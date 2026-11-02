Prostřílel se na Západ. Zemřel druhý z bratrů Mašínů, vyznamenání se nedočkal

Ve věku 94 let zemřel Josef Mašín, člen ozbrojené protikomunistické skupiny, který se v roce 1953 s bratrem Ctiradem a Milanem Paumerem probil do Západního Berlína. O jeho úmrtí informovala Paměť národa na sociálních sítích. Většinu života strávil ve Spojených státech, kde sloužil v armádě a později podnikal.
Zemřel Josef Mašín, poslední žijící člen protikomunistické skupiny bratří Mašínů. Bylo mu 94 let. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnila na svém facebookovém profilu Paměť národa. Podle ní zemřel v americké Santa Barbaře.
Narodil se 8. března 1932 v Praze. Jeho otec Josef Mašín starší byl československý důstojník a člen protinacistické odbojové skupiny Tři králové, kterého nacisté v roce 1942 popravili.
Josef se starším bratrem Ctiradem už jako děti pomáhali odboji a po válce získali medaili Za chrabrost. Otcův příklad zásadně ovlivnil jejich pozdější rozhodnutí postavit se také komunistickému režimu.
Po únoru 1948 vytvořili bratři s přáteli skupinu, která chtěla proti diktatuře bojovat se zbraní v ruce. Získávala zbraně přepadáváním služeben Sboru národní bezpečnosti a peníze přepadením vozu s výplatami. Své jednání chápali jako přípravu na legitimní boj s komunistickým režimem.
Odboj se zbraní v ruce
První takovou akci provedli 13. září 1951 v Chlumci nad Cidlinou. Kromě Ctirada a Josefa Mašínových se jí zúčastnil i Milan Paumer, který dělal řidiče: „Do Chlumce jsme jeli s myšlenkou, že policajta jenom omráčíme, vybereme to a pojedeme domů. Jenže Ctirad, který ho omráčil, zřejmě neuhodil do správnýho místa. Esenbák neomdlel, jenom se otočil a šáhnul po pistoli. Pepa to viděl, vytáhl pistoli a dvěma ranami ho zlikvidoval.“ Stanici následně opustili s prázdnou.
Právě usmrcení lidí, zejména spoutaného strážmistra Jaroslava Honzátka Ctiradem Mašínem, se stalo hlavním důvodem dlouhodobých sporů o hodnocení skupiny.
Vzpomínky účastníků se rozcházejí v tom, kdy přesně padlo rozhodnutí postupovat při dalším pokusu rázněji. Paumer jej spojoval teprve se zkušeností z Chlumce: „Tak jsme si potom řekli: ‚No, takovýmhle způsobem zřejmě se to nedá dělat, protože jsme měli štěstí, že nás nikdo neviděl.‘ A tak jsme si řekli, že příště, kam pojedem, ten policajt bude muset bejt zlikvidovanej,“ vzpomínal.
Ctirad Mašín naopak v rozhovoru pro Paměť národa uvedl, že již chlumecký plán počítal se zabitím sloužícího příslušníka: „Prostě kdo tam byl, tak ten byl určenej k likvidaci. To jsme si říkali: ‚Zbraně máme na zabíjení, tak začnem zabíjet už ty, kterým ty zbraně seberem.‘“
Odmítal tak pozdější verzi, podle níž skupina původně chtěla pouze zbraně a smrt policisty byla neplánovaným důsledkem odporu: „No, to tak vůbec není,“ popisoval.
U podříznutého esenbáka nebyl
Následovala akce v Čelákovicích, jíž se Josef Mašín nezúčastnil, protože tehdy pracoval v Jeseníku. Při ní zbylí členové skupiny předstírali dopravní nehodu, unesli sanitku a vykradli zbraně z policejní služebny. Přitom podřízli příslušníka SNB.
O získaných zbraních a přepadení mu měl říci kolegové až po návratu z Jeseníku. „Této akce jsem se nemohl zúčastnit, poněvadž jsem nedostal volno od Státních lesů v Jeseníku, kde jsem pracoval. O té akci jsem se dozvěděl od svého bratra, když jsem přijel domů na víkend. Řekl mi, že Honzátka chloroformoval a podřízl. Řekl jsem, že to bylo správné. Víc jsme o ničem nediskutovali,“ popisoval událost.
„Taková věc se vždy plánuje předem. Proto měl s sebou dýku a chloroform s tím, že bude-li potřeba, tak to použije. Bylo to potřeba,“ uvedl. „To, co bratr udělal, jsem považoval a nadále považuji za správné. Všichni, kdo se akce zúčastnili, s jejím průběhem a jejím výsledkem souhlasili,“ dodal.
Cesta na Západ
V říjnu 1953 vyrazili Josef a Ctirad Mašínové, Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata přes východní Německo do Západního Berlína. Na Západě chtěli vstoupit do americké armády a připravovat se na boj proti komunistickému bloku.
Během téměř měsíčního pronásledování se opakovaně střetli s východoněmeckou policií. Do cíle se dostali pouze bratři Mašínové a zraněný Paumer. Janatu a Švédu bezpečnostní složky dopadly a v Československu byli později popraveni.
Po útěku vstoupil Josef Mašín do americké armády a sloužil také u speciálních sil. Doufal, že se bude moci vrátit do Československa jako voják osvobozující zemi od komunismu. K očekávanému střetu mezi Západem a sovětským blokem ale nedošlo a po skončení služby odešel do civilu.
Do Československa se nevrátil
Žil a podnikal v západním Německu, oženil se a s manželkou Evou vychoval dvě dcery. V roce 1980 se rodina přestěhovala do Santa Barbary v Kalifornii.
Do Československa ani pozdější České republiky se už nikdy nevrátil. Ozbrojený odpor proti komunistickému režimu až do konce života obhajoval.
V roce 2008 získal s bratrem ocenění od premiéra Mirka Topolánka, žádný prezident mu však vyznamenání neudělil. Pro část veřejnosti zůstal symbolem odhodlaného odporu proti diktatuře, pro jiné člověkem, jehož metody překročily přijatelné hranice.
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