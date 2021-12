Proč lidé propadají strachu z konce světa, chemtrails či z očkování proti covidu?

Fámám a předsudkům lidé podléhali odjakživa. Bylo tomu tak ve starověku i ve středověku, například při upalování porodních bab... a jinak tomu podle vědců není ani dnes v 21. století. Vždy to mělo své příčiny: lidé se bojí nejistoty, prožívají osobní krize, bývají znechucení politikou anebo jsou frustrováni i jinak. Vědci proto doporučují: "Snažme se je pochopit a snad i přesvědčit."

Mayové předpověděli konec světa. Dopravní letouny nás zkrápějí drogami. Vakcínami jsme čipování - to jsou jen některé teorie, jichž dnes lidé až panicky bojí. | Foto: Štefan Novák

Konec světa měl podle mayského kalendáře nastat 21. prosince 2012. Tehdy se na to připravovaly miliony lidí po celém světě včetně tisíců (ne-li více) Čechů. Svědčila o tom alespoň četnost až zoufalých dotazů na adresu Astronomického ústavu Akademie věd ČR. A bylo jich tolik - a psány byly tak naléhavě -, že se přední čeští vědci v čele s astronomem Jiřím Grygarem rozhodli svolat k tématu blížícího se konce světa tiskovou konferenci. Navíc kvůli uklidnění veřejnosti a zvýšení váhy svých stanovisek přímo v prostorách Akademie věd.

Připomeňme, že na 12. prosince 2012 vycházel poslední cyklus mayského kalendáře, po němž nic nenásleduje. Tento předpoklad inspiroval před devíti lety konspirační teoretiky, spisovatele i filmové režiséry ke spekulacím, že geniální matematici již neexistující mayské civilizace oznámili konec světa.

I na Jiřím Grygarovi byly ovšem již před zmíněnou tiskovou konferencí patrné rozpaky. Až dosud totiž, stejně jako jeho kolegové, vystupoval tento známý popularizátor vědy jen k seriózním tématům a nikoliv bizarním fámám.

"Avšak děs z konce světa zvláště maminek a babiček vygradoval natolik, že jsme tu tiskovku svolat prostě museli," odpověděl tehdy astronom na otázku: Co že se to v centru české vědy vlastně děje?

"My jsme si své vlastně už odžily, ale co jen teď bude s našimi dětmi a vnoučaty?" nesla se unisono v dotazech vystresovaných žen obava z blížícího se konce světa.

Celosvětová "tsunami" o hypotetickém konci lidstva přinutila dokonce americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) k tomu, že otevřel k roku 2012 speciální stránky s uklidňujícími stanovisky astronomů. Shrnout je lze do dvou jednoduchých vět: Konec světa také nepřijde v okamžiku, kdy přestane platit kalendář pověšený v kuchyni. A stejně tak i mayský kalendář vstoupil jednoduše do dalšího období.

Apokalypsa sice před devíti lety nenastala, avšak ani to vyznavače blížícího se konce světa od katastrofických úvah neodradilo. Dříve či později se vynoří podle astronomů znovu.

Rozprašováním drog nás ohlupují Židé, bohaté klany a NATO

"Konec světa se nekonal, a tak se krátce nato mnozí z jeho vyznavačů 'převtělili' do rolí zastánců takzvané teorie 'chemtrails'," domnívá se letecký meteorolog i pilot v jedné osobě Petr Dvořák.

Stoupence teorie "chemtrails" spojuje víra, že dopravní letouny rozprašují v exhalacích (jinak také kondenzačních stopách) drogy, psychotropní látky či jiné chemikálie. Pod jejich vlivem se tak prý lidé stávají poslušnými vykonavateli cizí vůle. Za vším přitom má stát světové židovské hnutí společně s nejbohatšími rodinnými klany, které si s podporou NATO podmaňují celé národy.

Petr Dvořák ohledně toho připomíná tehdejší společné prohlášení Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, České meteorologické společnosti, Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a konečně Českého hydrometeorologického ústavu, které se fenoménem "chemtrails" zabývalo. Ve skutečnosti jde o kondenzační stopy letadel na obloze, které navíc vznikají jen za určité vlhkosti a teploty vzduchu.

I tyto vědecké ústavy (ministerstvo obrany nevyjímaje) reagovaly v roce 2016 na vlnu žádostí znepokojených lidí o vysvětlení, ale také o pomoc.

"Věří tomu stále více lidí. Přesvědčováním či diskusím, v nichž jsem se snažil vysvětlit, že se mýlí a že není důvod k obavám, jsem věnoval hodně času a nervů… avšak marně," řekl už dříve Aktuálně.cz profesor Jan Bednář z katedry meteorologie Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Hrozbě vzdušného chemického "ohlupování" lidí z letadel se přesto věnuje hned několik webů s nemalou návštěvností.

Když se pak expert na družicovou meteorologii Martin Setvák z hydrometeorologického ústavu pokusil zastáncům teorie "chemtrails" vysvětlit, že není důvod se běžných kondenzačních stop obávat, byl označen za geoinženýrského zločince.

"Touha po ovládání je jim (meteorologům - pozn. red.) přednější, mají na to podporu těch nejbohatších psychopatů světa," napadli tehdy Setváka zastánci "chemtrails". O přetrvávajících úzkostech lidí z čar na nebi vypovídá experiment jednoho z meteorologů. Jen zkusmo se naboural na jeden z webů šířících teorii "chemtrails" - OrgoNet - a doporučil lidem jako spolehlivou ochranu před psychotropním spadem octové antidotum.

Zastánci vědecky vyvrácené teorie krátce poté prohlásili ocet za účinnou zbraň číslo jedna. Meteorologovu smyšlenku, že octová pára velmi silně ionizuje a čistí vzduch kolem nás, začaly přebírat i ostatní servery. Jedna z maminek si dokonce pochvalovala, že když kolem sebe a kočárku rozstřikuje v parku ocet, hned se jí dýchá lépe a má prý i dobrou náladu.

A jaké mělo nakonec trpělivé vysvětlování meteorologů efekt? "Prakticky nulový. Pokud vím, tak jsme tehdy nikoho z vyznavačů 'chemtrails' nepřesvědčili a od té doby jich nepochybně hodně přibylo. Výstižně to ostatně nedávno vyjádřil Jiří Grygar, když v rozhovoru na DVTV přiznal, že je špatný z toho, jak lidé přistupují k vědě, aby navíc internet označil za informační smetiště," říká Petr Dvořák.

Mnozí vyznavači "chemtrails" podle něj podléhají nyní panice, když v nejrůznějších regionálních novinách zveřejňují obavy z očkování. Virus covid je podle nich produktem rodiny Rockefellerů a několika dalších miliardářských rodů. Očkováním se podle nich šíření viru, stejně jako v případě španělské chřipky (vakcíny v té době nebyly ještě vyvinuty - pozn. red.), jen posiluje.

Proč se špičkový lékař vydává za černokněžníka

Mezitím zahltily "český prostor" i další konspirační vlny. Za všechny zmiňme alespoň jednu z nich: mikrovlnné záření, jimiž jsme ostřelovaní nepřátelskými tajnými službami, v krajním případě i mimozemšťany.

Diskuse se tak před několika málo lety rychle přenesla na odmítání mikrovlnné trouby a zejména mobilních telefonů, kterých se ovšem lidé nebyli ochotni jen tak zříci. Jako zaručenou ochranu a odstínění mikrovlnného záření si proto v dlouhých frontách kupovali za několik set korun bakelitové "knoflíky" v ceně několika halířů, které si pak na telefony nalepovali. Na hesla podvodných prodejců "ochranných knoflíků" slyšeli tito lidé mnohem víc než na argumenty vědců o neškodnosti mikrovlnného záření.

"Jestlipak víte, co se onehdá stalo v americkém Wisconsinu?" zeptal se autora těchto řádků již zesnulý (2018) psychiatr Oldřich Vinař. "Před soud přivedli 'černokněžníka' s vousy až po pás, který léčil lidi jako poustevník. V lesní jeskyni - poustevně měl vyloženě čarodějnické prostředí. Před soudce ho přivedli jako šarlatána, který ohrožuje zdraví lidí a přitom předstírá, že je léčí. Jenomže poustevník vytáhl před soudcem diplom z Harvardu. Pane doktore, proč ten tyátr? ptal se ohromený soudce. Poustevník mu odpověděl: Slavný soude, neprozraďte, prosím, lidem, že mám lékařský diplom. Jako poustevník-léčitel mám mnohem větší úspěch než v ordinaci. A přitom léčím lidi úplně stejně. Jakmile by se ale dozvěděli, že jim předepisuji běžné léky, přestali by mně věřit."

Nad otázkou, zda by měl Oldřich Vinař u lidí větší úspěch, pokud by se uchýlil do jeskyně, psychiatr nezaváhal. "O tom nepochybujte. Musel bych ale mít herecký talent, abych tu roli sehrál a nesmál se sám sobě."

Ačkoli by tyto teorie mohly být důvodem výsměchu, uznávaný psychiatr Oldřich Vinař zachovával v rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz vážnou tvář. "Každá psychická infekce je velmi zlá věc a nejsou s ní ani trochu žádné žerty. Ve středověku na ni například doplácely porodní báby, když je inkvizice upalovala."

S tím souhlasí i psycholog Daniel Štrobl, podle něhož jsou internet či sociální sítě obrovskou vymožeností civilizace, avšak dnes se jimi zmíněné infekce šíří lavinovitě. "Navíc jsou lidé, kteří tuto 'infekci' šíří, mnohem více slyšet - na rozdíl od středověku. A řeknu to poněkud drsněji: čeledín, který by dříve šířil své frustrace a kritické poznámky na cestě od stodoly ke hnojišti, tak je dnes roztrubuje do celého světa. A pokud na ně souhlasně zareagují lidé, kteří na tom jsou stejně jako on, tak náš čeledín dostává iluzi, že není sám a že podobně smýšlejících osob je víc."

Takový člověk pak podle psychologa nabyde lehce přesvědčení, že jeho názor je jediný správný, protože všichni přece na internetu jeho myšlenky sdílejí a podporují. Prostřednictvím sociálních sítí se tak vytváří iluzivní svět, v němž jsou i ty nejsložitější věci zjednodušené a naprosto jasné.

Když byla například začátkem minulého století na obloze velmi patrná Halleyova kometa, tak už tehdy lidé na celém světě propadali hrůze, že se blíží konec světa. A to navzdory tomu, že astrofyzikové namítali, že je to blud a nesmysl.

"Emočně jsme stejní jako lidé před sto, dvě stě, pěti sty či tisíci lety. To, co je jiné, je dosah nejrůznějších fám. Lidé, kteří jim podléhají, jsou ovšem dnes s přispěním sociálních sítí nesrovnatelně více slyšet," shrnuje psycholog Štrobl. Otázkou podle něj tedy je, zda jsme středověk v duševní zralosti vůbec někdy opustili. On osobně si myslí, že ne.

"Mezi starověkými Římany a námi moc rozdílů nevidím. A pokud by byly, tak spíše ve prospěch Římanů. Moderní člověk není - a nemluvím tu o míře znalostí - lepší, rozumnější, moudřejší, osvícenější než ten středověký. Nedivme se proto často obrovské míře iracionality lidí, která vyvře vždy v době krize, v době, kdy je jim těžko. A krize tu dnes je."

Středověké kamenování zdravotníků v XXI. století

Je tedy snad dnes kamenování zdravotníků v málo proočkovaných regionech Česka skokem z 21. století do středověku?

"Není," konstatuje psychiatr Cyril Höschl. "Hledat kauzalitu tam, kde není, je přirozená biologická, a tedy odvěká součást lidské psychiky. No a tahle biologická podstata se mění v řádech statisíců let. Akorát jsou jiné prostředky. Vždy jde ale o variaci na stejné téma," připomíná vědec.

A jak doplňuje, lidský mozek je "strojem" na odlišení harmonie od disharmonie, rytmu od disrytmie, potěšení od úzkostí. Mozek je ale také geniální "stroj" na zmíněnou kauzalitu. Tedy hledání příčin událostí, které buď najde, anebo si je jednoduše domyslí. "Záleží na inteligenci jedince, kulturním zázemí a osobních zkušenostech," vysvětluje Höschl.

Takovým tématem je i diskuse o konci světa, který předpověděli Mayové, "chemtrails", mikrovlnné záření anebo očkování proti infekci covid.

"Třeba zprávy o konci světa už utichly, ale objeví se znovu vždy pod vlivem jiné psychické zátěže či jevů, které přestáváme mít pod kontrolou. Ať už jde o změny klimatu, 'které na nás seslal Bůh', či středověké hladomory a neúrody. Dnes je to pak infekce covidu, která se vymyká naší standardní kontrole. Hledají se tedy neotřelá vysvětlení a žádné není dost bláznivé na to, aby nebylo možné," upozorňuje profesor Höschl.

V očích lidí s nižší kontrolou skutečnosti či nižším testováním reality se podle psychiatra objeví vždy bludy až překvapivě rychle a šíří se doslova infekčně. Zejména proto mohou lidé uvěřit, že po očkování proti covidu jsou děti ohroženy autismem anebo je jim do těla vpravován čip. A konečně i proto se podle vědců chovají v davu pod vlivem zdatných a charismatických manipulátoru velmi agresivně a zlostně.

"Za jiných okolností by se přitom individuálně nikdy takhle nechovali," podotýká Höschl. V životě se prý naučil přijímat svět takový, jaký je. A nebýt nešťastný z toho, že je jiný, než by si přál. "Víc od toho neočekávám, spíše se ho snažím pochopit."

Stejné strategie jako profesor Höschl se při vysvětlování obrany proti infekci covid drží i moderátor České televize Daniel Stach, jenž se specializuje na poznatky vědy: "Lidem znovu a znovu trpělivě vysvětlujeme, jaká jsou vědecky doložitelná fakta, co při současném stupni poznání víme, u čeho máme jistotu a co nevíme."

Informace o vědeckých poznatcích se pak podle Stacha Česká televize snaží lidem nabízet v nejrůznějších zpravodajských a publicistických pořadech, na internetu či na sociálních sítích pro různé skupiny obyvatel s cílem co největší srozumitelnosti. "Aby se zkrátka mohli rozhodnout, jak chtějí postupovat dál," dodává Stach.

A jak na to reagují lidé? "Třeba po pořadu 'Země v nouzi' jsme obdrželi spoustu děkovných reakcí, že si v tom chaosu udělali pořádek, že už mají jasno anebo jsme jim prý pomohli v orientaci protichůdných tvrzení."

Má vůbec smysl fámy o covidu vyvracet?

"Vyvracet a vysvětlovat ano, ale ne proti nim bojovat," doporučuje psycholog Daniel Štrobl. "Pokud totiž začneme s lidmi podléhajícím fámám bojovat a brát jim jejich přesvědčení, o to více je budeme v jejich vidění světa utvrzovat. Jen se tím ujistí, že svým oponentům vadí, štvou je… takže jsou jejich názory určitě správné a pravdivé. Proto je velmi důležité odpůrcům očkování proti covidu porozumět. Jakkoliv mohou být jejich argumenty iracionální, v rozporu s fakty a vědeckými poznatky."

Mnohem smysluplnější je podle expertů se vyznavačů konce světa, chemtrails či odpůrců očkování ptát, jak ke svým názorům dospěli a z čeho vycházejí.

"Tohle je cesta z černobílého vidění světa. Hru na my a oni bychom neměli nikdy připustit. Zejména proto, že epidemie covid se týká nás všech. Všichni chceme ochránit své blízké, aby epidemie skončila, abychom mohli opět normálně žít. Bavme se tedy o tom, jaká cesta k tomu povede, aniž bychom se vzájemně soudili o tom, kdo je větší hlupák či omezenec. Jen málokteré věci mají jednoduchá řešení, stejně jako boření iracionálních a konspirativních mýtů, které tu byly, jsou a vždy budou," míní psycholog Štrobl.

Lidé mohou být navíc podle vědců znechuceni politikou anebo i jinak frustrováni z nelehkých časů. A pak jim stačí nabídnout i neuvěřitelnou příčinu rozčarování, bezradnosti či depresí a tahle "berlička-vysvětlení" je pak může často zbavit realistického postoje.

