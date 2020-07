Všelichová: Dozorci se nechovali nejlépe, z vězení jsem ale jela limuzínou do Hiltonu

Markéta Všelichová, kterou Turecko v pátek po 3,5 letech propustilo z vězení, si byla při své činnosti v zahraničí vědoma rizika pro sebe, ale neuvědomila si, že může způsobit problémy, práci a starosti dalším lidem. Napsala to na Facebook spolu s omluvou za způsobené problémy a poděkováním za pomoc.

Všelichová a Miroslav Farkas byli v Turecku odsouzeni v roce 2017 k více než šesti letům vězení, po pátečním předčasném propuštění je vládní speciál dopravil do Prahy. O jejich osvobození vyjednávali politici i tajné služby. Pro server iDNES.cz Všelichová popsala okolnosti jejího propuštění.

"Čtyři roky jste zavřeni, moc příjemně se k vám nechovají a poslední den přišli dva nějací pracovníci údajně z vlády, omluvili se mi za všechna zažitá příkoří, řekli, že jsem jejich host a že mě bezpečně dopraví nejkrásnějším vozem, jaký mají, od Istanbulu. Tam mě dali do hotelu Hilton, donesli mi asi čtyři kafe, chovali se ke mě jak k vládní delegaci… Tam to prostě tak je," uvedla v rozhovoru.

Nyní jsou Všelichová i Farkas ve čtrnáctidenní karanténě ve zdravotnickém zařízení. Na Facebook Všelichová napsala, že její test na koronavirus byl negativní.

Farkas a Všelichová byli odsouzeni za spolupráci s kurdskými milicemi YPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci. Propuštění předcházelo vyjednávání, do něhož se zapojili čeští politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a také Bezpečnostní informační služba. Všelichová na Facebooku ironicky poznamenala, že jí "byl nakonec přeci jen odpuštěn trestný čin boje proti Islámskému státu".

YPG operují na severu Sýrie a jimi ovládanou část země se Turecko, které je s Kurdy dlouhodobě v konfliktu, snaží vojensky obsadit. Oba Češi tvrdili, že chtěli vybudovat ve válečné zóně polní nemocnici a pomoci zraněným Kurdům.

"Ano, vždycky jsem přesně věděla, co dělám a proč, taky jsem věděla, jaká jsou rizika, a byla připravená si jakékoliv následky nést. Jenže jsem si neuvědomila, že v případě problému se ty následky netýkají jen mě, ale můžu způsobit problémy, práci a starosti mnoha lidem, kteří musí vzniklou situaci řešit," napsala Všelichová. Dodala, že těmto lidem se omlouvá a děkuje za pomoc a podporu.

Pro iDNES.cz dodala, že se k ní v tureckém vězení nechovali nejlépe, ale rozuměla si se svými spoluvězni. "V tureckém vězení je výhoda, že naprostá většina vězňů jsou političtí vězni. Nebyli tam vrazi, pašeráci drog nebo násilníci. Byli to úplně normální lidé, studenti, učitelé z univerzit, mladé maminky. Dokonce jsem tam navázala jedno z nejkrásnějších přátelství," uvedla Velichová.

Dříve prý pohlížela kriticky na novináře a humanitární pracovníky investující do své bezpečnosti peníze, které mohly pomoci lidem ve válkou zasažených oblastech. Tím zdůvodnila i to, že v roce 2016 do Turecka jela po zemi a neletěla. "Nojo, jenže teď už vím, že když se na tu bezpečnost vykašlete úplně, můžete taky skončit na čtyři roky zavření jako já a nepomůžete vůbec nikomu a ještě stojíte stát peníze," napsala. Druhý z propuštěných Farkas se zatím veřejně nevyjádřil.

Intenzivní jednání o propuštění obou Čechů trvala více než rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pátek poděkovali turecké straně a ocenili Bezpečnostní informační službu za její roli při vyřešení případu. Propuštění podle obou politiků nebylo spojeno s žádnými podmínkami či přísliby turecké straně.

Farkase a Všelichovou zadržely turecké úřady na hraničním přechodu s Irákem v listopadu 2016. Při kontrole u nich Turci našli letáky a fotografie, které podle turecké strany svědčily o tom, že oba Češi patří ke kurdským milicím YPG.

"Nenapadlo mě, že by to mohlo být nebezpečné. Už při jiných cestách mě zadrželi na hranicích a našli u mě třeba vlajku YPG . Hodili ji do koše a řekli, ať toto prostě do Turecka nevozím. Už tehdy jsem všechny ty fotky, za které mě později odsoudili za podporu terorismu k šesti letům, měla v telefonu. Tehdy je policisté viděli, nic na to neřekli a nechali mě být. Z toho jsem usoudila, že to není problém a zřejmě v Turecku problém nemám," uvedla pro iDNES.cz Všelichová. Zpětně to však prý považuje za chybu.

Soud v srpnu 2017 oba odsoudil na šest let a tři měsíce do vězení. Předloni v červenci verdikt potvrdil turecký nejvyšší soud. Ve vězení oba Češi strávili 44 měsíců a 11 dní, tedy více než polovinu trestu.