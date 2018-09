Procházková k odchodu z LN: Jako sluhové jsme vydali článek, který poslali od Babiše

Dlouholetá redaktorka Lidových novin Petra Procházková v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč se v pondělí rozhodla po pětadvaceti letech v deníku skončit. Velmi ji rozzlobil přístup redakce, která otiskla dopis z úřadu vlády, který obhajoval premiéra Andreje Babiše v "kauze sirotci". Jak se navíc ukázalo, autorku dopisu, Taťjanu Horákovou a její Mezinárodní dětský kříž, nikdo nezná. "Je to totální selhání vedení redakce a já nemám záruku, že se to nedělo dřív a nebude dít v budoucnosti," řekla Aktuálně.cz Procházková.

Aktuálně.cz: Podle našich informací jste se kvůli dopisu z hnutí ANO do redakce LN dostala do sporu se šéfredaktorem Lidových novin Ištvánem Lékem už minulý týden. Jak to bylo?

Petra Procházková: Měla jsem napsat k problematice sirotků článek, protože o tomto tématu přece jen něco vím. Ten den, kdy měl můj článek vyjít, se objevil článek od paní doktorky Horákové. Pan šéfredaktor Léko mi ho ukázal a já jsem původně řekla, že je výborné otisknout takové psaní od někoho, kdo je na místě.

Zeptala jste se, jak se dopis v redakci objevil?

Zeptala jsem se ho, odkud článek dostal, a on mi do očí doslova řekl: Já jsem ho dostal od lidí kolem Babiše.

A věřil tomu, že paní z dopisu existuje?

Věřím tomu, že si to skutečně myslel. Myslím si, že i on se stal obětí podvodu. Ale v tom problém není. Když jsem si dopis přečetla společně s jednou kolegyní ze zahraniční redakce, tak jí přišel krajně podezřelý. Po několika telefonech bylo jasné, že to je fake. Pro mě je ale nepředstavitelné, jak se článek do redakce dostal, tedy, že jsme ho dostali od Úřadu vlády. Já se nezlobím na předsedu vlády Andreje Babiše, ten jedná ve svém zájmu. Ale myslím si, že to je totální selhání vedení redakce, a já nemám záruku, že se to nedělo dřív a nebude dít v budoucnosti.

Vyjádření šéfredaktora Lidových novin Minulý týden (ve středu 19. 9. 2018) jsme na našem webu Lidovky.cz publikovali text o sporu kolem syrských sirotků, který nám poskytl Úřad vlády ČR a který byl podepsán údajnou lékařkou Taťjanou Horákovou. Jakmile jsme v redakci získali pochybnosti o důvěryhodnosti autorky, stáhli jsme ho. Osobně se za zveřejnění nedostatečně prověřeného textu omlouvám a zasadím se o to, aby se podobné chyby neopakovaly. Chci kategoricky prohlásit, že práce novinářů v Lidových novinách a na serveru Lidovky.cz nebyla a nebude pod politickým vlivem. István Léko, šéfredaktor Lidových novin

Co se odehrálo dnes?

Přišla jsem do redakce a původně jsem chtěla, aby vedení svolalo celou redakci.

Proč celou redakci?

Protože pochybnosti nemám jen já, ty pochybnosti má řada jiných lidí v redakci. Tak jsem chtěla, aby svolali celou redakci, aby s ní komunikovali, protože lidé si to zaslouží. Je tam spousta poctivých novinářů. To se ale nestalo.

A vy jste reagovala tím, že končíte…

Sama za sebe jsem vedení redakce vysvětlila, proč je už pro mě absolutně nemyslitelné, abych se podílela na krytí toho, že v Lidových novinách takto vychází texty.

Jak reagovalo vedení na vaše rozhodnutí?

Snažili se mi celou věc vysvětlit, ale došlo k nepochopení podstaty věci.

Šéfredaktor se hájí také tím, že dopisy lidí do redakce údajně posílají i jiné sekretariáty stran.

Ale kdyby nám například poslali článek Člověka v tísni ze sekretariátu ČSSD, tak asi první, co uděláte, zavoláte do Člověka v tísni. Ale tady se stalo to, že nám od pana Babiše poslali článek, který se jich vůbec netýkal. Jenom se jim hodil. A my jsme to jako poslušní sluhové pana Babiše použili. Čímž jsme velmi významně ovlivnili veřejné mínění v takto citlivé kauze a v politicky vypjaté situaci. K tomu se Lidové noviny nesmí propůjčit. A já už tomu nedokážu zabránit.

Proč jste to nezveřejnila už minulý týden?

Šéfredaktora Léka znám strašně dlouho a nechtěla jsem udělat to, abych něco říkala dříve ven na veřejnost než jemu osobně. Navíc on byl do celé věci velmi zainteresovaný, protože on ten dopis přinesl minulý týden do redakce. Chtěla jsem mu říci, že to není chyba, ale totální průšvih. To je absolutně nepřípustné. To se nemůže stát.

Co je pro vás konkrétně nepřípustné?

Že v Lidových novinách měl takto vyjít text, který byl zcela jasně podporou Babišova postoje a byl účelově zařazený do novin dva dny před zásadní schůzkou premiéra Babiše a europoslankyně Michaely Šojdrové. Já to hlavně považuji za naprostý podvod na čtenáře. A toho já se nemůžu účastnit.

Lidové noviny i premiér Babiš se hájí tím, že původně věřili existenci Taťjany Horákové a jejímu Mezinárodnímu dětskému kříži. A když Lidovky zjistily, že jde o smyšlené jméno a organizaci, tak dopis stáhly z webu a v novinách ani nevyšel.

Paní Horáková je v této věci naprosto nepodstatný problém. To, že ona neexistuje, nebo je to nějaká podivná žena, to už se zjistilo před několika lety. Ale i tak se může takový omyl v novinách stát, to by nebyl důvod, abych odcházela. Důvod mého odchodu je ten, že jsme převzali text z Úřadu vlády, který se netýká činnosti vlády a který nám poslali od pana Babiše. A my jsme ho dali nejdříve do novin, protože podporoval pozici pana Babiše v "kauze sirotci".

Vy si myslíte, že bychom měli sirotky přijmout?

O to ale v tomto nejde. Mně není jedno, jakým způsobem Lidové noviny obhajují pozici pana Babiše. To není takto možné.