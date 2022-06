Zázrak medicíny. Těžce popálenou ukrajinskou holčičku uzdravili a pouští z nemocnice

Ještě před třemi měsíci nebylo jisté, zda dívka Julie, která na Ukrajině utrpěla popáleniny třetího stupně na šedesáti procentech těla, přežije. Tehdy ji v kritickém stavu převezli do Česka. Lékaři ji tu několikrát operovali a postupně se i díky rehabilitacím dala natolik dohromady, že nyní po čtvrt roce může nemocnici opustit. Doktoři o tom mluví jako o zázraku.

Při procházce areálem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady působí maminka s jedenapůlroční Julií v kočárku jako každá jiná žena s malým dítětem. Ještě před pár měsíci ale nebylo jisté, zda Julie bude žít. Už jen obyčejná procházka je proto vítězstvím, ve které skoro nikdo nedoufal.

Julie pochází z vesnice Čajkovyči ve Lvovské oblasti. V březnu utrpěla na Ukrajině popáleniny třetího stupně na šedesáti procentech těla. Tamní lékaři jí však kvůli válce nedokázali pomoct a zajistit jí potřebnou intenzivní péči. Proto bylo rozhodnuto o jejím převozu do Česka. Dorazila v kritickém stavu. Lékaři byli přesvědčeni, že kdyby přijela o jediný den později, zemřela by.

O tři měsíce později, po sérii složitých operací, již dívenka sama chodí, rehabilituje a komunikuje se svým okolím. Podle lékařů je pozitivní a pomáhá jí i neustálá přítomnost matky. Až se jí zahojí poslední ranky, čeká ji rehabilitace v české léčebně.

"Podařila se nevídaná věc: spojili jsme síly, zapojilo se velké množství lidí a společně se nám podařilo zachránit život děťátka, které jsme k nám převezli z válečné zóny," říká přednosta Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Robert Zajíček. Na záchraně se podílela ministerstva obrany, vnitra i zdravotnictví, dívka se léčila ve Všeobecné fakultní nemocnici a ve vinohradské nemocnici.

"Na Ukrajině žádná rehabilitace popálených pacientů momentálně neexistuje. Takže jsme přesvědčeni, že tato velice důležitá část léčby by měla probíhat u nás. Těšíme se na to, až holčička půjde do školky a poté do školy i přesto, co má za sebou," dodává Zajíček.

Kvůli Bidenovi málem neodletěli

Za obrovský úspěch lékaři pokládají už to, že dítě přežilo osmnáctihodinový převoz z Ukrajiny do Česka. Cesta měla trvat šest hodin, ale kvůli válce a souvisejícímu chaosu na hranicích se prodloužila. Výpravy se účastnil vedoucí lékař JIP pro dospělé Kliniky popáleninové medicíny vinohradské nemocnice Bohumil Bakalář. "Ve čtyři hodiny odpoledne jsme se rozhodli, že pro dítě poletíme, a v šest už jsme měli připravený vojenský speciál," vzpomíná lékař.

Po příletu do Polska zjistili, že tam má následující den přiletět americký prezident Joe Biden a jsou tam proto přísná opatření. Když pak přijela sanitka s holčičkou ze Lvova, na letišti požadovali nějaký doklad nebo důkaz, že může odletět. "Chtěli po nás alespoň poznávací značku sanitky, ale my ji neznali. Skončilo to tak, že do letadla Julii nepustili. Noc strávila v polské dětské nemocnici a ráno jsme to vyřešili s konzulátem," popisuje Bakalář.

Letadlo podle něj muselo vzlétnout nejpozději ve dvanáct hodin, pak se letiště uzavíralo kvůli příletu prezidenta Bidena. "My jsme odletěli ve 12:02 a doprovázely nás pro jistotu stíhačky, abychom neohrozili amerického prezidenta. Byly to nervy, ale vyšlo to, hlavně díky naší armádě," usmívá se dnes Bakalář.

Nejdříve dostala litry infuzí

Julie do Prahy přijela jen pár dní po úrazu. Vedly z ní hadičky, byla na dýchacím přístroji a měla jen malou naději na přežití. "Úmrtnost u takto malého dítěte s takto rozsáhlými popáleninami je asi 93 procent. A její šance na přežití byla ještě nižší, protože měla těžký rozvrat vnitřního prostředí neslučitelný se životem. Mysleli jsme, že pokud přežije, tak bude mít těžké poškození mozku," vysvětluje Bakalář.

Popálení lidé podle něj nejdříve musí dostat velké množství tekutin ve speciálním infuzním roztoku, dospělí i osmnáct litrů za den. Na Ukrajině však kvůli válce nebylo místo na popáleninovém oddělení, proto Julii převezli do dětské nemocnice ve Lvově. "Jenže tam takto vážné popáleniny léčit neumí, nevědí, že mají dítě prolévat tekutinami. Takže se Julii velmi zahustila krev, hladinu sodíku měla tak vysokou, že už to bylo neslučitelné se životem. Jako první jsem do ní proto začal pouštět litry infuzních roztoků," líčí kritické okamžiky.

V Praze pak lékaři nejdříve odstranili mrtvou tkáň a místo ní dali kůži od dárce. Tu poté sundali a nahradili Juliinou vlastní kůží a také dočasně umělou kůží.

Její matka Karina byla po celou dobu s ní. Do Prahy přijela jen s mobilem, žádné jiné věci neměla. "Byla velmi vyděšená. Byla ztracená v cizí zemi s umírajícím dítětem, nerozuměla ani slovo, neměla žádné peníze. Ale obě to zvládly a daří se jim dobře, je to na dobré cestě," dodává Bakalář.

Matka již dříve Aktuálně.cz vylíčila, že se její dcera popálila na návštěvě u babičky, kde společně s manželem chtěla vykoupat dcery, protože u nich doma netekla voda. Na varné desce měla desetilitrovou nádobu plnou vody. Když se na vteřinu otočila, Julie otevřela troubu a opřela se o ni. V tu chvíli se na ni převrhl vařič a hrnec s vroucí vodou.

Dívenku v budoucnu čekají takzvané rekonstrukční operace. "Problém je, že jizvy, které má na šedesáti procentech těla, rostou nerovnoměrně s kostmi. Takže až bude dívka růst, jizvy neporostou s ní. Budeme je proto muset povolit a použít rekonstrukční chirurgii, abychom docílili toho, aby neměla třeba ohnutý loket a aby dokázala hýbat všemi končetinami. Teď ale potřebuje hlavně posílit a dál cvičit," vysvětluje Zajíček. Společně s kolegy nyní plánuje, že se vydá na Ukrajinu školit tamní lékaře, jak pečovat o popálené pacienty.