Proruský web označený zpravodajci provozuje probační úředník. Platí ho český stát

Infokurýr dokázal ruskou propagandou zasáhnout stovky tisíc Čechů. Po ruské invazi na Ukrajinu ho zpravodajci zařadili na seznam webů, které v Česku pomáhají Kremlu. Za stránkou stojí suspendovaný pravoslavný kněz Eugen Freimann, kterého zároveň platí stát - jako probační úředník má dohlížet na odsouzené. Dezinformační web ovládá pomocí novinářské asociace, která navazuje na práci KGB.

Na Facebooku má portál Infokurýr jen zhruba šest stovek fanoušků. Přesto se mu v zásahu na sociálních sítích dařilo být výrazně úspěšný. Dezinformační web například čtenáře děsil neexistující pasáží z knihy zakladatele Světového ekonomického fóra. Podle ní "alespoň čtyři miliardy nepotřebných darmožroutů by měly být vyhlazeny do roku 2050 prostřednictvím válek, organizovaných epidemií, rychle se šířících nemocí a hladomorů."

Lidé toto tvrzení sdíleli více než šestapůltisíckrát a text Infokurýru na Facebooku šířily stránky a skupiny, které mají dohromady přes půl milionu sledujících. Zpravodajská agentura AFP najatá sociální sítí na vyvracení dezinformací s největším zásahem v Česku za posledního půlroku lžím šířeným tímto portálem věnovala hned tři texty.

Na začátku ruské invaze na Ukrajinu se Infokurýr ocitl na seznamu webů, které vojenští zpravodajci žádali zablokovat. Podle nich se podílí na hybridním působení ve prospěch agresivních kroků Ruska a šíří prokremelskou propagandu.

Teď je možné se na webu dočíst například, že "sankce proti Rusku jsou ve skutečnosti sankce proti nám" nebo že "ukrajinští nacisté se chlubí vraždami bez soudu a vyšetřování". V dalším článku portál rozvíjí lži ruské strany, že USA na Ukrajině financovaly biologický a jaderný výzkum a Rusko se invazí jen bránilo. Některé texty server přejímá přímo od ruské propagandy.

Kdo Infokurýr provozuje, na webu uvedeno není, jediným kontaktem je anonymní e-mailová adresa. Pátrání Aktuálně.cz a HN ukazuje, že za webem stojí teplický pravoslavný duchovní Eugen Freimann, který o sobě tvrdí, že je nejvyšším představitelem Pravoslavné církve Ukrajiny v Česku. Obklopuje ho síť spolků a firem, které on a jeho společníci přebírali po ruských majitelích. Některé porušují zákon tím, že nezveřejňují účetnictví. Nastěhovaly se do teplického domu, který předloni za 33,5 milionu v hotovosti koupila pražská firma dvou Rusů žijících ve Španělsku. Je to její jediná nemovitost v Česku.

Freimann ale zároveň pracuje jako probační úředník Probační a mediační služby Prahy 7, má dohlížet na podmínečně propuštěné odsouzence nebo alternativně trestané. Stát tedy na jedné straně označuje jeho činnost za bezpečnostní hrozbu, na druhé ho platí z rozpočtu ministerstva spravedlnosti.

Probační služba na dotazy Aktuálně.cz a HN odpověděla, že jeho působení prověří. "Pokud bychom vyhodnotili, že jsou soukromé aktivity zaměstnance v rozporu s naším etickým kodexem nebo jinak problematické k výkonu jeho pracovní pozice, budeme situaci dle příslušných norem řešit," uvedl mluvčí Martin Bačkovský.

Freimann se s redaktory bavit odmítl. V Teplicích ho nezastihli, oficiální bydliště má na úřední adrese magistrátu. "Nic nebudu komentovat. Jsem soukromá osoba," uvedl do telefonu a zavěsil.

Vedení pravoslavných kritizoval za studium v Moskvě, sám se hlásí k tamní akademii

V médiích ale nedávno komentoval postoj vedení pravoslavné církve v Česku k ruské invazi na Ukrajinu jako jeho kritik. Skutečnost, že útok důrazně neodsoudilo, vysvětlil tím, že vrcholní představitelé studovali v Moskvě, jsou tamní církví řízení a mají tam kontakty. Freimann se při rozhovorech nechával titulovat jako duchovní a církevní právník.

Sám ale na profesní síti LinkedIn uvádí, že od roku 2019 působí v Akademii přírodních věd se sídlem v Moskvě, jejímž deklarovaným cílem je zlepšení Ruska. Kritici tuto organizaci nazývají pavědeckou - někteří její členové například tvrdí, že historie lidstva je zfalšovaná nebo že na odvrácené straně Měsíce mají základnu mimozemšťané. Jejím čestným členem je i čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, který své vojáky vyslal pomáhat Rusům na Ukrajinu.

Církev Freimannovi zakázala sloužit, ten mše pořádá dále Foto: Honza Mudra V konfliktu s vedením v Česku registrované Pravoslavné církve v českých zemích je Eugen Freimann dlouhodobě. Knězem je stále, ale v roce 2013 ho vedení postavilo mimo službu.

"Stalo se tak rozhodnutím tehdejšího metropolity Kryštofa z důvodu 'hrubého porušení církevní disciplíny a chování, které nepřísluší duchovenskému stavu'. Tímto rozhodnutím mu bylo zakázáno vykonávání všech kněžských úkonů," řekl Aktuálně.cz a HN protopresbyter Jan Beránek.

Freimann se pak za pomoci zfalšovaných podpisů v roce 2014 pokusil zaregistrovat u státu vlastní pravoslavnou církev.

Když se mu to nepovedlo, bohoslužby začal sloužit pod hlavičkou Pravoslavné církevní obce v Teplicích. Na jejím webu tvrdí, že je nejvyšším reprezentantem Pravoslavné církve Ukrajiny v Česku. "Svou činností koná proti zákazu a dopouští se církevního rozkolu," uvádí Beránek.

Modlitebnu Freimann provozuje v suterénu teplického domu, jenž vlastní rodina Svobodových. Pavel Svoboda, jenž loni zemřel, byl Freimannovým přítelem a podporovatelem. Šlo o bývalého pohraničníka a agenta komunistické Státní bezpečnosti.

Prostor slouží i jako modlitebna neregistrované Svobodovy Církve husitské Jana Žižky z Trocnova. Ta sloužila pro schůzky příznivců Ruska.

Před modlitebnou jsou ve vitrínách pověšeny fotografie prezidenta Miloše Zemana při návštěvě budovy. "Párkrát tady byl, ale už dlouho ne," řekl Aktuálně.cz a HN Svobodův příbuzný, žalmista v modlitebně.

Freimann se také prohlašuje za velmistra Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny, který se hlásí k pravoslavné církvi. Ta se od něj ale distancuje. Řád přijal i dnešní poslanec za SPD Jaroslav Foldyna, který i po invazi na Ukrajinu podporuje režim ruského prezidenta Vladimira Putina. Foldyna redakcím řekl, že se akcí spolku už dlouho neúčastnil.

Členem je i Sergej Onyskiv, který byl stíhaný za to, že jako šéf gangu v Dubí týral ženy a nutil je k prostituci. Případ ukončila v roce 2013 amnestie prezidenta Václava Klause. A také Jindřich Pojkar, bývalý soudce Okresního soudu v Teplicích, po jehož hrubých chybách se členové Onyskivova gangu dostali z vazby a většina zmizela v zemích někdejšího Sovětského svazu.

Falešná novinářská asociace navazující na KGB

Kdo Freimannovy dezinformační aktivity financuje, není jasné. Web, který v dubnu spustil modernější verzi, nezveřejňuje ani reklamu, na níž by vydělával.

"Nepodporují nás kluby, spolky, strany ani jiné lobbistické skupiny. Ani Putin nám neposílá ruble. Všechny články jsou zdarma a nemusíte se do nich registrovat. Neprovozujeme žádnou reklamu, nebudou vás obtěžovat otravná vyskakovací okna ani nejste nuceni deaktivovat blokování reklam, takže potřebujeme vaši pomoc jen v tom, abyste co nejvíce sdíleli naše články s ostatními čtenáři a přáteli," uvádějí stránky, aniž by bylo jasné, jak jim to může pomoci obsah a provoz financovat.

Doména Infokuryr.cz je registrována na spolek pojmenovaný International Association of Journalists, tedy Mezinárodní svaz novinářů, se sídlem v Teplicích. Vznikl před rokem a Freimann se tituluje jako jeho prezident.

V zakladatelských dokumentech získaných redakcemi píše, že navazuje na organizaci založenou v roce 1946 a že vznikl z iniciativy jejích bývalých členů. Organizace s podobným jménem a kořeny v roce 1946 sídlila v Praze a podle historiků ji kontrolovala sovětská KGB. Nynější svaz tvrdí, že má členy po celé Evropě a v Africe a že jeho cílem je "šíření svobody slova a odboj vůči nesankcionované cenzuře".

"Jak náš spolek financuje Infokurýr? To mě nezajímá"

Freimann je napojený na síť neprůhledných firem, u nichž není jasné, čemu se věnují, jejich předchozími majiteli či jednateli byli často Rusové. Reportérům se podařilo kontaktovat jeho známého a člena řádu Milana Eliezera Ručkaye. I on se hlásí k novinářské asociaci, která ovládá doménu Infokurýru. Novinařinu prý dělal "nepřímo", reportérům ale nechtěl vysvětlit jak.

Jak Freimann financuje Infokurýr, ho prý nezajímá. "Taky se nikdo neptá, čím se živí cikáni, kteří pořád jenom chodí pro dávky," tvrdí. Přiznává, že dříve portál podporoval prostřednictvím Mezinárodního spolku Slovanů, jehož je předsedou. Jak přesně podpora vypadala a z čích peněz byla, ale neřekl.

Spolek uváděl, že jeho cílem je "zachování a rozvoj slovanské kultury," v minulosti na něj ale bylo napsaných několik firem. Například společnost Consulting Europe, kterou předtím vlastnilo několik Rusů po sobě. Nakonec skončila s milionovým dluhem v insolvenci. Ručkay ji ale stihl přepsat na muže s bydlištěm na úřadě, který následně zemřel. Účetnictví se nikdy nenašlo.

Ručkay společně s Freimannem a dalším ruským společníkem Pavlem Kosteleiem také loni založili spolek pojmenovaný Negotium Procuratio Comitatu. Ten se prezentuje jako výdělečná firma a nabízí poradenství, Freimann je jeho místopředsedou.

Čím přesně se firmy živí, Ručkay nechtěl upřesnit. Mluvil pouze obecně o "obchodu a konzultacích". Že předtím měly ruské majitele, je prý náhoda. Byznys s Ruskem označil za "obchodní tajemství".

"Rusko se jen brání, za válku můžou USA"

Známosti na Východě si Ručkay podle svého vyjádření udělal v 90. letech. "S Američany se obchodovat nedalo, to byl vždycky podraz," řekl. S Ruskem by dělal byznys i po invazi na Ukrajinu. "Ale politici to brzdí," dodal.

Poslední inzerát na pracovníka, který by zajišťoval obchod mezi Českem a Ruskem, jedna z firem ovládaná trojicí pojmenovaná Impex Mobile vyvěsila ještě na konci května. Čtvrt roku poté, co Putinova armáda napadla Ukrajinu a Západ na Rusko uvalil sankce. Podle webu jde o "mezinárodní IT společnost s rozsáhlými zkušenostmi, která úspěšně spolupracuje v 11 zemích." Ručkay ale Aktuálně.cz a HN tvrdil, že společnost nefunguje.

Na ruské vraždění na Ukrajině má jasný názor. "Rusko se jen bránilo. Ukrajina je záminka USA pro rozbití Evropy," uvedl navzdory tomu, že Vladimir Putin zahájil invazi do suverénního státu a útoky cílí na civilisty.

Firmu Lorkos, kterou spoluvlastní rodina Freimannova společníka Kosteleie, soud nedávno zrušil. Přes opakované výzvy nezveřejnila za posledních 15 let jedinou účetní závěrku, což ze zákona musí. Firma se sídlem na sídlišti v Bílině soudkyni tvrdila, že poskytuje masérské služby v Rusku a že jednatelku - matku Kosteleie - napadli a dokumenty jí ukradli, proto je nemůže doložit.

"Nevím, proč nám soud firmu zlikvidoval, ale nevadí mi to, už jsem v důchodu a nikdo tam už nepracuje," řekla reportérům Liudmila Kosteleiová.

Většina z popisovaných firem a spolků sídlí na jedné adrese v centru Teplic. V domě, který za 33,5 milionu v roce 2020 koupili Rusové Alexej a Stanislav Mintusovi. Jejich jediným dohledatelným byznysem je poradenství ve španělském Lloret de Mar. Správce budovy, kterého reportéři na místě zastihli, tím byl zaskočený. "Nevím, že by tu měli tolik spolků a firem, to je pro mě novinka," uvedl.

Na stejnou adresu je napsaný i spolek Ezdráš, jehož prostřednictvím vydává Freimann i tištěný čtvrtletník Teplický kurýr. Poslední číslo vyšlo na konci loňského roku. Autoři například zpochybňovali, že ve Vrběticích v roce 2014 vraždili ruští agenti, opěvovali vyspělost ruské armády a tvrdili, že pandemie koronaviru je uměle vyvolaná. A také to, že čtenářům hrozí zabavení majetku, který převezme firma Billa Gatese.

VIDEO: František Vrábel o ruských dezinformacích.