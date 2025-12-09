Zákulisí zajatého Trana: Ticho mezi Vietnamci, "hněv starších" i omezené možnosti

O zadržení 21letého Hoanga Trana koncem listopadu informovali novináři z projektu Linie ve spolupráci s webem Seznam Zprávy. Jde o prvního českého a vietnamského občana, který se ocitl v ruském zajetí. Redakce Aktuálně.cz je již delší dobu v kontaktu s rodinou zajatého Hoanga Trana, do médií ale příbuzní promluvit nechtějí. Alespoň ne teď.
Příbuzní uvedli redaktorovi ve vietnamštině, že nejdříve chtějí zkusit veškeré dostupné prostředky, které by mohly pomoci dostat mladíka zpět do České republiky. O pozornost ze strany veřejnosti rodiče Trana nestojí. Ujistili ale redakci, že od letošního léta boj o bezpečný návrat jejich syna ani na chvíli neustal.
Pro stále relativně uzavřené zástupce vietnamské komunity je ticho koneckonců žádoucí, tak tomu bylo vždy i v méně závažných tématech. Řešme si problémy jen mezi sebou, říká se často mezi Vietnamci. První články o zajatém Hoangovi - a následné reakce pod nimi - proto některé vyděsily či rozesmutnily.
"Nejdříve jsem tomu nevěnovala velkou pozornost, titulky mluvily o českém občanovi nebo Čechovi. Pak jsem si ale všimla, že má asijské rysy, a až poté jsem se dočetla, že je to také Vietnamec. Trvalo chvíli, než se vše rozkřiklo ve vietnamské komunitě," svěřila se pro Aktuálně.cz podnikatelka Trang Le Ly.
Vzápětí se opravila, že slovo "rozkřiklo" asi není úplně nejpřesnější. Do citlivých témat cizích rodin se totiž plete nerada a není to téma, které by se mezi krajany nějak masivněji probíralo. Navíc chápe, proč chtějí rodiče Hoanga Trana řešit vše v tichosti. Sama má syna v podobném věku.
"Udělala bych to samé. Nechtěla bych, aby se jeho tvář objevovala dokola v médiích, navíc když si nejeden Čech udělá názor ještě dříve, než začne číst. Já tu rodinu neznám a nevím, co mladíka vedlo k tomu, aby odjel na Ukrajinu, svému synovi bych to nedovolila. Ale zabolelo by mě u srdce, kdyby někdo psal pod článek, že mu to zajetí přeje, že je hlupák a tak podobně," řekla na konto negativních komentářů, které se objevily pod prvními zprávami o Tranově zajetí.
Konflikt se "starou gardou"
Podobnou optikou se na věc dívá i Tung Ngoc, který spravuje jednu z brněnských komunitních skupin pro Vietnamce. I ten si všiml, že mezi krajany zpráva sice proletěla, ale bez jakéhokoliv veřejně viditelného šumu.
"Je to velmi citlivé téma a myslím, že každý rodič si dokáže představit bolest, kterou nyní otec a matka Trana zažívají. To není věc, která by se měla ventilovat na veřejnosti. Máme tendenci své problémy dusit v sobě," přiblížil svůj pohled na komunitu žijící v Česku.
Jedním dechem ale dodal, že zahlédl nejeden velmi kritický příspěvek ze strany samotných Vietnamců.
"Té starší generaci se hodně nelíbilo, že bojoval proti Rusku. Říkají, že se nemáme plést do války. Kdo zná historii Vietnamu, ví, že se Sovětským svazem vždy měl blízké vztahy, hlavně kvůli válce se Spojenými státy. Ty doby jsou sice dávno pryč, někteří ale reagují na boj proti Rusku velice háklivě," vysvětlil.
Redakce vyhověla žádosti rodiny Hoanga Trana a nebude do jejího schválení zveřejňovat jména rodinných příslušníků, jaké kroky doposud podnikli ani konkrétní pocity, které nyní zažívají.
"Bude to běh na dlouhou trať"
Jaké se nabízejí možnosti? V tuto chvíli jsou bohužel omezené. A nejde zdaleka jen o to, že Česká republika nemá s Kremlem příliš vřelé vztahy. Ústředním problémem je fakt, že Rusko označilo Hoanga Trana za žoldáka, třebaže byl součástí ukrajinské armády.
Po odsouzení ke 13 letům za mřížemi se výběr nástrojů, jak dostat česko-vietnamského občana zpět, opět zúžil. Podle diplomatických zdrojů Aktuálně.cz se dá mluvit o výměně vězňů, což je ovšem proces, který může trvat dlouhé měsíce - navíc s nejistým výsledkem.
"Obávám se, že v nejbližších měsících nelze očekávat žádný zásadní posun," řekl jeden ze zdrojů redaktorovi. Do určité míry se na záchraně podílí i vietnamská strana, ačkoliv zde platí výše zmíněné: kvůli dobrým vztahům s Ruskem to nebude nejjednodušší.
"Bude to běh na dlouhou trať, bohužel. Zatím nemáme žádnou aktuálnější informaci," řekl redaktorovi zdroj z vietnamského diplomatického prostředí. Do procesu ale měly být zapojeny také české i vietnamské zastupitelské úřady v Moskvě.
Ostrý protest z Prahy
Na odsouzení Hoanga Trana k vězení minulý týden reagovalo české ministerstvo zahraničí. Zdůraznilo, že šlo nejen o českého občana, ale také příslušníka ukrajinské armády, nikoliv žoldnéře, který bojoval primárně za peníze.
"Odepřením statusu válečného zajatce a jeho protiprávním trestním stíháním jako údajného žoldnéře porušila Ruská federace flagrantním způsobem své závazky ze III. Ženevské úmluvy, jakož i mezinárodního obyčejového práva, ohledně postavení a zacházení s válečnými zajatci," uvedla za úřad mluvčí Mariana Wernerová.
"Proto důrazně vyzýváme Ruskou federaci, aby při zacházení se zajatými kombatanty v rámci rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu dodržovala veškeré principy a pravidla mezinárodního humanitárního práva, jimiž je vázána," doplnila za ministerstvo zahraničí.