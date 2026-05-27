Protidrogoví experti navrhují místo Babišovy reformy vznik samostatné agentury pro závislosti

Odborníci na protidrogovou politiku prosazují vznik nezávislé agentury, která by měla na starosti problematiku závislostí. Navrhují ji místo vládního přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví.
Novinářům to řekla ředitelka odborného centra Think tanku Racionální politiky závislostí Jana Michailidu po svém odchodu z jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s desítkami zástupců vládních rad a lidskoprávních a protidrogových organizací kvůli chystanému přesunu vládních odborů a rad pod ministerstva.
Vláda minulé pondělí schválila přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do čtyř ministerstev. Přemístit by se mělo i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.
„Náš návrh je stále stejný, a to je to, že má vzniknout agentura pro závislostní problematiku, která by sídlila mimo všechny resorty a měla by na starosti prevenci, kontrolu, dotační tituly, všechno kolem problematiky,“ řekla Michailidu.
Vznik agentury pro problematiku závislosti navrhuje i dosavadní národní protidrogové koordinátor Pavel Bém. Ten před nedávnem napsal, že tento krok obsahuje chystaný plán opatření do roku 2028. Podle původního záměru měl kabinet dokument projednat v červnu.
Národní agentura pro závislosti
Bém před nedávnem sdělil, že připravovaný plán opatření přináší "tři jasná řešení". Jako první zmínil vznik Národní agentury pro závislosti po vzoru Národní sportovní agentury. Měla by na starosti protidrogovou politiku. Umožnila by přesun agendy z úřadu vlády.
Vytvořit by se měl pak i fond prevence, do kterého by plynula část výnosu z prodeje tabákových výrobků a alkoholu. Využily by se na úhradu škod, které tyto látky způsobují, uvedl Bém. Třetím krokem je předložení adiktologického zákona, který je hotový a upravuje uceleně problematiku závislosti.
Podle ředitele Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěje Hollana norma vznikla za předminulého období za tehdejší Babišovy vládu, nynější kabinet ji tedy může využít.
Podle nové zprávy o závislostech v Česku denně kouří až 2,1 milionu lidí starších 15 let. Až milion osob každý den pije alkohol a psychoaktivní léky zneužívá až 1,4 milionu žen a mužů. Až 450 tisíc lidí hrozí digitální závislost. Podle Béma kvůli kouření veřejné rozpočty ztrácí kvůli zdravotním a jiným dopadům ročně 100 miliard korun, kvůli alkoholu 59 miliard.
