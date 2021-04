Michal Hašek nechal opravit jízdárny za půl miliardy. Dle soudu byl projekt nezákonný

Někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek před lety nechal opravit lednické jízdárny. Za půl miliardy, podobně jako stála rekonstrukce sídla Senátu. Budovala je firma šéfa Haškových ekonomických poradců. Aktuálně.cz a HN získaly rozsudek soudu. Plyne z něj, že projektant, který cenu určil, zakázku získal nezákonně. Jízdárny tak dostaly pokutu 4,6 milionu. Dnes jsou nevyužité a hrozí insolvence.

Když Michal Hašek (ČSSD) jako jihomoravský hejtman v roce 2013 slavnostně stříhal pásku zrekonstruované jízdárny v Lednici, půlmiliardovou rekonstrukci - svůj vlajkový projekt - označoval za vzor. "Na tomto projektu se nastavuje standard způsobu čerpání evropských dotací na obnovu a rekonstrukci památek. A to standard velmi vysoký, který absolutně ctí principy transparentnosti a efektivity," vykládal Hašek za přítomnosti tehdejšího premiéra Zemanovy úřednické vlády Jiřího Rusnoka.

Někteří experti byli jiného názoru - celý projekt popisovali jako nesmyslně předražený. Sdružení, jehož součástí byla firma OHL ŽS, kterou vedl Haškův poradce Michal Štefl, prostavěla zhruba milion korun za den. Tolik peněz se do té doby utratilo jen při rekonstrukci Valdštejnského paláce v Praze, dnešního Senátu. Aktuálně.cz a HN nyní získaly rozsudek soudu, který prokazuje, že přes tvrzení Haška úřady nakonec za plný závažných chyb označily už samotný tendr na výběr projektanta stavby. Tedy klíčové firmy, která určila právě rozsah a předpokládanou hodnotu prací.

Protože na práce projekt dostal dotace, finanční úřad rozhodl o jejich částečném vrácení. Jízdárny tak státu nyní dluží 4,6 milionu korun. Projekt od začátku zaštítilo zájmové sdružení právnických osob Multifunkční centrum zámek Lednice, sídlící na Haškově hejtmanství. Krom kraje ho tvořila obec Lednice, kterou řídí Haškův dlouholetý známý Libor Kabát, a tři brněnské univerzity. Tomuto spolku, který dnes jízdárny i provozuje, kvůli pokutě hrozí insolvence. Peníze nemá. A protože přes nákladnou rekonstrukci jízdárny zůstávají i po více než sedmi letech od otevření takřka nevyužité, ani je nemá jak vydělat.

"Odvod za porušení rozpočtové kázně byl subjektu vyměřen z důvodu, že provedl nesprávně zadávací řízení při realizaci veřejné zakázky," uvedla mluvčí Odvolacího finančního ředitelství Veronika Dvořáková s tím, že detaily konkrétního řízení kvůli mlčenlivosti komentovat nemůže.

Ty poskytuje rozsudek Krajského soudu v Brně z konce roku 2019, který reportéři nyní získali. U něj se spolek v posledních letech neúspěšně bránil pokutě od finančního ředitelství. Když spolek vypsal zakázku na projektanta, vybíral dle dvou kritérií - rychlosti dodání a také výše ceny. Uchazečům komise avizovala, že dle jejího předpokladu práce budou stát zhruba 20 milionů korun.

Přihlásila se i brněnská firma Architekti D.R.N.H., která překvapivě nabídla, že vše udělá za pouhé tři miliony, tedy za 15 procent úředníky odhadované ceny. Ti důvody, proč je jediný uchazeč oproti konkurenci tak levný, nezkoumali. "Hodnotící komise měla nabídku uchazeče Architekti D.R.N.H. posoudit jako mimořádně nízkou a vyžádat si písemné zdůvodnění, což neučinila. Tím došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách," zhodnotil později finanční úřad.

Tím ale pochybení teprve začala. Spolek Multifunkční centrum zámek Lednice vyhlásil kancelář Architekti D.R.N.H. jako vítěze. Ta ale následně odmítla smlouvu podepsat. Úředníci tak uzavřeli kontrakt s druhou firmou v pořadí - další brněnskou společností Arch.Design. Ta obratem na část prací najala právě svého konkurenta Architekti D.R.N.H., který jí předtím uvolnil prostor. I výběr Arch.Designu byl ale dle soudu nezákonný.

Arch.Design byl v éře ČSSD na jihu Moravy úspěšný V období, kdy firma Arch.Design na projektu pracovala, s ní Jihomoravský kraj za éry hejtmana Michala Haška spolupracoval i na územním plánu.

V roce 2012 pak jejím majitelům a architektům Jaroslavu Dokoupilovi a Radoslavu Kobzovi stavovský soud na tři roky zakázal ucházet se o veřejné zakázky.

Pro soukromého investora totiž Dokoupil s Kobzou vypracovali projekt na rozlehlé nákupní centrum v centru Brna. Brněnský magistrát vedený Haškovým stranickým kolegou Romanem Onderkou si pak nechal udělat studii o vlivu stavby na okolí. Zakázku na provedení studie získali zmínění architekti, kteří tak hodnotili vlastní projekt - kladně. Což komora architektů označila za střet zájmů.

Občanská sdružení firmu Arch.Design obviňovala, že když v éře sociálně-demokratického primátora Onderky firma kreslila brněnský územní plán, dle nich si připravovala regule výhodné pro vlastní stavby.

Společnost Arch.Design jakákoliv pochybení opakovaně odmítla.

Vybraná firma nebyla nejlevnější, dle soudu spolek porušil zákon

Vítězná firma Arch.Design nebyla v tendru na projekt lednických jízdáren druhá nejlevnější - práce nabídla udělat za zhruba 13,9 milionu, o čtyři miliony dráž než jiní uchazeči. Vítězství jí dle výběrové komise zařídilo to, že zazářila v druhém soutěžním kritériu - slíbila odevzdat projekt o celých 48 dnů dříve, než byl výchozí termín.

Spolek sídlící na Haškově hejtmanství ovšem takovou povinnost do následné smlouvy nepromítl - s firmou se nakonec dohodl jen na desetidenním uspíšení. To, že spolek vybral firmu na základě podmínky, kterou ale následně neuplatnil, soud označil za nezákonné. "Návrh smlouvy musel odpovídat zadávacím podmínkám," uvedl předseda senátu Krajského soudu v Brně David Raus.

Úředníci následně vyšli vstříc Arch.Designu ještě jednou. Bez výběrového řízení s projekční firmou uzavřeli dodatek, dle kterého za dalších 300 tisíc zpracovávala ještě architektonickou studii interiérů stavby. Bez další soutěže, a tedy nelegálně. Spolek ale argumentoval, že jde jen o logický doplněk prací.

"Výklad by mohl vést ke zcela absurdním důsledkům, neboť v takovém případě by nic nebránilo tomu, aby se po uzavření smlouvy v zadávacím řízení začalo objevovat relativně nekonečné množství potřeb dalšího plnění, jež nebylo (a údajně nemohlo být) v zadávacích podmínkách původně zadávané veřejné zakázky předpokládáno," nesouhlasil soud.

Další pokuta za nezákonné akce v jízdárnách

Když brněnský soud pochybení sečetl, potvrdil předchozí rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství - nařídil vrátit 300 tisíc korun vyplacených za dodatek smlouvy a navrch ještě 25 procent původní zakázky. Celkem nyní lednický spolek dluží státu 4,6 milionu a vyhlíží rozhodnutí v kasační stížnosti, kterou podal k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud soud nerozhodne ve prospěch spolku, hrozí mu také platba penále - až do výše samotné vratky, tedy dalších 4,6 milionu korun.

Hašek v rozhodnutí úřadů, které je potvrzeno soudem, problém nevidí. "Jestli teď po 10 letech a desítkách kontrol a prověřování byla konstatována nějaká dílčí chyba, mrzí mě to, ale podstatné je pro mne i nadále to, že se oprava jízdáren zdárně uskutečnila, a tím pádem je celý areál zámku důstojným místem pro turistiku a jízdárny možným zázemím pro společenské akce, kongresy," uvedl Hašek.

Půlmiliardová stavba je převážně prázdná a hrozí jí insolvence

Navzdory velkým plánům někdejšího hejtmana Haška a investovaným stamilionům ovšem od svého otevření v roce 2013 zůstává centrum převážně nevyužité a vydělat si na sebe nedokáže. A to přesto, že Lednice, zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO, patří se 400 tisíci návštěvníky ročně mezi trojici nejnavštěvovanějších památek mezi českými zámky a hrady.

Jihomoravský kraj, z jehož vedení loni ČSSD vypadla, loni přestal lednický spolek dotovat miliony korun ročně, a zařízení tak zůstalo téměř bez příjmů.

Lednické jízdárny se pokouší převzít Národní památkový ústav (NPÚ), který je správcem celého blízkého zámku. Spolku, který jízdárny opravil a provozuje, budovy stát zapůjčil. Podle starosty Lednice Libora Kabáta, který Multifunkčnímu centru zámek Lednice od začátku předsedá, se spolek žádného závažného prohřešku nedopustil a chyby byly jen formální. "To je záležitost z roku 2010 a my jsme samozřejmě celou věc řešili dlouhou dobu, odvolávali jsme se, jednali s finančním úřadem," řekl Kabát. A jízdáren se opakovaně odmítá vzdát.

Národní památkový ústav má přitom pro objekt využití - už v roce 2019 v tiskové zprávě sliboval, že z jízdáren udělá vstupní bránu do celého Lednicko-valtického areálu s badatelnou či výstavami. "Chceme tam zřídit návštěvnické centrum, jak bylo součástí původní dohody. K domluvě ale nedošlo. Starosta Kabát to odmítá přijmout. Naposledy jsme jednali před dvěma měsíci," uvedl ředitel pobočky NPÚ v Kroměříži Petr Šubík.

Národní památkový ústav už navíc vyměřil spolku další čtvrtmilionovou pokutu - celkem v pěti případech totiž zjistil, že v rozporu se zákonem bez souhlasu ministerstva kultury pronajímal sály pro komerční akce, aby si vylepšil rozpočet.

Veřejně Kabát dlouhodobě tvrdí, že jízdárny fungují skvěle a nemají žádné finanční problémy. U soudu se ale brání pokutě za pomoci opačných argumentů. "Dle stěžovatele je z uvedených informací zřejmé, že jeho hospodaření je ztrátové, přičemž ztráta bývá kryta z větší části z dotací, povinnost odvést do státního rozpočtu celkem 4 580 730 Kč by proto pro stěžovatele znamenala závažnou či spíše likvidační újmu," cituje soud argumenty spolku ve svém rozhodnutí o odkladu platby do doby, než rozhodne Nejvyšší správní soud.

To, že peníze na pokutu spolek nemá, nyní přiznal Kabát na přímý dotaz i Aktuálně.cz a HN. "Ty prostředky určitě teď k dispozici nemáme," sdělil.

OHL ŽS a Michal Hašek Na základě nelegálně vysoutěženého projektu lednické jízdárny přebudovalo na multifunkční centrum sdružení firem IMOS, OHL ŽS a UNISTAV. Manažerkou záměru byla Jarmila Kubešová, která zároveň dělala Haškovi poradkyni přes evropské fondy. A také předtím pracovala pro firmu OHL ŽS. Celkem práce, na které dohlížela, stály 497 milionů korun. 85 procent zaplatila Evropská unie.

Předsedou představenstva OHL ŽS byl tehdy Michal Štefl, kterého už v roce 2009 Hašek jmenoval do svého poradního týmu MOZEK, který měl na jihu Moravy bojovat s ekonomickou krizí.

Stejná firma na krajských pozemcích u brněnského letiště vystavěla čtvrtou největší solární elektrárnu v Česku. Solární park podle odhadů expertů ročně utržil kolem 320 milionů korun, aniž by z toho kraj měl jedinou korunu. Záruku, že bude mít krajské pozemky pod kontrolou propletenec firem vedoucí do daňových rájů, podepsal právě Hašek. Štefl ale opakovaně odmítl, že by v elektrárně měl podíl.

Další pokuta pro Lednici. S projektem opět radil Hašek

Haškův dobrý známý Kabát byl společně s někdejším hejtmanem rovněž u toho, když lednická radnice dostala další horentní pokutu. Po prohraných krajských volbách v roce 2016 se odcházející hejtman Hašek stal koncipientem v advokátní kanceláři nyní stíhaného lobbisty Miroslava Jansty. Haška, který titul JUDr. získal ve slovenském městě Sládkovičovo s prací, jaká by dle expertů neobstála ani jako seminárka, starosta Kabát najal, aby městu radil, jak rozdělit dobrovolný svazek obcí Lednice a Hodonín, který si založily kvůli provozování lázní. Kvůli chybě ale Lednice a Hodonín musely finančnímu úřadu doplatit 29 milionů korun. Obec se kvůli tomu zadlužila.

Kabát dodnes odmítá zveřejnit smlouvu, kterou s Haškovou advokátní kanceláří na poradenské služby uzavřel. Obdobné kontrakty obsahují odpovědnost poradců za způsobenou škodu a také výši jejich pojištění. Zda něco takového zahrnuje i smlouva s Lednicí, ale není jasné dodnes. Kabát ignoroval i žádosti reportérů dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

"Jestli na tom trváte, tak já v tom žádný problém nevidím. Ale nejdříve se musím domluvit s tou advokátní kanceláří," tvrdí nyní Kabát. Zákon ale něco takového nevyžaduje.

S lednickými lázněmi je spjatý i další projekt Haška s Kabátem. Jakmile v roce 2013 otevřeli jízdárny, za sto milionů nechali postavit v Lednici lázeňskou kolonádu s fontánami i amfiteátrem. Projekt zaštítila Kabátova obec. Z evropských fondů šlo tentokrát 86 milionů, částkou 8,2 milionu přispěl na akci Jihomoravský kraj. Pásku v roce 2014 stříhal Hašek slavnostně s Kabátem a tentokrát i s tehdejším šéfem sněmovny a dnešním předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Samotné městečko Lednice žádným léčivým pramenem neoplývá. Vodu s jódem přivádí z kilometry vzdáleného umělého vrtu.