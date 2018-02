Z koncentráku v Letech šla strašlivá tíseň, vzpomíná Schwarzenberg. Dává trestní oznámení na Roznera

před 3 hodinami

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg podal trestní oznámení kvůli popírání holokaustu na poslance SPD Miloslava Roznera, který mluvil o koncentračním táboře pro Romy v Letech jako o "neexistujícím pseudokoncentráku". V rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz vysvětluje, že ho k tomu vedl vztah ke kraji kolem Let, z kterého pochází.

Proč jste se rozhodl připojit k podání trestního oznámení na poslance SPD Miloslava Roznera?

Celý svůj politický život jsem bojoval za lidská práva. A je pro mě nepřijatelné, abychom měli v politice lidi, kteří se lidským právům vysmívají tím, že popírají holokaust, to je pro mě už opravdu trochu moc. Jsem přesvědčen, že se proti zlu musí začít bojovat hned v zárodku, a ne čekat, až se rozšíří.

Vy navíc z oblasti kolem koncentračního tábora v Letech pocházíte…

Podívejte se, já pocházím z Orlíka. Koncentrák v Letech byl za mého dětství přes les od našeho panství. A jako dítě jsem tam měl po válce velmi zvláštní zážitek. Dítě má velmi silné instinkty, málo z dospělých si je pak uchová. Já jsem s otcem po válce mohl poprvé jet z Čimelic na Orlík, kam jsme za války měli zákaz jezdit.

Tehdy, bylo mi zhruba osm let, jsem byl magor na koně, jediné, co mě zajímalo, byly stáje, jezdění na koni nebo kočírování. Jeli jsme tedy tím kočárem taženým koňmi, které jsem pozoroval, a najednou na mě padla strašlivá tíseň. Dodnes si na ten zážitek často vzpomínám, když jsme jeli kolem Let u Čimelic nad tím koncentrákem, obrátil jsem se na otce a zeptal jsem se ho, co to tady je, jde na mě z toho místa hrůza… Obrátil se na mě a povídá: "Ano, tady se děly strašlivé věci. Až budeš velký, tak ti to vysvětlím."

Proč jste se rozhodl podat trestní oznámení na pana poslance Roznera, a ne na Tomia Okamuru, který se nedávno vyjadřoval obdobně? Problémy se svými výroky kolem Let měl ostatně i premiér v demisi Andrej Babiš.

V tom oznámení jsou zmínění i další politici, kteří podobná slova prohlašovali. Ti jsou spolu s panem Roznerem spoluviníci svými výroky. Na pana Roznera to podávám proto, že je to nejčerstvější a bylo to nejjasnější.

Ale proč právě na něj?

Někde se to klubíčko musí začít rozmotávat. Uvidíme, třeba v tom budeme pokračovat.

Česko má svobodu slova. Proč je to, co pronesl poslanec Rozner, za hranou?

Jistě, máme svobodu slova. A u poslanců zvláště, jak známo. Já také nejsem pro, abychom zavedli cenzuru výroků, ale jako občan této republiky mám povinnost se proti takovým věcem postavit! Nechci cenzuru, ale jsem skalní zastánce toho, aby se každý občan stavěl proti zlu.

Nevztahuje se na to poslanecká imunita? Není to ze strany pana Roznera nebo Okamury politické vyjádření?

Samozřejmě že ano. Vztahuje se na to. Máme tady ale i jiné kabrňáky, kteří se skrývají nebo skrývali pod poslaneckou imunitou. Ale dají se ke stíhání vydat. Je na sněmovně, jak s takovými výroky pak bude nakládat.

Máte pocit, že v současné společnosti je vnímání takových témat jako popírání holokaustu, rasistické výroky a další hlasitější?

Je to, jak známo, vždy ve vlnách. Byly časy, kdy si nikdo takové věci v politice říci netroufal. Za dob třeba prezidenta Václava Havla. Ale nyní si více lidí troufá říkat takové ostudnosti. Cítí, že mají záštitu seshora. Ale to nikoho neomlouvá a takové věci se dít nemají.

