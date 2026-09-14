Prodáváte nebezpečný výrobek? Policie vám může na dva týdny zavřít obchod

Uzákonění nové pravomoci policie k dočasnému uzavření provozovny nabízející výrobek, který vážně ohrožuje život či zdraví lidí, podpořila na pondělním zasedání vláda. K novele zaujala pozitivní stanovisko, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO).
Předloha vychází ze zásady, že úřady mají nejprve zasáhnout proti samotnému nebezpečnému výrobku, uvedli předkladatelé, k nimž vedle Babiše patří také předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé).
Uzavření celé provozovny až na dva týdny by se podle předkladatelů využilo při důvodném předpokladu, že by provozovatel mohl výrobek nabízet dál. Provozovatel by se mohl bránit námitkou krajskému policejnímu ředitelství i žalobou proti nezákonnému zásahu.
"Je to přesně to, co tady kritizuju, ty obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisté, a potom končí na jednotce intenzivní péče v IKEM," řekl Babiš.
Dozor nad trhem vykonává Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo krajské hygienické stanice. "Nabízí se tedy úvaha, zda jsou stávající nástroje, jež mají tyto dozorové orgány k dispozici, využívány dostatečně, případně lze uvažovat o jejich rozšíření, což by mohlo být případnou alternativou k navrženému posílení kompetencí policie," napsali v návrhu stanoviska vládní legislativci, kteří doporučovali neutrální postoj.
Policie by mohla podle novely provozovnu při naplnění zákonných podmínek uzavřít, pokud už předtím Česká obchodní inspekce nebo jiný dozorový úřad zjistily, že nabízený výrobek představuje vážné riziko. V bezodkladných situacích by bylo uzavření možné při důvodném podezření na vážné nebezpečí i před odborným posouzením. Dozorový úřad by podle novely musel do 48 hodin existenci ohrožení potvrdit.
Vládní legislativci se pozastavili nad tím, že by postačilo důvodné podezření, když policista nemusí mít kvalifikaci k posouzení míry rizika daného výrobku. Zpochybnili také 48hodinovou lhůtu kvůli víkendům, svátkům či potřebě laboratorních rozborů.
Uzavření provozovny podle tvůrců předlohy zasahuje do práva na podnikání a na hospodářskou činnost a může se dotýkat i vlastnického práva. Navrhovanou pravomoc policie ale pokládají i s ohledem na pojistky za přiměřený prostředek ochrany života a zdraví a je podle nich v souladu s ústavou.
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