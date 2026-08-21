Proti Babišovi s Macinkou. Vládní partner chce soupeře pro Pavla. Jedno jméno se opakuje

Mít, či nemít kandidáta na prezidenta? Tuhle otázku řeší politici ve vládní koalici – a neshodnou se. Zatímco premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zastávají názor, že by vládní většina neměla postavit vyzyvatele Petru Pavlovi, ze sněmovního klubu SPD zní něco jiného. A opět se skloňuje jméno Radka Vondráčka (ANO).
Šéf Motoristů Petr Macinka už dříve uvedl, že by podle něj nebylo správné, aby vláda měla svého kandidáta na prezidenta. „Viděli bychom zuřivý atak ze strany opozice a na ni napojených nátlakových struktur. A zase by to byl pouze kandidát vlády proti kandidátovi opozice,“ míní ministr.
A podobně to vidí i další vlivný politik, který je ve vládě za Motoristy, ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. „Nemyslím si to. Věřím, že protikandidát Petra Pavla vyvstane z poptávky občanské společnosti. Přímá volba tento trend umocňuje,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
Podobně se k problému nyní staví i Andrej Babiš, i když ještě v lednu na volebním sněmu ANO říkal, že by se vládní většina měla poohlédnout po vlastním kandidátovi. To si stále myslí někteří straníci hnutí. A dokonce mají i jméno vyzyvatele Petra Pavla – šéfa sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka.
Server Aktuálně.cz se s dotazem, zda má vládní koalice postavit vlastního kandidáta na prezidenta, obrátil také na členy poslaneckého klubu SPD i šéfa hnutí a také sněmovny Tomia Okamuru.
„SPD bude jednat o kandidátovi na prezidenta až po letošních komunálních a senátních volbách. Ideální by bylo, aby se jednalo o kandidáta, který bude mít šanci porazit současného prezidenta Pavla,“ uvedl pro Aktuálně.cz Okamura.
Prezident ovšem ještě ani oficiálně neohlásil, zda hodlá znovu kandidovat.
„Ukončit Pavlův pobyt na Hradě“
Podle Libora Vondráčka, šéfa Svobodných, kteří kandidovali s SPD v loňských sněmovních volbách, by kandidátem na Hrad mohl být právě jeho jmenovec z ANO Radek Vondráček.
„Mnohokrát prokázal schopnost politické dohody a kompromisu a vnímám, že má velké uznání nejen v řadách koaličních, ale i opozičních poslanců, což se ukázalo například při schvalování jednacího řádu. Již má také zkušenosti s vysokou ústavní funkcí,“ uvedl šéf Svobodných na svém Facebooku s tím, že šlo o odpověď na dotaz deníku MF Dnes.
Podobně se vyjádřila i šéfka Trikolory Zuzana Majerová. I tato strana šla do voleb s SPD. „Ukončit pobyt Petra Pavla na Pražském hradě je nejvyšší priorita. Proto by bylo dobré, aby se vládní koalice dohodla na podpoře jednoho silného kandidáta,“ uvedla pro Aktuálně.cz. Podle ní by mělo jít o člověka s politickými zkušenostmi.
„Všechna tato kritéria Radek Vondráček splňuje. A kdo mě zná, ví, že jeho jméno jsem v této souvislosti zmínila už před nějakým rokem,“ připomíná Majerová.
I další koaliční partner a šéf strany PRO Jindřich Rajchl zastává názor jako jeho kolegové. „Jsem přesvědčen, že strany vládní koalice by měly mít pro příští prezidentskou volbu vlastního společného kandidáta. Současně považuji za důležité, aby byl takový kandidát vyprofilován co nejdříve, měl dostatek času představit veřejnosti své postoje a získat její důvěru. Prezidentská volba je natolik významná, že by vládní strany neměly zůstávat pouze v roli těch, kdo se později připojí k podpoře kandidáta vybraného někým jiným,“ uvedl pro Aktuálně.cz.
A poslanec SPD Tomáš Doležal na dotaz uvedl, že i on je jednoznačně pro. „Dle mého názoru by tři vládní strany měly buď prezidentského kandidáta vygenerovat přímo ze svého středu, anebo se jasně přihlásit ke kandidátovi, který sice třeba nebude členem žádné vládní (ani jiné) politické strany, ale bude jasným kandidátem vládní koalice proti Petru Pavlovi,“ napsal Aktuálně.cz.
Zemanovo zbožné přání
Podle politologa Lukáše Jelínka to ale s prezidentskou volbou dopadne podobně jako s tou letošní senátní. „Myslím si, že nakonec výzvy k nějakým společným kandidaturám nepadnou na úrodnou půdu a každá ze stran se nakonec zařídí po svém,“ míní politolog. S tím, že je pochopitelné, že SPD se chce zbavit prezidenta Petra Pavla.
„Myslím, že v tomto směru by je zachránil skutečně jenom jediný koaliční společný kandidát. Ale ten se podle mě nerýsuje už jenom proto, že takového kandidáta by muselo najít hnutí ANO. A to v tuto chvíli nemá po ruce nikoho tak silného, žádnou takovou figuru, ať už z řad svých aktivních politiků, nebo svých příznivců, aby do toho šlo,“ uvedl Jelínek.
Strany si tak podle něj budou muset počkat, jestli se neobjeví někdo mezi občanskými kandidáty, kdo by přijal jejich podporu. A Vondráčkova kandidatura jen pak podle politologa jen „zbožným“ přáním exprezidenta Miloše Zemana. Bývalý hradní pán řekl v pořadu Spotlight Aktuálně.cz, že právě šéfa zahraničního výboru považuje za optimálního kandidáta.
Jelínek ovšem nevidí Vondráčkovu kandidaturu jako pravděpodobnou. „Možná by Vondráček dokázal získat na svoji podporu nějaké členy nebo příznivce hnutí ANO. Ale sotva by na svoji stranu podle mě získal špičky hnutí, když si ho Andrej Babiš nevybral ani do vlády, ačkoliv o resorty stál,“ podotýká politolog. S tím, že by v takovém případě ani nedávalo smysl stavět bývalého předsedu sněmovny do boje o Hrad.
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