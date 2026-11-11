Protest před pražskou radnicí. Rakušan tlačí na své lidi, aby nešli vládnout s ANO

Pro předsedu STAN Víta Rakušana, který se stále více stává lídrem opozice, to není příjemná situace. Členové jeho hnutí v jedné z velkých městských částí v Praze byli dlouho přesvědčeni, že budou vládnout mimo jiné s ANO - a to za situace, kdy Rakušan dává najevo, že je proti spojenectví STAN s Babišovým hnutím. Teď sice Rakušanovi ustoupili, ale není jasné, zda nebudou s ANO spolupracovat skrytě.
Dnešní ustavující zasedání zastupitelstva ještě ani nezačalo a před budovou sídla vedení Městské části Praha 8 už bylo rušno - stejně jako bylo od voleb rušno kolem toho, kdo vlastně tuto část Prahy se stovkou tisíc obyvatel vlastně povede.
Dosud tady vládne ODS, ANO s Patrioty a Společně pro Prahu 8, což je fakticky STAN s TOP 09. Starostou je Ondřej Gros z ODS, ve vedení je za ODS také senátorka Vladimíra Ludková a STAN zastupuje místostarosta Tomáš Hřebík. V nedávných volbách tady ale všechny tyto a další politiky porazil Václav Stránský s kandidátkou 8žije, Praha sobě a Zelení, který od voleb usiloval o vládu se STAN bez hnutí ANO.
Právě v tom je ale problém, kvůli kterému začala ještě před začátkem zastupitelstva menší demonstrace s názvem „Praha 8 chce změnu! Pojďme jim to říci!“. Jejím účastníkům se nelíbí, že už brzy po volbách dosavadní vedení sdělilo, že míní vládnout dál ve stejné sestavě a vítěze pošle do opozice – jako po minulých volbách před čtyřmi lety.
„My nechceme v čele radnice stále stejné tváře, které předvádějí stále stejné kousky. Nechceme již třetí volební období poslouchat ty stejné sliby. Nechceme aroganci moci. Chceme změnu, chceme otevřený úřad, který s občany komunikuje,“ tvrdí protestující. Kvůli změně vedení založili také petici, ve které žádají, aby zastupitelé nevolili do vedení ANO s ODS.
Protestující Aktuálně.cz sdělili, že chtějí na radnici zásadní změnu, kterou podle nich zajistí jedině vítězné uskupení na čele s lídrem Václavem Stránským. Podle nich dosavadní vedení vládlo neprůhledně a na stížnosti reagovalo arogantně.
Protestující spoléhají na Rakušana
Jak všechno dopadne, se rozhoduje právě v těchto hodinách, kdy začalo v deset hodin dopoledne samotné ustavující zastupitelstvo. Přestože předseda STAN Vít Rakušan na něm není, hraje v celé věci důležitou roli. Už několik týdnů se snaží přesvědčit členy svého hnutí v Praze 8, aby už nepokračovali ve vládnutí s hnutím ANO. Zda a případně jak se mu to podaří, nebo nepodaří, ukáží volby nového vedení této městské části.
Sám Rakušan minulý týden prohlásil, že ho obecně spojenectví STAN a ANO po komunálních volbách v některých místech „strašně štve“. Vyjádřil se i přímo k Praze 8, kde potvrdil, že skutečně tlačí na své spolustraníky, aby s ANO nešli.
„Řeknu vám to úplně na rovinu. Telefonuju, volám, snažím se. Hovořím o tom, považuju to za chybu a věřte mi, že mě to štve. A štvaní je mírné slovo. Nerozumím tomu,“ prohlásil s tím, že v těch městech, kde měl jakýkoliv vliv na sestavování koalice, ANO ani náznakem nikde není. „Pokud se definujeme jako jeho hlavní oponent, není dobré s ním jakkoliv spolupracovat. Na Praze 8 není ještě dobojováno,“ avizoval mnohoznačně. Mimochodem, takto odpovídal na dotaz vítěze voleb Václava Stránského na veřejném mítinku.
Po několika dnech od tohoto jeho prohlášení je už jasněji. Lídr STAN v Praze 8 Hřebík v úterý odpoledne oznámil, že po posledních jednáních vše směřuje k tomu, že by STAN vládl s ODS, lidovci a TOP 09 bez hnutí ANO. Tato koalice složená z pěti lidí ze STAN a čtyř z TOP 09 – v čele s Hřebíkem jako starostou – by ale měla pouhých 18 hlasů ve 45členném zastupitelstvu, takže by musela hledat podporu u opozice. Včetně ANO.
Je tedy možné, že by Hřebík Rakušanovi vyhověl, ale zároveň by s ANO spolupracoval. Ještě nedávno si totiž dosavadní vládnutí s ANO a dalšími pochvaloval a poukazoval na to, že STAN ve volbách v Praze 8 posílil. „Vládneme tady s ANO osm let. Myslím, že i co se týče výsledků, spolupráce nejenom s ANO, ale s celou koalicí fungovala dobře. Lidi na osmičce jsou spokojení,“ sdělil Deníku N 20. října.
Včera už mluvil pro ČTK trochu jinak. Menšinovou koalici bez ANO vysvětloval chováním ANO na celostátní úrovni. „Je to nějaká reflexe a symbolika na základě nedávných událostí z Poslanecké sněmovny,“ řekl poněkud neurčitě. Patrně myslel především postup ANO, SPD a Motoristů při schvalování rušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, které proběhlo nad ránem a vyvolalo masové protesty po celé zemi.
Hřebík by přitom nemusel být nijak závislý na ANO a jiných zástupcích opozice, kdyby se STAN rozhodl vládnout v Praze 8 s Václavem Stránským a jeho uskupením 8žije, Praha sobě a Zelení. Kdyby zástupci STAN s TOP 09 dali dohromady svých devět mandátů, k tomu přidali 13 mandátů Stránského koalice a devět mandátů ODS s KDU-ČSL, tak by jim to pohodlně stačilo. Hřebík ale tvrdí, že proti něčemu je část jeho koalice STAN plus TOP 09. Konkrétně tvrdí, že proti jsou čtyři zastupitelé za TOP 09.
Pro zajímavost, za Stránským skončil ve volbách na druhém místě skončil STAN s TOP 09 a Společně pro Prahu 8 s 18,08 procenta a devíti křesly a třetí byla 0DS s podporou KDU-ČSL se 17,92 procenta také s devíti křesly. Čtvrté bylo hnutí ANO, které má sedm křesel za 14,09 procenta hlasů.
Pokud jde o hlasy pro jednotlivé politiky, nejvíc jich získal lídr vítězné kandidátky Václav Stránský. Hlas mu dalo 8356 lidí, podobný počet získali i další lidé z kandidátky. Dosavadní starosta Ondřej Gros, který vedl kandidátku 0DS, dostal 6127 hlasů.
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