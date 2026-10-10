Proč jdou lidé k volbám. Jedno téma tíží všechny, ukazují data

Co lidé od svých radnic očekávají, se výrazně liší podle toho, kde žijí. Jedno téma se ale drží na předních příčkách napříč republikou. Vyplývá to z výzkumu agentury STEM, který před komunálními volbami zjišťoval, čemu by podle voličů měli noví radní věnovat největší pozornost.
Dostupnost bydlení je pro Čechy před nadcházejícími komunálními volbami hlavní prioritou, na kterou by se příští vedení obcí mělo zaměřit. U dalších oblastí se však představy občanů významně mění podle toho, kde žijí a jak velká jejich obec je. Ukazují to data výzkumné agentury STEM.
Právě dostupnost bydlení je tématem, které se neobjevuje pouze na obecní úrovni, ale opakovaně se zmiňuje i při celostátních šetřeních. V průzkumu STEM, kde Češi hodnotili také šestnáct oblastí života ve své obci na škále od nuly do deseti, se téma umístilo na nejhorší příčce.
„Jde o jediné téma, které se neřídí ani podle velikosti obce, ani podle stranické příslušnosti. Zároveň je to oblast, kde stát obcím nabízí nástroje, ale ne jistotu. Poptávka obcí opakovaně převyšuje alokaci, takže se programy podpory buď vyčerpají, nebo zůstávají na měsíce pozastavené,“ uvádí analytička STEM Doris Borovcová.
Kromě situace s bydlením lidé hodnotili nejvíc negativně nabídku pracovních příležitostí, dále pak problémy s bezdomovci, drogami a hazardem.
Mezi tři nejlépe hodnocené naopak patří dostupnost mateřských nebo základních škol, spojení veřejnou dopravou a možnosti pro sport a aktivní trávení volného času.
Vesnice versus velká města
Vedle hodnocení současné situace mohli lidé v průzkumu označit také oblasti, kterým by se podle nich mělo vedení obce věnovat přednostně. Podíl těch, kteří zmínili bydlení, se pohybuje od zhruba čtvrtiny v nejmenších obcích po téměř polovinu ve městech s pěti až dvaceti tisíci obyvateli.
Ve velkoměstech nad devadesát tisíc obyvatel by se podle respondentů měli nově zvolení radní zaměřit především na řešení problémů spojených s bezdomovectvím, drogami a hazardem. Za prioritu je označila téměř polovina lidí, zatímco na vesnicích do tisíce obyvatel ji vybral ani ne každý desátý z dotázaných.
V menších obcích se naopak do popředí dostává základní občanská vybavenost. Vylepšení nabídky obchodů a služeb považuje za prioritu téměř třetina obyvatel, zatímco ve městech od dvaceti do devadesáti tisíc obyvatel jsou to pouze dvě procenta. Pro obyvatele menších obcí je důležitá také dostatečná nabídka pracovních příležitostí a spojení veřejnou dopravou.
Lidi z menších měst a obcí mezi dvěma a dvaceti tisíci obyvateli zajímá především bydlení a práce. Nabídku pracovních příležitostí tu volí až třetina lidí. Mnozí by ocenili také zlepšení zdravotní péče. Naopak jen málokdo je názoru, že by se radní měli zaměřit na oblast spolkového života, trávení volného času, sportu a kultury.
Zároveň lidé neočekávají, že noví radní vyřeší všechno. Jsou si vědomi toho, že ne všechno lze jednoduše ovlivnit. „Lidé vybírají z toho, kde od obce čekají, že to má ve svých rukou. Proto je bydlení na prvním místě, zatímco soužití s menšinami, hodnocené podobně kriticky, zůstává až v druhé polovině žebříčku priorit,“ vysvětluje analytička Borovcová.
„Snaží se uklidit svůj binec.“ Trump čelí ostré kritice po jeho dohodě s Putinem
Demokratičtí lídři v Senátu USA kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh. Trump dohodu oznámil v pátek, během jednání v Miami o ukončení války na Ukrajině. Jednání v sobotu skončilo předčasně.
KVÍZ: Poznáte slavné horory podle jediné fotky? Od páté otázky už to zvládnou jen znalci
Listí už hoří odstíny žluté a rudé, soumrak přichází čím dál dřív a večery se natahují. Podzim je definitivně tady – a s ním i ideální čas zatáhnout závěsy, zhasnout a pustit si něco, u čeho nebude úplně snadné usnout. Jak dobře znáte nejslavnější horory? Zkuste je poznat podle jediné fotografie.
ŽIVĚ Nový pokus ukončit válku na Ukrajině. Do Miami dorazili vyjednávači z Kyjeva
Do Miami v pátek přicestovala ukrajinská delegace, aby vedla rozhovory s americkými vyjednavači o tématech spjatých s ruskou agresí, napsala agentura Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj obeznámený se záležitostí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že očekává i účast zástupců Francie, Británie, Německa, Evropské unie a NATO. Jednání mají podle informací pokračovat do soboty.
KVÍZ: Znáte hudební retro? Od semaforských songů přes Karla Gotta až po Visací zámek
Bigbít, folk, normalizační hity i porevoluční rock. Jak dobře znáte československou hudbu 60. až 90. let? Vyzkoušejte si v našem kvízu, jestli znáte repertoár Heleny Vondráčkové či Michala Davida stejně dobře jako třeba fakta o kapele Olympic či Pražský výběr.
Číhá v oblíbených dovolenkových rájích. Komáři v Evropě šíří virus, který letos láme rekordy
Západonilská horečka letos v Evropě nabírá na síle. Do konce září se nakazilo 1765 lidí v 16 zemích a virus se objevil ve 202 regionech. Nejvíc případů hlásí Itálie a Řecko, přibývají ale i země, kde se dříve objevoval jen zřídka. „Vzhledem k příznivému počasí riziko nákazy přetrvává,“ říká epidemioložka SZÚ Hana Orlíková.