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Domácí

„Prohrajeme všichni, pokud se s Pavlem nedohodnou.“ Proč dnes bude vládu bolet hlava

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Už z prvních reakcí členů vlády bylo jasné, že nemají z bleskového zásahu Ústavního soudu radost. V pondělí tak musí kabinet Andreje Babiše (ANO) rozseknout detaily cesty na summit NATO, kam má zamířit i prezident Petr Pavel. Pražský hrad stojí za tím, že je automaticky vedoucím delegace, premiér a pár ministrů ale takový scénář odmítají. A není to jediný bod, ze kterého bude vládu „bolet hlava“.

V případě prezidenta Pavla je situace složitější. Zatím není jasné, jakým letounem poletí a kdo ho doprovodí do Ankary. O leteckou dopravu si podle vyjádření Pražského hradu zažádal už v dubnu.
V případě prezidenta Pavla je situace složitější. Zatím není jasné, jakým letounem poletí a kdo ho doprovodí do Ankary. O leteckou dopravu si podle vyjádření Pražského hradu zažádal už v dubnu.Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
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V podstatě měli hotovo. Podle vládního usnesení z pondělí 22. června měl vést delegaci na summit NATO v Ankaře premiér Andrej Babiš (ANO). Dokument též počítal s tím, že maximálně 20člennou výpravu doplní ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

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Kvůli předběžnému opatření Ústavního soudu je ale vše jinak – součástí delegace bude i prezident Petr Pavel. S tím, že dojde ke sporu mezi Strakovou akademií a Pražským hradem, se počítalo. Nikdo z vlády ale nečekal, že kompetenční žaloba přinese nějaký efekt dříve, než se odehraje samotný summit.

„Berte to tak, že minulý týden v pondělí už se považovala účast Česka na summitu NATO za hotovou věc. Plánování obrazně řečeno skončilo schválením vládního usnesení. Ten zásah Ústavního soudu pro kabinet znamená, že musí celou podobu delegace znovu projednat od nuly,“ řekl redakci Aktuálně.cz pod příslibem anonymity muž, který je seznámený s procesem plánování cesty do Turecka. Podobně mluvili i další oslovení diplomaté.

„Nebude to bez povšimnutí“

Akreditační proces pro zahraniční delegace sice skončil již minulý týden, organizační tým summitu Severoatlantické aliance je ale podle informací z diplomatických kruhů poměrně benevolentní. Že se jednotliví členové delegace mnohdy mění na poslední chvíli, nebývá prý nijak neobvyklé.

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Český případ je ale jiný. Spory mezi nejvyššími ústavními činiteli o to, kdo povede výpravu do Ankary, by se neměly brát na lehkou váhu. Už proto, že je Česko v NATO vnímané jako „otloukánek“, který neplní obranné závazky vůči alianci.

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„Samozřejmě to navenek vypadá špatně. Pokud se kabinet s Hradem nedohodne nejen o tom, kdo povede delegaci, ale ani kdo bude na jakém programu, nebude to bez povšimnutí. Prohrajeme to asi všichni. Myslím, že v pondělí bude nejednoho člena vlády bolet hlava, někteří pochopitelně nechtějí ustoupit prezidentovi,“ konstatoval diplomatický zdroj, který nechtěl být jmenován.

Čtyři kritické body k řešení

Vláda tak musí na pondělním jednání rozseknout čtyři základní technické body cesty na summit NATO: kdo povede delegaci, jak početná bude, jak se mezi účastníky rozdělí program a jakým způsobem se tam dopraví. Babišova výprava už je v současné fázi hotová, jelikož má zarezervovaný vládní letoun a také vybraný mediální doprovod.

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V případě prezidenta Pavla je situace složitější. Zatím není jasné, jakým letounem poletí a kdo ho doprovodí do Ankary. O leteckou dopravu si podle vyjádření Pražského hradu zažádal už v dubnu.

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Letoun pro hlavu státu schvaluje vláda, která se zde musí také řídit pravidlem, že z bezpečnostních důvodů nemohou premiér a prezident cestovat ve stejném dopravním prostředku. Více jsme o tom psali zde.

Víkendová vyjádření vládních činitelů ale naznačují, že kabinet nechce prezidentovi dopřát účast na summitu jen tak. Největší diskuse zřejmě proběhne právě o tom, kdo bude šéfem delegace. Podle protokolárních zvyklostí summitů NATO to bývá automaticky prezident, nejde ovšem o závazný dokument. Babiš již navíc dostal pozvánky na své jméno.

Delegaci povede premiér, zopakoval Macinka

Šéf diplomacie Macinka v debatě televize CNN Prima News ostatně řekl, že vedoucím delegace bude premiér, který se zúčastní obou částí summitu.

Zdůvodnil to tím, že Ústavní soud, který uložil vládě prezidenta na akci akreditovat, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. „Vím, kdo dostane jakou pozvánku,“ poznamenal Macinka.

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Ani ministr obrany Zůna nezněl v nedělní debatě v České televizi příliš nadšeně. „Není dobré, aby Česká republika byla zastupována prezidentem a současně premiérem. Je i protokolárně velmi složité tohle zabezpečit,“ nechal se slyšet šéf resortu obrany, který má rovněž zamířit do Ankary.

Definitivní podobu delegace a její další podrobnosti vláda rozsekne v pondělí odpoledne. Summit NATO v Ankaře se koná 7. a 8. července.

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