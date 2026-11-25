Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec zruší v září založenou stínovou asociaci národních parků. Řekl to na schůzi sněmovního výboru pro životní prostředí k situaci ve Správě KRNAP.
Asociace všech čtyř českých národních parků existovala už dříve. Podle Moravce byla nová asociace založena, protože měla zajistit legislativní rámec pro zastřešení národních parků při svých aktivitách, přičemž ta původní legislativní rámec nemá.
„Projekt se nepovedl, asociace se ruší a tím to končí,“ uvedl Moravec. Dodal, že ohledně založení nekomunikoval dobře. V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podyjí.
Ředitele dalších národních parků předtím vznik nové organizace překvapil. Například ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený Hospodářským novinám (HN) už dříve řekl, že jim o tom nic neřekl. „Udivilo mě to velmi, jmenuje se to stejně jako instituce, která existuje a je zavedená,“ citovali HN Hubeného.
Současná asociace si přitom nedávno zvolila nového předsedu, stal se jím ředitel Správy Národního parku Podyjí Pavel Müller. Ve funkci nahradil bývalého ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v březnu. Moravec je v čele Správy KRNAP od června.
Na dotaz opozičních poslanců k financování Moravec odpověděl, že asociace vznikla za jeho soukromé peníze.
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