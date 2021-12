Pronásleduje lékaře a natáčí se u toho. Muž s patnácti exekucemi za to žádá dary

Objeví se v očkovacím centru a nadává zdravotníkům. Šéfa lékařské komory Milana Kubka nebo imunologa Václava Hořejšího pronásleduje u jejich bytů. Videa ze svých akcí Patrik Tušl zveřejňuje na internetu a od diváků na to vybírá dary. Devětadvacetiletý invalidní důchodce má 15 exekucí, navíc neplatí výživné na své dítě. Spolupracuje s dalším mužem, který dluží miliony.

"Jste zaprodanec. Řekněte to upřímně," útočil Patrik Tušl na šéfa lékařské komory Milana Kubka. | Video: Facebook/Patrik Tušl

"Uvidíme, jestli nám něco řekne, dobytek. Před chvílí jsme byli u Kubka. Jeho stará byla trošku nervózní. Řvala, že nás mají zavřít a že se máme jít naočkovat. Už jí trošku ruply nervíky," vykládá Patrik Tušl v listopadovém videu na internetu o manželce šéfa lékařské komory. A blíží se k domu, kde bydlí epidemiolog Václav Hořejší.

Jeho společník vzápětí zvoní na Hořejšího zvonek a ptá se, zda není vypnutý. "Flegr to má vyplý, dobytek," zmiňuje Tušl biologa Jaroslava Flegra z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dodává, že hledají účastníky "koronapodvodu".

Sledujícím nabízí adresy dalších lékařů a expertů. Spojuje je to, že v médiích nabádají k dodržování protikoronavirových opatření a vyzývají k očkování s tím, že to může zachránit tisíce životů.

"Zvedněte, do pr*ele, už ty prd*le a pojďte s náma. Vyjít k těm šmejdům zas*aným," říká Tušl poté, co se na Hořejšího nedozvoní a od souseda se dozví, že odborník z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd je na chalupě.

Tušlova videa sledují na Facebooku tisíce lidí. Když mu síť kvůli porušení pravidel profil zablokuje, založí si nový. Na portálu Youtube mají jeho záznamy 75 tisíc zhlédnutí. Zároveň prosí své příznivce o peníze. A přikládá číslo účtu.

Patří do skupiny lidí, kteří se pokoušejí zpeněžit videa, na nichž kritizují očkování a nošení roušek, či slovně napadají experty, kteří bojují proti pandemii. "Všem moc děkuji. Pomůže to v boji proti covid nesmyslům, budoucím lockdownům a migraci," napsal Tušl v září.

V živém přenosu na ulici pronásledoval prezidenta České lékařské komory Milana Kubka nebo obtěžoval zdravotníky v očkovacím centru. Část diváků mu vyjádřila podporu.

"Kluci, jste dobří, fandím vám. Jen tak dál, oni nás straší, musíme i my je, jen ať se bojí, šmejdi," napsala na sociální síti sledující Mila Ženatá. "Vytáhněte ho ven za límec," uvedl Zdeněk Česal k listopadovému videu, natočenému před domem biologa Flegra, kde Tušl říká, že "proti těm šmejdům je třeba bojovat".

Invalidní důchodce s patnácti exekucemi

Zda peníze od diváků vybírá na vlastní bankovní účet, není ale jasné. Podle exekučního rejstříku je na Tušla uvaleno 15 exekucí, věřitelé po něm vymáhají částky od 300 korun do 50 tisíc. Mimo jiné dluží výživné na své dítě, exekutor po něm za to vymáhá 47 tisíc korun.

Devětadvacetiletý muž pobírá invalidní důchod druhého stupně, což znamená, že jeho schopnost pracovat má být snížená o 50 až 69 procent. Zároveň ho zaměstnává pracovní agentura.

Reportér Aktuálně.cz zastihl Tušla v pondělí kolem poledne před policejní stanicí v centru Prahy. Jeho společníka Tomáše Čermáka tam policisté odvedli k podání vysvětlení poté, co v nově otevřeném očkovacím centru Kotva s Tušlem vykládali dezinformace o očkování a přes upozornění policistů si odmítali nasadit respirátory.

S vyjádřením pro Aktuálně.cz Tušl souhlasil. Komu patří bankovní účet, kam dary diváků směřují, ale komentovat nechtěl. "To je moje soukromá věc, jestli je můj, nebo ne," uvedl. Za soukromé označil i to, kolik peněz mu lidé poslali. "Většinou na cestování - pokrytí pohonných hmot," odvětil na dotaz, k čemu peníze slouží.

Exekuce nejprve popřel. "Jak víte, že je to na mě? Nevím o žádných exekucích," bránil se. "Vím o dvou, které mi strhávají z platu," připustil následně.

Výživné na dítě? Žádné jsem neviděl

Potvrdil, že má invalidní důchod a vydělává si jako opravář tramvají. S tím, že v pracovní době protestoval v očkovacím centru, ale problém nemá. "V tuhle chvíli v práci být nemám. Kdybych měl být v práci, tak bych tam byl," řekl Tušl.

V očkovacím centru v Kotvě se krátce předtím postavil proti ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). "Když se rozhodnu a přesvědčíte mě, abych si to nechal píchnout, a za půl roku umřu, kdo se pak postará o moji ženu a dítě?" ptal se Tušl. Ve světě už přitom zdravotníci lidem podali více než 8,5 miliardy dávek vakcín, vedlejší účinky se objevují jen vzácně a dle expertů jsou násobně méně rizikové než možné následky prodělaného covidu.

Přestože Vojtěchovi dával za příklad své dítě, na dotaz, proč dluží desítky tisíc na výživném, jednoznačně neodpověděl. "Výživné na co? Na koho? Mám nějaké dítě? Žádné dítě jsem v životě neviděl. Neviděl jsem ani fotku. Justice tady nefunguje," prohlásil Tušl s tím, že už podal čtyři desítky žalob a s přítelkyní dítě teprve čeká. V minulosti byl podle zdrojů Aktuálně.cz podezřelý z vyhrožování své partnerce.

Rozhovor přerušoval výkřiky Tušlův spolupracovník Pavel Zítko. I on je v milionových exekucích. Jak upozornily Hospodářské noviny, peníze inkasuje prostřednictvím spolku Srdcem pro vlast, který ovládá. Z transparentního účtu je patrné, že na něj od letošního ledna poslali lidé přes 224 tisíc korun.

Zítko v roce 2019 obchodoval s neexistující kryptoměnou. Jemu blízká společnost ze Švýcarska na ni nabízela poukázky s příslibem uložení v bance, která ještě ani nezískala licenci. Po nástupu koronavirové pandemie začal šířit dezinformace o nákaze a boji proti ní.

"Pan Zítko dluží pět milionů korun. Oficiálně je bez příjmů, a tak se snaží zajistit živobytí přes spolek Srdcem pro vlast. Z transparentního účtu vidíte, že mu tam nějaká důchodkyně pošle poslední stovku a on z toho nakupuje v obchodě, platí si luxusní hotel v Bratislavě a tankuje benzin," popsal pro HN Roman Máca, analytik Institutu pro politiku a společnost, který českou dezinformační scénu dlouhodobě sleduje.

"Ptáte se jako dobytek"

O penězích se ale Zítko bavit nechtěl. Při dalších dotazech Aktuálně.cz utnul rozhovor slovními útoky. "Chováte se jako mafie, zrádci. Když se nestydíte zeptat jako dobytek, tak tady to je legitimní," pokřikoval Zítko. "Prodejnej hajzl," křičel další muž, který dvojici doprovázel.

Po ukončení rozhovoru sledovali Tušl, Zítko a jejich spolupracovníci reportéra ulicemi, natáčeli ho a častovali vulgaritami. Vše živě vysílali na internetu. Například na profilu nazvaném Lion-TV. I ten u videí prosí o peníze. "Krypl zaprodanej, ať ho pověsí, hajzla," komentoval přenos například Marcel Beneš, který na svém Facebooku píše, že je z Rokycan.

Přestože zdravotníky a další experty pronásleduje u jejich domovů už nejméně od léta, přimět k tomu další lidi se Tušlovi příliš nedaří. Na akcích se scházejí jen jednotlivci.

Mezi ně patří také dezinformátorka Jana Peterková. Policie ji začala prověřovat poté, co loni v říjnu, kdy se nemocnice plnily pacienty v kritickém stavu, ve svém videu uvedla, že jsou nemocnice prázdné. O zdravotnících tehdy dokonce říkala, že "nemají do čeho píchnout a pokuřují na pracovišti". Šířila také lež, že po očkování v domově pro seniory v Měšicích u Prahy zemřelo několik lidí. Proti tomu se ohradila obec i provozovatel pečovatelské služby. Také Peterková na svém webu prosí o finanční podporu.

Útoků na zdravotníky přibývá, vyšetřuje je policie

Agresivita některých lidí vůči zdravotníkům se v posledních týdnech stupňuje. Před Oblastní nemocnicí Kladno na začátku prosince někdo rozbil zrcátka a propíchal pneumatiky aut zdravotníků. Muže s kapucí na hlavě, který byl vyzbrojený betonářskou tyčí, zase vyváděli pracovníci ostrahy z budovy ministerstva zdravotnictví v centru Prahy.

"Naše posádky i operátoři jsou opravdu velmi vytížení a unavení. Rádi bychom upozornili na to, že oni za epidemii nemohou a že je pro ně epidemie náročná nejen v práci, ale i v jejich soukromých životech," psali na Twitteru třeba středočeští záchranáři.

Policie už oznámila, že mnohé útočníky našla. A případům se věnuje.

1/2 Policie ČR vnímá sílící útoky a projevy agresivity vůči autoritám z oboru zdravotnictví, ústavním činitelům i zdravotnickému personálu. Pachatele 4 z 5 mediálně známých útoků, ke kterým došlo v posledních dnech, jsme dopadli a vedeme s nimi řízení. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 3, 2021

To, že jeho rodina i on sám čelí vyhrožování, uvedl šéf lékařské komory Kubek. "Mým cílem je bránit tomu, aby zbytečně umírali lidé. Snažím se práci dělat co nejlépe," řekl Kubek. "Jako nejhorší vnímám, když je vyhrožováno mé rodině. S tím se odmítám smířit a nechat se zastrašovat," dodal Kubek.

"Agresivitu vzbuzuje pan doktor Kubek, který navádí lidi, aby byli velice agresivní k lidem, kteří nenosí respirátor," trvá Tušl na tom, že nic špatného nedělá. Kubek ale k ničemu takovému ve svých mediálních výstupech nevyzýval.