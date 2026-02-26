Prodejce parfémů Notino neuspěl s ústavní stížností. Musí odtajnit, odkud měl produkty Chanel

Prodejce parfémů a kosmetiky Notino neuspěl se stížností proti verdiktu, podle kterého musel odtajnit, odkud přibližně před deseti lety získával produkty značky Chanel. Ústavní soud (ÚS) stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi.
Prestižní francouzská značka Chanel si prodejce vybírá podle konkrétních kritérií. Notino tehdy nebylo součástí takzvaného systému selektivní distribuce, a přesto produkty Chanel v e-shopu nabízelo.
Chanel se proto domáhal informace, od koho Notino jeho výrobky získává. Podle verdiktu Městského i Vrchního soudu v Praze skutečně má Chanel právo na informace o přeprodejci. Loni dovolání Notina zamítl Nejvyšší soud a firma ještě podala stížnost k ÚS.
Stížnost poukazovala například na nedostatečné odůvodnění soudních rozhodnutí. ÚS však žádnou svévoli nezjistil. „Obecné soudy se totiž dostatečně vypořádaly se všemi argumenty stěžovatelky, které detailně opakuje i v ústavní stížnosti. Podstatu jejích argumentů nijak nepominuly,“ stojí v usnesení soudce zpravodaje Josefa Baxy.
Soudy v případu zohlednily například rozhodovací praxi Soudního dvora EU, podle kterého jsou selektivní distribuční systémy luxusních výrobků přípustné, pokud se prodejci vybírají na základě jednotných a objektivních kritérií.
Notino je původem česká firma, ale v současnosti působí po celé Evropě. Za finanční rok, který trval od května 2023 do dubna 2024, Notino meziročně zvýšilo obrat o 28 procent přibližně na 1,34 miliardy eur (téměř 34 miliard Kč). Francouzská značka Chanel je spojena s luxusním zbožím, včetně parfémů.
