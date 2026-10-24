Protestům navzdory. Koalice protlačila zrušení koncesionářských poplatků, opozice zuří

Více než dvacetihodinový sněmovní maraton skončil dle očekávání. Vládní většina v dolní komoře protlačila zrušení televizního a rozhlasového poplatku do druhého čtení. Kontroverzní návrh, který koalice ANO, SPD a Motoristů nečekaně zařadila k přednostnímu jednání, nyní zamíří do sněmovních výborů k posouzení. Debatu doprovázely ostré slovní půtky poslanců, před budovou stáli demonstranti.
Zamítnutí podpořilo 81 ze 177 přítomných poslanců. Stejný počet poslanců zvedl ruku pro vrácení novely vládě k přepracování, což se chápe jako mírnější způsob zamitnutí. Pro oba návrhy hlasovali výhradně členové dolní komory z opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.
Přednostní zařazení návrhu na program se nečekaně odehrálo v pátek. Pro hlasování prosadil vládní tábor v pátek večer navzdory odporu opozice pevný čas a omezil také řečnickou dobu. Úvodní debatu k novele tím zkrátil zhruba na devět hodin.
Vystoupilo v ní jen několik řádně přihlášených poslanců. K řečništi se nedostalo 65 zákonodárců, což kvůli principům parlamentní demokracie nemůže podle názorů z opozice obstát u Ústavního soudu. Opozice se od pátku nedostala ani k řízení sněmovního jednání.
Opoziční předáci brzdili v pátek zahájení projednávání novely vystoupeními s přednostním právem. Odpoledne opozici rozhořčil postup koalice, která nechala hlasovat o žádostech všech pěti opozičních klubů o udělení přestávek.
Politici se přeli 20 hodin
Poslanci se přeli zejména prostřednictvím krátkých poznámek, atmosféra byla vyhrocená a zaznívaly osobní výpady. Celý jednací den vyplnil i s několika přestávkami přibližně 20 hodin. Po hlasování byla schůze přerušena do 3. listopadu.
Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii.
Kontroverzní návrh, v pátek nečekaně zařazený k přednostnímu projednání, nahrazuje poplatky financováním České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu. Po nynějším úvodním kole zamířil návrh k posouzení do výborů.
Miliardový sešup z balíku
Česká televize by podle návrhu novely měla v příštím roce získat z rozpočtu v měsíčních platbách celkem 5,74 miliardy korun, o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně.
Objem peněz se má vrátit k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku a rozšíření okruhu poplatníků. Růst poplatků prosadila v minulém volební období někdejší kabinet Petra Fialy (ODS).
Pokud by roční míry inflace dosáhly v součtu deset procent, částka od státu má podle nynější novely o deset procent vzrůst. Valorizační mechanismus obsahuje od loňska i současný zákon o rozhlasových a televizních poplatcích. Tento zákon novela zcela ruší.
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