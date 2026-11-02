Protesty omezí dopravu v Praze. Policie radí řidičům, kterým místům se vyhnout

Více než desítka ohlášených shromáždění a průvodů na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) omezí v úterý odpoledne dopravu v Praze. Řidiči by se měli některým místům v centru vyhnout. Jde především o trasu z Kavčích hor přes Nuselský most k Národnímu muzeu. Cestujícím v městské hromadné dopravě policie doporučuje využít metro.
Informovala o tom v pondělí v tiskové zprávě pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, která je reakcí na záměr vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést financování na stát. Na Václavském náměstí se bude od 16:36 konat shromáždění na podporu obou médií.
Vystoupí Medvecká i Orozovič
Profesionální i neprofesionální scény a divadla soukromá i zřizovaná veřejným sektorem podpořily úterní stávku zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Svůj program divadla neruší, některá ho ale upravila, aby se jejich zástupci mohli zúčastnit shromáždění na Václavském náměstí. Vystoupit tam za ně mají členové Činohry Národního divadla Taťjana Medvecká a Igor Orozovič. Pražská divadla se zapojí do průvodu. Vyplývá to z odpovědí zástupců divadel na dotazy ČTK a z vyjádření na sociálních sítích.
Stávku podpoří i několik studentských pochodů. Akce chystají například pražské fakulty Univerzity Karlovy (UK), největší by měly být na náměstí Jana Palacha či na Albertově.
"V této souvislosti bychom chtěli upozornit všechny občany a návštěvníky hlavního města na zásadní dopravní omezení, která nastanou přibližně ve 14:00," uvedla Kropáčová. Trasa jednoho z hlavních průvodů povede od České televize ulicí Na Pankráci, Štětkova, Kongresová a následně bude pokračovat po ulici 5. května přes Nuselský most až do Legerovy ulice k Národnímu muzeu a na Václavské náměstí. V oblasti I. P. Pavlova se připojí další průvod, který půjde od Českého rozhlasu.
"Z důvodu bezpečnosti všech účastníků bude na plánované trase vždy na nezbytně dlouhou dobu omezen provoz vozidel a z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny řidiče, aby, pokud je to jenom trochu možné, využili pro příjezd do centra metropole okolní komunikace a ideálně se tomuto místu vyhnuli," informovala mluvčí.
Dopravní omezení se podle policie nejvíce dotknou ulice 5. května a trasy ve směru k Národnímu muzeu. Při přesunu průvodu na Václavské náměstí uzavře policie i Wilsonovu ulici před Národním muzeem. Nelze vyloučit ani dočasné omezení tramvajové dopravy v okolí I. P. Pavlova. Drobná dopravní omezení pak mohou nastat při přesunu menších shromáždění na Václavské náměstí. Na dopravu by ale neměla mít zásadní vliv, uvedla policie.
Předlohu, která počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet, poslali 24. října do druhého čtení ve Sněmovně poslanci vládní koalice. Opozice záměr označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění.
Vlnu nevole vzbudilo i samotné projednávání novely, které se protáhlo do brzkých sobotních hodin a poslanci hlasovali v 04:36.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost, protože zákon jim peníze od státu zaručí jako mandatorní, tedy povinný výdaj rozpočtu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení, které neznamená útok na demokracii nebo konec jejich nezávislosti.
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