Prosím, neděste se. Manželka miliardáře představila „lék“ na porodnost. Zaujala i Babiše

Pro mnohé je Ivana Tykač především manželkou jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače. Jenže ona je zároveň matkou šesti dětí, podnikatelkou a aktivistkou, která se snaží ovlivňovat budoucnost Česka. Se svým institutem SOLVO přichází s různými návrhy, z nichž ten zatím poslední vzbuzuje největší pozornost. Jde o desatero, které podle ní zajistí větší porodnost, a tím i prosperitu země.
„Já jsem optimistka, já jsem vždycky optimistická,“ opakovala v úterním dopoledni Ivana Tykač, když mluvila o tom, jestli má, či nemá šanci uspět se svým Desaterem SOLVO. Konkrétně deseti návrhy, které by šly označit jako „desatero porodnosti“, „desatero proti vymírání“ nebo také „desatero prosperity“.
Každopádně tato opatření nedávno představila přímo premiérovi Andreji Babišovi, který často tvrdí, že chce, aby se v Česku rodilo podstatně více dětí. Jak známo, země se podle mnoha odborníků řítí do pořádného průšvihu, protože rekordně nízká porodnost ohrožuje budoucnost Česka. Teď jde o to, co s tím. Padají různé návrhy – a s některými přichází právě Tykač se svým Institutem pro rozvoj potenciálu SOLVO, v jehož sídle dnes vysvětlovala, co a jak navrhuje.
Z 10 bodů si každý asi všimne něčeho jiného, někdo zkrácení docházky na základní, střední i vysoké škole, někdo podpory 400 tisíc korun pro pečující rodiny v prvních dvou letech dítěte, jiní nulové daně z příjmu pro rodiče tří a více dětí.
„400 tisíc korun by bylo především pro podporu žen. V dnešní době jsou ženy velmi emancipované, nechtějí zůstat v pozici, kdy jsou na někom závislé. To je pro ně mentální bariéra,“ míní Tykač, která má vysvětlení pro každý z deseti bodů. Třeba zkrácením docházky chce dosáhnout toho, aby mladí lidé začali dříve pracovat, začali si vydělávat a podle ní by by se tak i dříve a více rozhodovali pro děti.
Babiš nechce o pozdějším odchodu do důchodu slyšet
Patrně nejvíce diskutovaným i kontroverzním ale bude bod číslo 9. Navýšení věku odchodu do důchodu. „Bez toho se podle našich výpočtů prostě nepohneme. Máme to namodelováno tak, že do důchodu by se chodilo v 72 letech,“ upozorňuje Tykač, která dobře ví, že za něco takového pochvalu a podporu veřejnosti a politiků nezíská.
„Prosím, neděste se. Uvidíte na grafech, že nejsme úplně mimo,“ naléhala dnes na posluchače s tím, že zvýšení by se netýkalo dnešních seniorů. Každý rok by se zvyšovala hranice odchodu o tři měsíce s tím, že by přibližně v roce 2057 dosáhla 72 let. Tedy v letech, kdy lze očekávat, že zdravotní péče bude na ještě podstatně vyšší úrovni než dnes, kdy se významně zvyšuje průměrný věk dožití.
Mimochodem, právě s navýšením věku pro odchod do důchodu narazila Ivana Tykač nedávno u Andreje Babiše. Většinu jiných návrhů jí pochválil, ale tento se mu vůbec nelíbil. Když se Aktuálně.cz zeptalo Tykač právě na reakci Babiše, přiznala, že v tomto byl skutečně problém. „Nemyslím si, že jsem byla příliš přesvědčivá. Něco se líbilo, ale hlavně se nelíbil odchod do důchodu v 75 letech. Takže jsem tam moc neuspěla, to je jasný,“ uvedla.
Po jeho reakci snížila v desateru odchod na 72 let, ale ani to ho určitě neuspokojí. V tomto nemá šanci Ivana Tykač ani nikdo jiný. Vždyť Babiš vyhrál loni na podzim parlamentní volby mimo jiné na tom, že bojoval proti návrhu vlády Petra Fialy, který chtěl zvednout odchod do důchodu mnohem mírněji než Tykač. I tak to Babiš tvrdě napadl a lidem slíbil, že zastropuje odchod do důchodu na 65 letech. Navzdory varování mnoha expertů, že Česko pro své fungování musí tuto hranice postupně zvyšovat.
Mezi tyto experty patří také výkonný ředitel Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod, u kterého si Tykač objednala na toto téma expertizu. A podle jeho slov i analýzy centra by „desatero“ rozhodně Česku pomohlo a zajistilo šanci na podstatně větší prosperitu.
„Pokud Česko neudělá nic a zůstane mimo jiné dnešní hranice pro odchodu do důchodu, tak v roce 2060 spotřebují jen důchody více než desetinu z toho, co české ekonomika vygeneruje. Obrovské číslo,“ tvrdí Rod, podle kterého by byl i vysoký počet závislosti seniorů na pracujících. „Zatímco, kdyby se realizovalo Desatero SOLVO, tak by ten počet dramaticky klesl,“ sdělil Rod, který podle svých slov počítá i s tím, že lidé se budou dožívat stále vyššího a vyššího věku.
Co a jak se bude dál dít kolem zmiňovaného „desatera“, ukáže budoucnost, Ivana Tykač ho ale rozhodně neschová do šuplíku. „Budu samozřejmě dál pana premiéra a další informovat. A vzhledem k tomu, že se o tom bavím i s dalšími lidmi, kteří rozhodují, tak já věřím v to, že najdou odvahu a začnou něco dělat. A to přesto, že neuvidí zlepšení ve svém čtyřletém volebním období,“ avizuje tato manažerka, která podle svých slov nechce „polorozpadlé Česko“, ve kterém přestanou kvůli nízké porodnosti, a tedy špatnému vývoji demografie fungovat například sociální služby.