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Domácí

„Prostě jsme neměli rádi komunisty a tohle byla dobrá záminka.“ Tak začal pád totality

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Už deset dní před tím, než se v Praze naplno rozjely události 17. listopadu 1989, se konec československého komunistického režimu začal potichu rodit v podkrušnohorském městě. Nejdřív letáky, pak demonstrace a desítky mladých zmlácených pohotovostním plukem Veřejné bezpečnosti. Akce s krycím jménem Dým se totalitním složkám nezdařila a dění z Teplic se pak rychle přelilo až do Prahy.

Demonstrace "Chceme čistý vzduch", Teplice, listopad 1989
„To bylo hnusný. Byli to udělaní chlapi, mlátili holky i kluky - měli obušek, tak byli silní.“Foto: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
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Bylo úterý 7. listopadu 1989, když si příslušníci Veřejné bezpečnosti všimli na oprýskaných fasádách prvních plakátů. A další přibyly den na to. Celkem se tak v Teplicích objevily tři stovky letáků. Místní obyvatele vyzývaly, aby v sobotu 11. listopadu večer dorazili na tehdejší náměstí Zdeňka Nejedlého.

Hlavním smyslem shromáždění měl být protest proti zdejšímu zdevastovanému ovzduší. Smog z elektráren, prach z hnědouhelných lomů a zplodiny z chemických provozů i lokálních topenišť ničily nejen životní prostředí v severočeské pánvi, ale taky životy. Lidé tu umírali mnohem dřív a častěji než ve zbytku socialistické republiky.

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„Jednou jsem třeba volala okresnímu tajemníkovi KSČ Antonínu Váňovi. Ani nevím, jak se mi to povedlo, že mě na něj přepojili. A já jsem mu naprosto drze řekla, jestli mu taky v kanceláři tak strašně smrdí ten smog a plyn jako u nás doma. A během 20 minut u nás byli plynaři, že máme únik plynu,“ zavzpomínala pro Aktuálně.cz teplická podnikatelka Eva Janíková na zdejší realitu konce 80. let.

Chceme čistý vzduch

Velmi rychle prý bylo jasné, že sobotou 11. listopadu to neskončí. V Teplicích se nakonec demonstrovalo hned tři dny po sobě. Až nespokojenost vygradovala v pondělí 13. listopadu na protestu „Chceme čistý vzduch!“

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Sbor národní bezpečnosti se na represivní akci s krycím názvem Dým připravoval ve velkém a velmi detailně. Povolal mnoho jednotek včetně pohotovostního pluku, k dispozici měl fotoaparáty i kvalitní kamery.

Eva Janíková (11. 11. 2024)
Eva Janíková ukazuje směrem k místům, kde v Teplicích dřív sídlilo KSČ a kde se v roce 1989 demonstrovalo.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz

Několik z nich umístil do oken v prvním patře domu na dnešním Benešově náměstí. Nahrávky z mikrofonů, jež jsou uloženy v Archivu bezpečnostních složek, zachytily jak protestující dav pod okny, tak promluvy policejních techniků zaostřující objektivy na tváře jednotlivých demonstrantů: „Ty hajzle jeden, já tě tam dostanu.“

Eva Janíková, které tehdy bylo 24 let, vysvětluje, proč na demonstraci vyrazila: „Pro nás to bylo jednoduché – my jsme prostě neměli rádi komunisty a tohle byla dobrá záminka. Všichni jsme říkali ,hlavně roušku, aby to vypadalo jako ekologická demonstrace‘, ale tohle byla jen záminka.“

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„Jak byla ještě tma a smog, bylo to depresivní. Stačilo, když jste něco žblebtnul, a už na vás vyběhli a válcovali to tam,“ vybavovala si Janíková, když před dvěma roky reportérovi deníku Aktuálně.cz popisovala situaci, kdy policisté ji a desítky dalších demonstrantů oddělili od zbytku a došli s nimi před sídlo KSČ.

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Janíková se pak stala jednou z těch, které příslušníci pohotovostního pluku v bílé přilbě přetáhli pendrekem. „To bylo hnusný. Byli to udělaní chlapi, mlátili holky i kluky – měli obušek, tak byli silní…“

Konkrétně tento útok však zachytila kamera Československé televize, což nejspíš pomohlo k tomu, že se pak dostal před soud. Zjistilo se, že tím, kdo ji praštil, byl stejně starý Bohumír Brzák. O pár měsíců později, v červnu roku 1990, ho Vojenský obvodový soud v Litoměřicích uznal vinným. Brzák odešel s půlroční podmínkou.

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„Dne 13. listopadu 1989 ve večerních hodinách na náměstí Zdeňka Nejedlého v Teplicích jako příslušník pořádkové jednotky udeřil obuškem do zad Evu Janíkovou a dále rukou do obličeje Jiřího Mareše,“ shrnul soudce.

To už ovšem bylo v okamžiku, kdy totalitní režim v Československu padnul. I díky teplickým demonstracím, které zahájily listopadovou revoluci a odkud se vlna odporu přesunula do Prahy.

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