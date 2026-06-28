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Domácí

Prokop má v Praze nástupce. ANO se situací intenzivně zabývá

ČTK

Klub zastupitelů hnutí ANO v hlavním městě povede Jan Hušbauer. S výsledkem dnešního on-line jednání o nástupci Ondřeje Prokopa ČTK seznámil zastupitel a poslanec Patrik Nacher. Předsedu ztratil klub potom, co konec v politice ohlásil šéf pražské buňky hnutí a lídr pro podzimní komunální volby Ondřej Prokop.

Ondřej Prokop, ANO, Volby 2022, komunální volby 2022, Senátní a komunální volby 2022, Praha
Ondřej Prokop.Foto: HN – Libor Fojtík
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Učinil tak v reakci na mediální zájem kolem nejasností ohledně svých majetkových přiznání. Hušbauer minulý čtvrtek nahradil Prokopa v placené funkci předsedy kontrolního výboru, ze které pražští zastupitelé Prokopa odvolali.

Šéfem zastupitelů ANO byl Prokop necelé dva týdny. Ve volbě 15. června mu uvolnil místo Nacher s tím, že je víc než žádoucí, aby právě volební lídr byl předsedou zastupitelského klubu, který udává tempo a má na posledních jednáních zastupitelstva před volbami přednostní právo.

Kdo se po Prokopovi stane předsedou krajské organizace strany a volebním lídrem, bude hnutí řešit od pondělí. Odpoledne se má sejít celostranické vedení ANO, aby potvrdilo volební kandidátky. Pražská organizace v pátek na síti X uvedla, že krajské předsednictvo v Praze koordinuje postup kolem lídra kandidátky hnutí s vedením ANO, situací se intenzivně zabývá, ale nebude komentovat žádná konkrétní jména ani spekulace o možných kandidátech.

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Média dříve spekulovala o tom, že kandidátku ANO pro obecní volby v Praze by mohli vést poslanci zvolení v hlavním městě, vedle Nacherova jména padalo i jméno Barbory Rázga. Spekulace o postavení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha do čela kandidátky vyvracel v minulých dnech předseda ANO a premiér Andrej Babiš.

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Podle Seznam Zpráv Prokop v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Prokop to následně označil za svou chybu a oznámil, že je připravený zaplatit pokutu. Prokop řekl, že si na byty vydělal podnikáním a investicemi.

Již dříve Seznam Zprávy uvedly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole. Prokop v poslední době kvůli těmto informacím přišel nejprve o funkci předsedy kontrolního výboru pražského zastupitelstva a následně ho městští radní odvolali z dozorčí rady dopravního podniku.

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