Prostitutky musí kvůli EET evidovat tržby. Jsem zvědavá na kontroly, říká expertka

Výdělečná činnost jako každá jiná, ze které se státu musí platit daně. Finanční úřady už roky vidí dobrovolnou prostituci jednoznačně. A po více než desetiletém sporu jim dal za pravdu i Ústavní soud. Finanční správa teď tvrdí, že sexuální pracovnice budou muset evidovat tržby.
O příběhu sexuální pracovnice, která se několik let přela s finančním úřadem a následně se spor přesunul k soudu, deník Aktuálně.cz informoval už dřív. Šlo o to, zda se příjmy z této činnosti mají danit.
Praxi finančních úřadů definitivně potvrdil Ústavní soud. Povinnost odvádět daň z příjmů a platit sociální a zdravotní pojištění platí, což vyvolalo otazníky, zda a jak budou tyto pracovnice evidovat tržby v rámci nově schváleného povinného systému elektronické evidence tržeb (EET). Téma otevřely Hospodářské noviny.
Dobrovolná prostituce je nezávislým povoláním. Není potřeba živnostenský list. Jde o podobný režim jako činnost autorů, modelek nebo tvůrců na digitálních platformách typu OnlyFans.
„Pokud bude uvedená osoba přijímat úhrady svých služeb formou kontaktní platby včetně platby v hotovosti, bude tržba podléhat evidenci. Na tyto druhy příjmů se nebude vztahovat žádná z výjimek,“ konstatoval mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
Finanční správa připomíná, že sexuální pracovnice mohou nicméně zvážit využití takzvaného EET OFF režimu. Ten je určen pro lidi platící paušální daň s příjmy do jednoho milionu korun. Musí si ovšem připlatit na pojistném. Paušální daň tím naroste o 1400 korun.
A pokud by roční obrat sexuální pracovnice přesáhl dva miliony korun, začne se na ni vztahovat i povinnost odvádět daň z přidané hodnoty.
Zda a jak budou probíhat případné kontroly, není jasné. „V minulosti finanční správa využívala u EET mimo jiné kontrolní nákupy, ale přiznám se, že v tomto případě si podobnou kontrolu dokážu představit jen stěží,“ řekla deníku Aktuálně.cz expertka na daně Nikola Žítková.
„Jsem opravdu zvědavá, jak bude finanční správa ověřovat, zda byly všechny tržby skutečně zaevidovány,“ rýpla si expertka.
Finanční správa nechtěla k otázkám kontrol uvádět podrobnosti. „Pokud se týká zdanění prostituce, tak tyto příjmy podléhají zdanění stejně jako jiné formy samostatné výdělečné činnosti, proto není třeba žádných zvláštních přístupů finanční správy,“ sdělil Madle.
Z oficiálních statistik vyplývá, že v Česku se sexuálními službami živí asi deset tisíc lidí. Jde přitom o obrovský byznys, ve kterém se točí miliardy korun.
Pro všechny od ledna
Vláda schválila zákon o evidenci tržeb letos v květnu, poté legislativa hladce prošla sněmovnou. Novinka se nespouští po vlnách, ale začíná pro všechny stejně platit od ledna.
Podnikatelé se mohou už teď registrovat k EET přes portál Moje daně. Jako pokladní zařízení lze použít jakýkoliv přístroj, který umí odeslat data přes internet a vytisknout nebo elektronicky vystavit účtenku. Například mobilní telefon, tablet nebo počítač.
Leden má fungovat jako pilotní měsíc, kdy finanční správa bude systém kontrolovat shovívavěji. Od února pak odstartuje ostrý provoz se standardním systémem sankcí.
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