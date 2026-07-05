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Domácí

Proč se Okamura sešel se zbrojařem Strnadem? "Jeho" poslanec chce vysvětlení

ČTK

Poslance SPD Jaroslava Foldynu překvapila čtvrteční schůzka předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michalem Strnadem v dolní komoře. V diskusi na webu Moravec.cz v neděli Foldyna řekl, že chce o setkání, které označil za neobvyklé, podrobné informace.

Tomio Okamura a Jaroslav Foldyna, Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Tomio Okamura a Jaroslav Foldyna na schůzi SněmovnyFoto: HN - Lukáš Bíba
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"Věřím v jednu věc, že pan předseda nám všechny ty věci ozřejmí a vysvětlí. Musím zvednout obočí, musím přemýšlet," řekl Foldyna ke schůzce, o které informoval Deník N. Poslanec SPD ale soudí, že setkání vysvětlitelné je.

Ve vládě s ANO a Motoristy zastupuje SPD trojice nominantů toho hnutí, mezi něž patří ministr obrany Jaromír Zůna. Zástupci SPD opakovaně zdůrazňovali, že do kabinetu vysílají odborníky. Foldyna na dotaz na možný Strnadův vliv na výběr Zůny zdůraznil, že nikdy nic takového neuváděl. "Neříkám tady, že pan ministr Zůna je figurkou pana Strnada," podotkl.

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Okamurova mluvčí Lenka Čejková Deníku N řekla, že šlo o zdvořilostní schůzku. Mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že Strnadův pracovní program komentovat nebude. "Obecně ale platí, že se v rámci své role setkává s představiteli státní správy i politické reprezentace napříč politickým spektrem," sdělil Deníku N.

Strnadova CSG patří mimo jiné k hlavním aktérům muniční iniciativy, která vznikla za bývalé vlády Petra Fialy (ODS) s cílem dodávat dělostřeleckou munici Ukrajině na obranu proti ruské vojenské invazi. Současný premiér Andrej Babiš (ANO) ještě z opozičních řad iniciativu kritizoval a mluvil o jejím převedení pod Severoatlantickou alianci. SPD volala po ukončení muniční iniciativy. Nynější kabinet ji nakonec zachoval, Česko už do ní ale nepřispívá.

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Ministr Zůna vyvolal pozornost hned po svém nástupu do úřadu. Příznivci SPD kritizovali jeho výroky o tom, že podpora Ukrajiny bude pokračovat, že Česko stojí na její straně a agresorem je Rusko. Okamura situaci komentoval tak, že ministr neměl možnost vyjádření blíž vysvětlit a že nemá politické zkušenosti. Koaliční rada se pak dohodla, že se Zůna bude vyjadřovat k armádě, zatímco postoje vlády k zahraničním věcem bude sdělovat premiér Babiš (ANO).

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