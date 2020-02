Z armády je jen torzo, protivník může být o generaci před námi, řekl generál Opata

Zemřel bývalý egyptský prezident Husní Mubarak. Bylo mu 91 let. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na egyptskou státní televizi. Mubarak byl u moci od roku 1981 a rezignoval v únoru 2011 během takzvaného arabského jara, které do země přineslo prodemokratické protesty. Mubarak vyšel z vězení v roce 2017, když ho soud osvobodil v případu spoluodpovědnosti při zabíjení demonstrantů.