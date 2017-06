Protestoval proti vládě v Lotyšsku a místo vězení odjel do Česka. Proti vydání se chce bránit

před 33 minutami

Stíhaný lotyšský programátor Ansis Ataols Berziňš zadržený v České republice se chce před soudem bránit proti vydání do Lotyšska. Zatykač na něj byl vydán kvůli tomu, že odjel ze země v době, kdy měl nastoupit do vězení kvůli účasti na protivládních protestech.

Praha - Lotyšský programátor se bude před českým soudem bránit proti vydání do své vlasti. Ansis Ataols Berziňš byl v České republice zadržen na základě evropského zatykače na konci března. Lotyšsko ho stíhá, protože zemi opustil, ačkoliv měl nastoupit do vězení kvůli účasti na protivládních demonstracích. Advokátka Berziňše v pátek řekla, že existuje podezření, že rozhodnutí lotyšské justice bylo motivováno politicky.

Bérziňš v Česku podal žádost o politický azyl, byla zamítnuta. Země Evropské unie mezi sebou azyl zpravidla neudělují, vycházejí z toho, že všechny ctí vládu práva a jsou bezpečné.

Berziňš, který byl v České republice na studijní stáži, je od 3. dubna v předběžné vazbě. Státní zástupkyně, která zkoumala přípustnost vydání do Lotyšska, podala ve čtvrtek návrh na soud, řekla v pátek Markéta Tukinská. "Vzhledem k tomu, že pan Berziňš je stále ve vazbě, předpokládám, že bude chtít vyhovět návrhu na předání do Lotyšska," dodala.

Matematik a programátor Berziňš se před osmi lety účastnil protivládních protestů v Lotyšsku. "Demonstrace vyústily v násilnosti, mnoho účastníků demonstrace bylo postaveno před soud, stejně tak pan Berziňš. Ihned po demonstracích vystoupil v televizi a obhajoval postup demonstrantů, kteří házeli kameny na budovu parlamentu," sdělili v prohlášení pro média Berziňšovi čeští přátelé.

Muž dostal nejprve půlroční podmíněný trest, proti kterému se odvolal. Podruhé mu soud vyměřil jeden rok a osm měsíců podmíněně. "Ve výsledku mu trest přeměnili a řekli mu, že musí nastoupit k výkonu trestu," řekla Tukinská.

V době, kdy se o změně rozhodlo, byl už Berziňš v České republice. Ve vazbě nyní čeká na soud, který bude jednat o vydání do Lotyšska.

Tukinská dodala, že Krajský soud v Liberci se bude také zabývat tím, zda byl Lotyš odsouzen v souladu s principy právního státu. "Soud bude hodnotit, jestli byl proces politický, jestli mu bylo umožněno zúčastnit se procesu, jestli vůbec trestný čin, za který je stíhán, neodporuje základním principům právního státu," uvedla.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že soud před rozhodnutím o předání zkoumá, jestli existuje důvodná obava, že by osoba, o jejíž předání jde, byla ve vyžadujícím státě vystavena pronásledování například pro své politické názory. "Pokud by soud dospěl k závěru, že taková důvodná obava existuje, musel by rozhodnout o nepředání osoby," uvedlo ministerstvo.

Tukinská se domnívá, že lotyšské soudy zřejmě nevěnovaly pozornost Berziňšově obhajobě. "On se snažil bránit, ale nikdy to nebylo úspěšné. V Lotyšsku rozhodně jeho argumenty vyslyšeny nebyly," dodala. Podle advokátky je podstatné to, že odsouzený muž je přesvědčen, že po celou dobu jednal jako vlastenec ve snaze chránit Lotyšsko.