Osm měsíců po útoku na pardubické haly zbrojní skupiny LPP Holding, který policie vyšetřuje jako terorismus, zůstává osm obviněných ve vazbě. I proto se v neděli odpoledne demonstrovalo u plotu hradecké věznice. Několik desítek převážně mladých lidí tam přišlo vyjádřit podporu zadrženým. Jen pár dnů předtím pardubický soud odmítl pustit jednoho ze zadržených.
Palestinské vlajky, dieselagregát vyrábějící elektřinu a hlasitý soundsystém napojený na mixážní pult. I to byly kulisy nedělního protestu u vysoké vězeňské zdi.
Na rohu ulice U Soudu v Hradci Králové se tak sešlo několik desítek lidí, aby podpořili ty, kteří byli obviněni a zadrženi v souvislosti s březnovým útokem na pardubické zázemí zbrojovky LPP Holding.
„Vraťte mi dceru!“ – „Nezavírejte nám kamarádstvo!“ – „Propusťte politické vězně!“ – „Free Gaza“ I takové nápisy byly k vidění na shromáždění, jemuž přihlíželi i policejní těžkooděnci. Do akce jít nemuseli. „Akce proběhla relativně v pořádku,“ řekl v pondělí Pavel Tomášek, vrchní ředitel hradecké vazební věznice.
„Chci jen důkladné posouzení“
Za mřížemi dnes kvůli březnovému útoku, který policie posuzuje jako terorismus, zůstává celkově osm lidí. Mezi nimi i aktivista Youssef Moursi. Právě o jeho vazbě se před několika dny rozhodovalo. Okresní soud v Pardubicích měl jednání v plánu ve čtvrtek 12. listopadu.
Ještě předtím se z ruzyňské věznice ozvala další zadržená Anežka Brahová. „Už více než sedm měsíců jsem ve vazební cele, omezená téměř ve všem a držená ve speciálním režimu,“ objevil se její vzkaz na instagramovém profilu feministického webu Druhá : směna.
„Chci jen, aby soud případ posoudil důkladně a odpovědně, vzal v úvahu argumenty obhajoby i nabízené záruky a rozhodl v souladu s právem,“ vyzvala Brahová českou justici v souvislosti s Youssefem Moursim.
Nicméně obviněná vyslyšena nebyla. Jak redakci informoval Pavel Čižinský, právní zástupce Moursiho, jeho klient zůstává i po 12. listopadu dál ve vazbě. Karel Gobernac, mluvčí Okresního soudu v Pardubicích, do vydání článku k tomu neodpověděl.
„Postupně budou končit lhůty po prvním prodloužení vazeb, takže v následujícím období konce listopadu a v prosinci lze očekávat návrhy na další prodloužení vazeb,“ uvedl nicméně Gobernac před několika dny pro agenturu ČTK.
Podle Čižinského se Moursi nedostal na svobodu, protože spravedlnost se prý obává, že by mohl zmizet v cizině nebo dál páchat údajnou trestnou činnost. „Jsou to totální spekulace, mají obrovské množství informací z chatů a sociálních sítí,“ tvrdí právní zástupce.
A zároveň upozorňuje na fakt, že kvůli tomu, že je útok na LPP Holding posuzován jako teroristický čin, může se vazba u obviněných protáhnout až na 16 měsíců. Pokud by se například mluvilo pouze o trestném činu poškození cizí věci, vazební stíhání může činit maximálně osm měsíců.
Po březnovém útoku v Pardubicích kriminalisté lapili 11 lidí. Osm jich nyní čeká ve vazbě v Česku, další tři policisté zadrželi v Polsku.
Připomeňte si zapálení pardubické zbrojovky
pohledem útočníků:
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