Aktuálně.cz zachytilo v úterý odpoledne demonstraci lidí s těžkým postižením a jejich pomocníků proti sociální politice vlády Andreje Babiše.
„Původně vypadalo jednání s premiérem Andrejem Babišem nadějně,“ říká Erik Čipera, který léta bojuje za lidi s tělesným a kombinovaným postižením. Podle jeho slov jednání s Babišem a ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou ale dopadla špatně, a proto se rozhodl pro dnešní demonstraci před sněmovnou. Samotný Juchelka Aktuálně.cz sdělil, že se snaží lidem s postižením pomoci.
Být v současném zimním počasí venku není zrovna nic příjemného. Zůstávat na jednom místě je ještě nepříjemnější. Přesto se v úterý odpoledne našla skupinka lidí, jejíž účastníci buď stáli, nebo seděli v invalidním vozíku přímo před Poslaneckou sněmovnou a protestovali proti vládní sociální politice.
„Jsme tady především kvůli pomoci lidem s nejtěžším postižením a jejich blízkým. Tito lidé jsou v naprosto zoufalé situaci a potřebují pomoc vlády. Je nezbytné, aby příspěvek na tyto lidi byl podstatně větší,“ říkal předseda obecně prospěšné společnosti Asistence Erik Čipera, který takovou pomoc očekává především od ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky a také premiéra Andreje Babiše.
Podle Čipery jednal s oběma politiky dlouhou dobu o tom, aby peníze na zmiňovanou pomoc byly ve státním rozpočtu pro příští rok. „S panem Babišem jsem o tom jednal snad desetkrát. Zajímal se o tuto problematiku, viděl i dokument, který se týká lidí s nejtěžším postižením, a jak sám tehdy uvedl, velmi ho to zasáhlo,“ popisuje Čipera.
„Slíbil nám pomoc s tím, že to vyřeší ministr Juchelka,“ přibližuje Čipera komunikaci s předsedou vlády, která ale nakonec skončila. „Poslední tři týdny už nereaguje na naše prosby,“ uvedl.
Babiš: Slzičky na krajíčku
Že se Babiš o zmiňované téma zajímal, je zřejmé i z jeho vyjádření na Facebooku loni v prosinci. Tehdy popisoval, jak se byl podívat na dokumentární film o lidech s nejtěžším postižením s názvem Nezlomné.
„Byl jsem se podívat na pozvání Erika Čipery, následovala debata, jak zlepšit život pečujících seniorů a lidí s postižením. A bylo to fakt slzičky na krajíčku. Strašně dojemné, strašný obdiv neformálně pečujícím. Jde vlastně o hmotné zabezpečení,“ popisoval předseda vlády.
Přitom avizoval, že Juchelkovo ministerstvo připravuje nový zákon o sociálních službách. „To potrvá dva roky. A já si myslím, že tenhle problém, údajně tam chybí pět miliard korun, bychom měli řešit dřív,“ prohlásil Babiš, který v podobném duchu mluvil s Čiperou i v následujících měsících.
„Jeho slib byl takový, že uvolní pět miliard korun a ty pomohou lidem s nejtěžším postižením a jejich pečujícím. To znamená, že se zvýší příspěvek na péči ve IV+ stupni,“ potvrzuje Čipera.
Protestující: „Kdo mi pomůže na toaletu?“
Kromě Čipery vystoupili na demonstraci i samotní lidé s postižením, ale i pečující – například matka, která se 34 let stará o svého syna.
Muž, který se představil jako Michal, je na vozíčku od narození a potřebuje péči 24 hodin denně. Před sněmovnou neprotestuje poprvé. „Opět jsme před Poslaneckou sněmovnou. Opět musíme politikům připomínat, že i my máme právo žít důstojně a spravedlivě,“ upozorňoval Michal a vysvětloval, proč účastníci protestu mají v rukou otazníky.
„My už tak těch otazníků máme v životě příliš mnoho. Kdo mě zítra zvedne z postele? Kdo mi večer pomůže na toaletu? Co se stane, až mi mí blízcí nebudou moci dál pomáhat? Budu moci zůstat doma, nebo skončím v ústavu?“ přibližuje Michal, podle něhož současný systém nedokáže jemu a lidem v obdobné situaci zajistit materiální podporu.
Protestující lidé zároveň popisují, že systémové problémy ohledně financování a celkové pomoci se táhnou dlouhé léta a netýkají se jen nynější Babišovy vlády. K tomu protestují proti tomu, že naopak dochází ke zdražení sociálních služeb.
Příspěvek nestačí a není lehké ho získat
Erik Čipera bojuje za „své“ lidi dlouhodobě, bez ohledu na to, jaká vláda je zrovna u moci. Takže i v případě minulé vlády Petra Fialy protestoval proti nedostatečné pomoci lidem s postižením a byl v těsném v kontaktu s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Ten nakonec prosadil zvýšení měsíčního paušálu pro lidi s těžkým postižením.
Toto zvýšení ale nestačí a nejvyšší stupeň podpory navíc dostane jen minimum skutečně potřebných lidí. Zatímco ústavy nebo domovy pro seniory zpravidla nemají problém příspěvek na péči o klienty v odpovídající výši získat, pro neformální pečující je řízení zpravidla mnohem delší a značně komplikovanější.
Žadatelé se v průběhu řízení o přidělení příspěvku většinou musí několikrát odvolat, aby byl jejich svěřenec vůbec zařazen do odpovídající kategorie, nebo žádost podat opakovaně. Finální přidělení finanční podpory tak může trvat i roky. Mezitím už ale pečující zpravidla musí opustit zaměstnání a věnovat se péči o nemocného bez finanční pomoci, která je přiznána až na konci řízení.
To by sice mělo trvat maximálně 30 dní, je ale běžnou praxí, že jej úřady v jeho průběhu přeruší – zpravidla na několik měsíců – aby získaly více času na posouzení.
Důstojný život
Kvůli nynější situaci vznikla i petice s názvem Hlasujme PRO, jejíž autoři naléhají na vládu i i poslance, aby hlasovali pro důstojný život lidí s postižením. Konkrétně, aby zvýšili měsíční částku určenou pro lidi s postižením a zároveň nezvyšovali cenu sociálních služeb.
„Hlasujeme PRO systémovou změnu, která lidem s nejtěžším postižením umožní využívat pomoc v individualizovaném rozsahu. Důstojně žít,“ stojí mimo jiné v petici, ve které je přímo zmíněný ministr Juchelka: „Naléhavě se obracíme na ministra Aleše Juchelku: zvyšte v co nejkratším čase příspěvek na péči v nejvyšším stupni na dvojnásobek.“
„Rozumím obavám lidí,“ říká Juchelka
Aktuálně.cz oslovilo i samotného ministra Aleše Juchelku, který poskytl podrobnou reakci. Podle svých slov se lidem, kteří potřebují pomoc, intenzivně věnuje.
„Rozumím obavám lidí se zdravotním postižením i jejich blízkých. Osobní asistence jim umožňuje žít doma, pracovat, studovat a rozhodovat o vlastním životě,“ začíná vyjádření ministra, který má podle svých slov i pochopení pro to, že existují výhrady proti plánovanému mírnému zdražení sociálních služeb.
„Pro člověka, který potřebuje pomoc několik hodin denně, může i zvýšení hodinové úhrady o deset korun představovat citelný zásah do rozpočtu. Zvážíme změnu od navrhovaného zvýšení maximálních úhrad za osobní asistenci o 10 korun za hodinu,“ uvedl Juchelka, podle něhož jsou finanční dostupnost pomoci a kapacita služeb spojené nádoby.
Jinými slovy: Když nedojde ke zvýšení hodinové úhrady, pocítí to ti, kteří lidem s postižením pomáhají.
Ve hře jsou i mzdy zaměstnanců
„Zachování dosavadních úhrad znamená, že si člověk za stejné peníze zaplatí stejný počet hodin jako nyní. Poskytovatelé však nezískají předpokládané dodatečné příjmy, které potřebují také na mzdy asistentů. Pokud se tyto prostředky nepodaří zajistit jinak, může to vést k omezení rozsahu péče. Vedle ceny je proto nutné řešit i to, zda bude mít služba dost pracovníků,“ podotkl ministr.
Návrh vyhlášky, která tento problém řeší, je nyní v meziresortním připomínkovém řízení a podle Juchelky zatím nelze předjímat, jaké připomínky přijdou a jakou podobu vyhláška bude mít. Ujišťuje ale, že chce hledat řešení, které zohlední finanční možnosti lidí se zdravotním postižením i podmínky pro zajištění dostupné a kvalitní péče.
„Proto připravujeme reformu sociálních služeb, která změní jejich financování, dá poskytovatelům stabilní a předvídatelné podmínky a lidem jistotu, že se na potřebnou pomoc mohou spolehnout. Její součástí je i lepší podpora rodin a blízkých, kteří o své nejbližší každodenně pečují, aby mohli lidé zůstat doma, pokud si to přejí,“ anoncuje ministr práce a sociálních věcí pro Aktuálně.cz.