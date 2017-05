Prodejte své noviny, radila Jourová Babišovi. Novináře z nahrávky měl hned vykopnout ze dveří, říká

před 8 minutami

Eurokomisařka Věra Jourová nepovažuje za dobré, že se Evropský parlament bude 1. června zabývat hrozbou politického zneužití médií v České republice. O zařazení tohoto bodu rozhodli ve čtvrtek předsedové politických frakcí v Evropském parlamentu i přes nesouhlas některých českých europoslanců. Jourová Aktuálně.cz řekla, že debata bude předjímat, že v Česku je ohledně nezávislosti médií něco špatně, což si ona nemyslí. Objektivně podle ní píší i média, která vlastní předseda ANO a končící místopředseda vlády Andrej Babiš. Právě Babišovo jméno bude v europarlamentu padat nejčastěji.

Praha - Europoslankyně Věra Jourová sice ve čtvrtek dopoledne přijela představit do sněmovny bílou knihu Evropské unie s pěti možnými scénáři její budoucnosti, ale nevyhnula se ani nejaktuálnějšímu tématu - čtvrtečnímu rozhodnutí předsedů politických frakcí v Evropském parlamentu, kteří se dohodli, že 1. června europarlament probere téma možného politického zneužívání médií v České republice.

"Toto rozhodnutí nekritizuji, ale myslím si, že to není dobře," sdělila Aktuálně.cz s tím, že už i samotná debata bude dopředu evokovat, že se v Česku děje něco špatného. "Debata určitě vyústí v to, že Česká republika vůbec nevybočuje z rámce, že nezávislost médií tady ohrožena není. Ale už jenom fakt, že se tam bude o naší zemi v této souvislosti hovořit, nedělá České republice dobrou službu," míní.

S návrhem na tento bod přišli především poslanci některých zemí z Evropské lidové strany s poukazem na vlastnictví některých českých médií předsedou ANO a ministrem financí Andrejem Babišem. Čeští poslanci se snažili zařazení bodu zabránit s argumentem, že tento problém si odkážeme vyřešit sami a nepotřebujeme evropskou ostudu. Projednávání tohoto bodu už dříve označil za obrovskou ostudu europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), stejně jako europoslanec Jiří Pospíšil (za TOP 09).

Babišovi říkala, aby média prodal

Věra Jourová je podle čtvrtečních slov pro Aktuálně.cz přesvědčená, že k politickému zneužívání médií nedochází, a to ani v případě Babiše - ten donedávna vlastnil například MF Dnes a Lidové noviny, než je vložil do svěřenského fondu.

"Když se podíváte, co tyto noviny píší, tak si myslím, že jsou objektivní, jsou kritická i vůči svému majiteli. Nevidím důkazy toho, že by tam bylo ovlivnění v tom smyslu, že by někdo diktoval novinářům, co mají psát," řekla eurokomisařka.

Na tomto jejím přesvědčení nic nezměnila ani nahrávka, na které je zachycený předseda ANO Babiš s novinářem Markem Přibilem, který v době nahrávky pracoval v MF Dnes a několikrát se s Babišem setkal. Na nahrávce Babiš novináři radí, aby například kritické materiály o členech ČSSD publikoval před sjezdem ČSSD. Kolem této i dalších nahrávek je ale několik nejasností, není jasné, kdo a proč nahrávky pořídil, z jakého důvodu tak učinil a jakým způsobem je sestříhal.

"Pro mě jsou tyto nahrávky nebezpečné samy o sobě, pan Babiš měl tohoto novináře vykopnout ze dveří," prohlašuje Jourová. Na základě vlastních zkušeností s šéfem ANO je přesvědčená, že by žádné materiály proti nikomu nepoužil. Přesto je přesvědčená, že by politik neměl média vlastnit, považuje to za nešťastné a Babišovi podle svých slov několikrát radila, aby je prodal. "Je na něm, aby zvážil rizika," podotkla.

Jourová patřila v minulosti k členům hnutí ANO, za toto hnutí seděla ve vládě jako ministryně pro místní rozvoj. Když se rozhodla kandidovat na eurokomisařku, rezignovala v říjnu 2014 na místo první místopředsedkyně ANO. Odmítá ale, že by její názory na nezávislost médií či možné politické tlaky souvisely s tím, že měla politicky k Andreji Babišovi blízko. Samotný Babiš mnohokrát tvrdil, že do chodu svých médií nijak nezasahuje, nikomu z novinářů neříkal, kdy by měl co publikovat, a snahu europoslanců považuje za kampaň proti své osobě.

I proto jsem odvolal Babiše z vlády, říká Sobotka

Podobně jako Jourová, také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) si myslí, že Evropský parlament by se nemusel zmiňovaným tématem zabývat.

"Upřednostňuji, abychom ostrou debatu vedli u nás doma v České republice. Měli bychom prokázat schopnost vyřešit si tyto problémy, aniž bychom je nutně museli probírat na evropské úrovni," sdělil Aktuálně.cz ve čtvrtek odpoledne. "Měli bychom být schopni si své problémy vyřešit doma. Já se je jako předseda vlády snažím řešit," dodal.

Z jeho slov vyplývá, že toto "řešení" vidí v tom, jak postupuje proti Babišovi. "Jeden z důvodů, proč jsem navrhl jeho odvolání z vlády byl fakt, že se ukázalo, že opakovaně lhal, když tvrdil, že neovlivňuje nebo neúkoluje svá média," řekl předseda vlády.