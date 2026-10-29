Promluvil Čech, kterého zachránila výprava Petra Pavla. Je po komplikované operaci

Byla to nehoda, která mohla skončit tragicky. Vývojář Petr Šebor měl ale štěstí v neštěstí – i přes vážná zranění v Maroku se nyní zotavuje. Vděčí tomu nejen týmu prezidenta Petra Pavla, který v zemi trávil dovolenou a podílel se na Šeborově záchraně, ale také doktorům z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). „Rád bych poděkoval všem, komu můj osud nezůstal lhostejný,“ sdělil redakci Aktuálně.cz.
O zranění Petra Šebora – mimo jiné spoluzakladatele herního studia SCS Software – informoval deník Aktuálně.cz před dvěma týdny. Již tehdy Pražský hrad uvedl, že prezident Petr Pavel nebyl mezi zraněnými a že jeho tým poskytl oběti nehody první pomoc. Svědci popsali detaily nehody zde.
„Operace naštěstí proběhla v komplikovanější variantě velmi dobře, cítím se lépe každým dnem. Měl jsem vlastně obrovské štěstí v neštěstí ve všem, co následovalo bezprostředně po nehodě, až do mého propuštění z nemocnice,“ sdělil na úvod Šebor pro redakci Aktuálně.cz.
Komplikovaná cesta do vlasti
Repatriační cesta z Maroka na operační sál v pražské Ústřední vojenské nemocnici ovšem nebyla ani náhodou jednoduchá.
Vážné zranění totiž vyžadovalo vybavení i profesionální personál na palubě, navíc tu zpočátku panovalo podezření na pneumothorax (kolaps plic) nebo hemothorax (krvácení do pohrudniční dutiny).
„Kvůli tomu jsem byl 48 hodin na pozorování, než byla klinika ochotna potvrdit dokument Fit To Fly, který je nutný k leteckému transportu. Další zdržení spočívalo v dostupnosti letadla s lékařskou posádkou, která musí být schopna během letu poskytnout adekvátní péči odpovídající mému zranění,“ pokračovala jedna z klíčových tváří českého herního studia SCS Software.
Na operačním sále s elitními jmény
Vše se naštěstí podařilo vyřešit čtvrtý den po nehodě díky nemalému úsilí lidí na obou stranách cesty.
Přímo v Česku se pak o operaci Šebora postaral tým dvou špičkových profesionálů – přednosty Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Davida Netuky a vedoucího neurochirurgických ambulancí Romana Kučery.
„Rád bych touto cestou poděkoval všem, komu můj osud nezůstal lhostejný – pojišťovně Kooperativa a Global Assistance za promptní přístup a hlavně personálu ÚVN a profesionálům z týmu pana profesora Netuky a pana doktora Kučery za to, že se v dohledné době opět postavím na nohy,“ dodal Šebor.
Vděk vyjádřil rovněž mužům, kteří v dunách poskytli první pomoc a významně přispěli k rychlé přepravě do nemocnice – a kteří jsou rovněž vidět na fotografiích. „Chtěl bych také poděkovat členům týmu prezidenta Pavla, kteří se podíleli na mé záchraně – jmenovitě nadpraporčíkovi Jiřímu Kopalovi z Útvaru pro ochranu prezidenta ČR a také Tomáši Šebkovi,“ uzavřel český herní vývojář.
Nehoda během Pavlovy dovolené
Vše začalo v úterý 6. října v dopoledních hodinách, kdy v marocké poušti havarovalo lehké pouštní vozidlo. Věci pak nabraly rychlý spád.
„Člen prezidentského ochranného týmu pomáhal na místě vážné nehody v marockých dunách. Prezident Pavel i ostatní lidé z jeho týmu okamžitě přerušili vlastní program a zapojili se do záchrany zraněného českého občana,“ sdělil tehdy zdroj z místa redakci Aktuálně.cz.
Hlava státu v havarovaném vozidle nebyla – oběť nehody byla totiž členem skupiny, která měla v Maroku vlastní program, nezávislý na prezidentově cestě.
Všichni se ale podíleli na náročné (a ve výsledku úspěšné) evakuaci pacienta z dun, po níž následoval transport na místo setkání se sanitním vozem a převoz do místní nemocnice.
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