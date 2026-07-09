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Domácí

"Prostě výjimečná stavba." Zlínská budova, kterou zachvátil požár, je nenahraditelná, říká odbornice

ČTK

Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek zachvátil požár, byla významným příkladem průmyslové architektury a jen těžko ji lze nahradit, uvádí historička umění ze Zlínského architektonického manuálu Lucie Šmardová.

požár, výšková budova č.34, Baťův areál, kouř
Požár jedné z budov v bývalém baťovském továrním areálu, 9.července 2026, Zlín. Hasiči vyhlásili čtvrtý stupeň požárního poplachu. Část budovy se zřítila.Foto: ČTK – Glück Dalibor
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Budova centrálního skladu platila podle odbornice za jednu z nejikoničtějších, nejfotogeničtějších a nejkrásnějších staveb architekta Vladimíra Kubečky, kterou ve Zlíně navrhl.

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Ve skladu obuvi začalo podle policie hořet dnes před 8:30. Oheň se postupně rozšířil i do dalších pater budovy a na střechu. Dnes odpoledne se hořící budova s 11 nadzemními podlažími postupně na dvou místech zřítila. Nikdo neutrpěl zranění, lidé uvnitř nebyli, uvedli hasiči. Požár stále nemají pod kontrolou. Podle hasičů hrozí, že se bude bortit i nadále.

"Byla to prostě technologicky výjimečná stavba, která byla navíc ještě hezká, stavěná baťovskými architekty," řekla Šmardová. Hořící budova číslo 34 byla vybudována na přelomu 40. a 50. let jako centrální sklad obuvi. Její stavba byla rozdělená do několika etap. "Máme jednu etapu, kdy se z finančních důvodů musela stavba dokonce uzavřít," podotkla Šmardová.

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Za hezky řešenou označila fasádu spolu se systémem únikového schodiště. Vyzdvihla také funkčnost budovy. "Nic nebylo navíc, všechno bylo promyšlené, všechno mohlo sloužit," poznamenala. Poměrně výjimečné na tehdejší dobu bylo podle ní i použití skořepinové stříšky, která kryla nákladní rampu. "Speciální je také tím, že měl být nahoře heliport, což se ale nikdy nestalo," uvedla.

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Svým významem je budova centrálního skladu podle historičky umění srovnatelná s budovou číslo 21, ve které dnes sídlí krajský úřad Zlínského kraje a finanční úřad. Budova číslo 34 je nenahraditelná a vznikla tak historická škoda, řekla Šmardová.

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