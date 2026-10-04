Propouštění desetiny lidí na úřadech má být postupně v roce 2027, uvedl Havlíček

Vláda se během několika týdnů vrátí k projednání návrhu na snížení počtu pracovních míst na ministerstvech o desetinu. Podle místopředsedy hnutí ANO a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by se ale počet pracovníků neměl snížit jednorázově k 1. lednu, ale postupně v průběhu příštího roku.
Řekl to v neděli v pořadu Poledne s Moravcem. Návrh v září podle serveru Seznam Zprávy předložila vládě šéfka úřadu vlády Tünde Bartha na popud premiéra Andreje Babiše (ANO).
Podle Havlíčka chce vláda na fungování ministerstev a jim podřízených organizací ušetřit, proto by se k odloženému návrhu měli ministři vrátit v řádu několika týdnů. Uvedl, že nechce, aby se opatření dotklo výkonných úředníků nebo těch, kteří jsou podle něj pro práci ve státní správě zapálení.
Cestou ke snížení počtu pracovníků je podle Havlíčka také slučování organizací. Jako příklad uvedl nedávné spojení agentur CzechInvest a CzechTrade, při kterém zaniklo zhruba 80 pracovních míst.
S kritikou odborů podle Havlíčka vláda počítala. Odbory záměr na snížení počtu pracovních míst o desetinu označily za decimaci státní správy a požadují nejprve audit agend a dokončení digitalizace. Havlíček uvedl, že vláda je pod tlakem, aby šetřila, zároveň je kritizován krok, který má vést k úsporám. Stávku odborů neočekává.
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) je přesvědčený o tom, že snížit stavy o deset procent zvládnou všichni ministři z jeho strany - tedy kromě něj i ministr zahraničí Petr Macinka, ministr kultury Oto Klempíř a ministr životního prostředí Igor Červený. „Je to dobře, že nás pan premiér takto motivuje,“ uvedl v dnešním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News s tím, že stát je přebujelý. „Věřím, že deset procent může každý zvládnout,“ uvedl i k ostatním kolegům z vlády. Podle něj lze více používat zkrácené úvazky, ženy na mateřské nebo brigádníky.
Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) mu oponoval s tím, že situace by se neměla řešit plošně, ale snižováním administrativy a rozsáhlejším využíváním digitalizace. Podle něj je důležité mít promyšlenou koncepci a nerušit know-how na expertních úrovních.
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