jiná hydrologie, povodně jsou dlouhodobě sledované a víme, co dělají. Navíc přehrady mají několik pojistek," dodal.

Životnost přehrad je podle Satrapy řádově stovky let i více. "Máme ve světě přehrady, které fungují už déle než dva tisíce let," říká odborník s tím, že pokud se přehrada průběžně opravuje a udržuje, její životnost je prakticky nekonečná.

