Prodlužte nám lhůtu na odpověď o Babišově auditu, žádá Evropskou komisi ministerstvo

Ministerstvo pro místní rozvoj požádá Evropskou komisi, aby prodloužila lhůtu na vypracování odpovědi na návrh auditní zprávy o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) při čerpání peněz z evropských fondů. Informovala o tom Česká televize. Evropská komise stanovila lhůtu na třicet dní.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, minulý týden dostalo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo přijít o zhruba 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že by byl ve střetu zájmů i že by Česku hrozilo vracení peněz.

Lhůta nebude problém, tvrdila před týdnem Dostálová

Odpověď na auditní zprávu vypracuje ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Klára Dostálová (ANO) minulý týden řekla, že třicetidenní lhůta nebude znamenat problém, protože úředníci, kteří odpověď připravují, nečekali na oficiální překlad do češtiny a pracovali už s původním anglickým textem.

Auditní zpráva, na kterou bude odpovídat ministerstvo pro místní rozvoj, se týká peněz vyplácených z Evropského sociálního fondu, Evropského regionálního a rozvojového fondu a Kohezního fondu. Kromě toho zkoumali auditoři Evropské komise také zemědělské dotace pro Agrofert.

Český překlad této auditní zprávy dostalo ministerstvo zemědělství na konci června. Na odpověď v tomto případě dostalo Česko tři měsíce, obvyklá dvouměsíční lhůta je prodloužena kvůli srpnovým unijním prázdninám. Holding Agrofert vnímá oba návrhy auditů Evropské komise jako velmi pochybné a neprofesionální

Po doručení připomínek do Bruselu bude mít Evropská komise tři měsíce na vydání definitivních auditních zpráv.

