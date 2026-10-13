„Proč tam lezete s ODS, proboha?“ Superkoalice rozlítila voliče, berou ji jako podraz

Brněnské komunální volby přinesly úspěch stranám, které slibovaly změnu. Jen několik hodin po sečtení hlasů ale začaly vyjednávat o široké koalici, jejíž součástí má být i ve městě posledních osm let vládnoucí ODS. Na sociálních sítích teď vítězové čelí vlastním voličům, kterým se plány na vytvoření široké koalice nelíbí.
„Proč lezete do koalice s ODS, proboha?“ „Gratuluju k výsledku, ale velká koalice s ODS je pro mě velkým zklamáním.“ Úspěšné strany z brněnských komunálních voleb se téměř okamžitě po sečtení hlasů staly cílem ostré kritiky svých voličů.
Hlavní problém – jen pár hodin po sečtení hlasů oznámená velká koalice pro příští magistrát. Vítězové voleb, tedy lidovci a STAN, totiž k vyjednávacímu stolu přizvali všechny strany kromě hnutí ANO.
„My se snažíme složit koalici změny, změny pro Brno. A to v kontextu toho, že my nejsme žádné protichůdné strany,“ komentuje rozhodnutí brněnský lídr lidovců Jakub Hruška.
Na tomto půdorysu si zároveň příští brněnský primátor představuje vládnoucí koalici. Ta by v zastupitelstvu ovládala 44 z 55 hlasů.
Jenže účast občanských demokratů (v Brně tradičně kandidujících spolu s TOP 09; pozn. red.), která město vedla osm let, Brňanům zjevně vadí. Nemálo z nich totiž volilo právě lidovce, zelené nebo nové hnutí Za Lužánky v naději, že po dvou volebních obdobích odstaví ODS od moci.
Účast občanských demokratů přitom není nutná. Vítězní lidovci by mohli většinu složit pouze se zelenými, pirátskou koalicí TU! a hnutím Za Lužánky.
O menší variantě přitom lidovec Hruška spekulovat odmítá. „Já musím říct, že zatím jsou jednání velmi přátelská, konsenzuální,“ řekl v pondělí Aktuálně.cz. „Třecí plochy se zatím neukazují jako zásadní,“ pochvaloval si.
„Zaprodáváte se s gaunery“
Terčem kritiky jsou zejména brněnští zelení, kteří spolu s menšími stranami výrazně uspěli v uskupení Zelené Brno. „Sotva vám dali lidi takovou podporu, tak se hned chcete zaprodat s těmi gaunery?!?“ zní například jedna z výtek pod jejich příspěvky na sociálních sítích.
Právě Zelené Brno stálo minulé volební období na druhé straně rovnice, která byla nápadně podobná koalici, jež se aktuálně rýsuje. Se svými třemi zastupiteli byli – spolu s SPD – jedinou opozicí vůči poslední široké koalici pod taktovkou ODS. Dostávali se přitom do celé řady velmi ostrých střetů.
„My tu jakousi možná i rozpolcenost současného rozhodnutí vnímáme,“ přiznává místní lídryně zelených Natálie Vencovská. Druhým dechem dodala, že jednání začala téměř okamžitě a probíhají velmi rychle.
Rozhodnutí podílet se na koalici obhajuje Vencovská tím, že bez zelených by se jen více uvolnily ruce ODS. „Pro mě by byla zrada na voliče automaticky ustoupit do opozice,“ uvedla pro Aktuálně.cz.
Rozhodující jsou nakonec podle ní program a obsazení pozic v městských firmách. „Ale pokud dojde k nějaké hraniční variantě, že nám ODS neustoupí, tak budeme muset odejít my,“ dodává.
Nepřekročitelné jsou podle Vencovské zejména personální otázky. Například kdyby se lidé spojení s ODS dostali do vedení zásadních městských podniků nebo ho udrželi. Dalším kamenem úrazu by podle ní mohla být i otázka bydlení.
„Nic se nezmění“
Výtkám od voličů čelí v posledních dnech i novopečené hnutí Za Lužánky. To se do magistrátu dostalo jako nejslabší strana se třemi zastupiteli. I v tomto hnutí je přitom zřejmá velká skepse vůči spolupráci s ODS.
Definující otázka hnutí je totiž další osud brněnského fotbalu – respektive už 30 let očekávaný návrat hráčů i fanoušků na již čtvrtstoletí uzavřený stadion Za Lužánkami. Jde o jedno z nesmrtelných brněnských témat a jediným dosavadním výsledkem je neustálá nejistota a naštvání fanoušků fotbalové Zbrojovky.
Přitom právě oni dostali nové hnutí do zastupitelstva. Jako hlavního viníka nekončícího příběhu přitom Zbrojováci vidí Tomáše Aberla (TOP 09). Ten měl brněnský sport v gesci poslední čtyři roky a během toho představil hned několik nepopulárních návrhů týkajících se dalšího osudu fotbalového stadionu.
„No ale koalice bude pořád stejná, nic se nezmění… čekal jsem mnohem víc,“ píše hnutí jeden z komentujících pod jejich „vítězným“ příspěvkem na Facebooku. Další poté dodávají, že právě Aberlovi nebo někdejším špičkám brněnské ODS už nevěří a hnutí přejí: „Ať si hlavně hlídá záda.“
Vedení hnutí se ale k obavám voličů odmítá vyjádřit. „Vše se řeší na vyjednávání. Hlavní priorita jsou Lužánky a víc k tomu neřeknu,“ reagoval například na dotaz Aktuálně.cz jeden ze zakládajících členů hnutí Marek Fišer.
Přímé odpovědi na dotaz, jak vnímají nespokojenost některých svých voličů, se vyhnula i lídryně kandidátky Jana Janulíková. „Respektujeme vítěze voleb a oceňujeme, že nás přizval k jednacímu stolu. Možné koaliční uspořádání vyjednáváme tak, abychom měli možnost splnit co jsme slíbili,“ napsala redakci v SMS.
Mohlo by vás zajímat: Šéf lidovců přiznal, že strašení Babišem nefunguje. Promluvil i o „nejhorší“ písni
Na Berounsko navezli 180 tun plastového odpadu z Itálie. Doklady byly falešné
Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezly v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a doklady k němu jsou zfalšované. Případem se zabývá policie.
Královský pár sklízel ovace, Sáncheze vypískali. Ceuta ukázala dvě tváře
Španělského krále Filipa VI. a královnu Letizii vítaly v úterý v Ceutě davy lidí. Do španělské enklávy na severu Afriky přijeli v době, kdy se město stále vzpamatovává z červencového náporu migrantů. Návštěva má také symbolický význam: španělský panovník sem naposledy zavítal v roce 2007. Zatímco královský pár sklízel ovace, premiéra Pedra Sáncheze při jeho červencové návštěvě města čekal pískot.
Letiště v Norimberku znovu otevřeli. Provoz přerušil falešný nouzový signál letadla
Letiště v Norimberku je znovu otevřené, uvedla agentura Reuters. Dočasně mimo provoz v úterý bylo podle Reuters kvůli letadlu turecké společnosti Corendon Airlines, které omylem vyslalo nouzový signál. Aerolinky uvedly, že stroj ani pasažéři nebyli v nebezpečí.
Bylo mu 34, proslavil ho Perníkový táta. Herec RJ Mitte spáchal sebevraždu
V pondělí 12. října zemřel americký herec RJ Mitte, který byl známý především svou rolí Waltera Whitea mladšího, syna hlavního hrdiny seriálu Perníkový táta (Breaking Bad). Mitte, který stejně jako jeho seriálová postava trpěl dětskou mozkovou obrnou, se věnoval také obhajobě práv lidí s postižením.