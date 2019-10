Projekt 30: Nečekejme, že nás někdo povede za ručičku, říká biskup Malý

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce oslovilo Aktuálně.cz několik desítek osobností veřejného života a svých spolupracovníků, aby odpověděli na čtyři bilanční otázky. "Je třeba přemýšlet o hodnověrnosti jednotlivých informací, jimiž jsme zavaleni," říká katolický biskup a bývalý disident Václav Malý (*1950).

Jaká nejsilnější vzpomínka se vám vybaví z listopadu 1989?

V paměti mi utkvěl příchod 10 000 kováků z ČKD na Václavské náměstí uprostřed "listopadového týdne". Pro tehdejší mocné jasné znamení, že se nemohou stále odvolávat na dělnickou třídu, jíž se po čtyřicet let zaštiťovali.

Jak hodnotíte uplynulých třicet let svobody? Jako úspěch, neúspěch, remízu…

Uplynulých třicet let hodnotím navzdory mnohým nedostatkům kladně. Žijeme v bezpečí, životní úroveň se zvýšila, máme demokracii. Jsme členy NATO, EU. Bohužel část spoluobčanů to nedoceňuje. Část politiků je v tom demagogicky podporuje.

Jsou dnes hesla sametové revoluce - svoboda, demokracie, pravda a láska - vyprázdněná? Nebo jsme se změnili my?

Záleží na každém z nás, zda svobodu chápeme jako celoživotní poslání spojené se spoluodpovědností za veřejný prostor, zda pěstujeme a prohlubujeme v sobě demokratické smýšlení a nečekáme, že nás někdo povede za ručičku, abychom ze sebe sňali veškerou odpovědnost. Pravda a láska jsou ideály, které mají trvalou platnost, pokud má mít náš život smysl. Že se to vše dnes relativizuje, nás neomlouvá. Dál o to musíme usilovat.

Co by měli podle vás Češi dělat, aby nepřišli o hodnoty listopadu 1989?

Být si vědom své důstojnosti, že nejsem jen kolečko v soukolí různých ekonomických a politických zájmů. Být hrdým občanem, který nemlčí k nepravostem. Nepodléhat různým zjednodušením a přemýšlet o hodnověrnosti jednotlivých informací, jimiž jsme zavaleni. Nedůvěřovat laciným slibům a manipulaci některých politiků. Není to snadné, ale vyplatí se to, abychom žili hodnotný život a připravovali to lepší pro budoucí generace.

