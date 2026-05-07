Prodloužený víkend bude slunečný, teploty se vyšplhají i přes 25 stupňů. Co déšť?

Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
Ve středu večer a v noci na čtvrtek přešla přes Čechy vlna silných bouřek. Zapršelo na celém území Čech, zatímco Moravě a Slezsku se prozatím srážky vyhnuly, uvedli ráno meteorologové na síti Facebook. Nejvíce vody spadlo v bouřkách ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší úhrny hlásila stanice Ústí nad Labem, Kočkov, a to 34,5 milimetru.
Během čtvrtka dorazí od západu další místní přeháňky, bouřky se objeví už jen ojediněle, deště by se mohl dočkat i východ republiky. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde teplota dosáhne až 23 stupňů Celsia. Jinde bude chladněji, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 17 do 21 stupňů a na západě Čech jen kolem 15 stupňů.
V pátek bude oblačno až polojasno, pršet bude častěji jen na severních horách. Odpoledne se teploty dostanou k 15 až 19 stupňům, přes dvacet stupňů bude mít znovu jen jih Moravy.
Sobotní ráno bude velmi chladné, v údolích se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 a 22 stupňů, na jihu Moravy k 24 stupňům.
Nejteplejší ze svátečního víkendu bude neděle, kdy se maxima dostanou na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů. Bude přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přeháňky i bouřky. Víc pršet by mělo na začátku příštího týdne.
Začínal s 200 návštěvníky a bez plánu. Dnes patří festival Mezi ploty, který se odehrává v bohnické psychiatrické nemocnici, k nejnavštěvovanějším akcím v Praze. Jeho zakladatel Robert Kozler v pořadu Spotlight říká, že klíčem byla vytrvalost. Terapeut Martin Tittmann dodává, že festival pomohl lidem zjistit, že psychiatrie není nebezpečné, cizí místo, ale prostor, kde žijí lidé jako oni.
Ještě před půl rokem ji málokdo znal, teď je Oleksandra Olijnyková jedním z nejskloňovanějších jmen tenisového světa. Ukrajinská hráčka od svého nástupu mezi širší elitu ostře kritizuje účast Rusů a Bělorusů včetně největších hvězd typu Aryny Sabalenkové. Je při tom nesmlouvavá, sžíravá a nevídaně konkrétní. Nově obvinila tenisovou organizaci WTA, že se ji v zákulisí vehementně snaží umlčet.
V pražské Galerii Václava Špály se 8. května otevře výstava Jiřího Davida Být obrazem. Představí umělcovy olejové malby z posledních dvou let, na nichž barva není nositelem významu, ale významem samotným. Vzniklé obrazy jsou tak dle autorových slov více prožitkem než čímsi zobrazeným. Výstava, jejímž kurátorem je Jiří Fajt, bude k vidění do 21. června 2026.
Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.