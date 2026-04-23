Nervozita u českých pump roste. Provozovatelé si všímají odlišného chování svých zákazníků. Lidé už nehledají nejlevnější pumpy a neostýchají se tankovat na dálnicích. Velcí petrolejáři varovali, že cenová regulace dostává některé pumpy do existenčních potíží a ohrožuje dostupnost paliv v Česku. Později text stáhli s tím, že chtějí udržet korektní vztahy s vládou.
Začalo to o Velikonocích. Vysoké ceny nafty a benzínu coby důsledek válečného běsnění na Blízkém východě přilákaly na české pumpy jen ty, kteří akutně potřebovali vyjet a měli prázdnou nádrž. Ostatní vyčkávali na středu osmého dubna, kdy český stát fakticky začal regulovat ceny pohonných hmot.
Vláda rozhodla vyhlašovat každý den ve dvě odpoledne maximální cenu benzinu a nafty. Čtrnáctá hodina tedy rozhodne, zda bude u pump prázdno, anebo naopak plno.
„Spotřebitel se ve dvě hodiny odpoledne dozví, jaká cena bude zítra. A když ví, že zítra bude o korunu levněji než dnes, tak dnes na tu pumpu nejde, proč by chodil, počká si,“ vysvětluje Ivan Indráček, šéf Unie nezávislých petrolejářů. „To se dělo přes Velikonoce a to bolelo hodně. Lidé nejezdili,“ poznamenal Indráček zastupující nezávislé benzínky, které z hlediska počtu pump reprezentují asi šedesát procent trhu.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) chtěl cenovými stropy zabránit prudkému zdražování benzínu a nafty a reagoval také na to, že do cen zasahují i okolní státy.
„Kdyby nebylo nás, tak by nafta byla dražší o sedm korun a benzín o pět a něco,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) v nejnovějším díle svého podcastu Sorry jako.
Některé benzínky se nicméně kvůli tomu dostaly do potíží a počítají ztráty. „Nastaly situace, že někteří pumpaři museli prodávat palivo za nižší cenu, než za kterou to palivo nakoupili. A potom je ta regulace dostala do ztráty, což už je velmi sporná situace,“ poznamenal hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
Podle některých pumpařů lidé přestávají vyhledávat nejlevnější pumpu. „Je vidět, že se přeskupují zákazníci od těch menších pump k těm značkovým, nebo jim nevadí tankovat na dálnici. Protože to je za stejnou cenu,“ popisuje Indráček.
„Stalo se přesně to, co ekonomové říkali, že se stane,“ konstatoval hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň.
„Paradoxně ta regulace nejvíc pomáhá Pražanům, kde ty ceny bývaly nejvyšší, ale teď se ty pražské ceny přiblížily zbytku republiky,“ poznamenal někdejší poradce premiéra Štěpán Křeček.
„Připouštím, že jsou tady některé menší čerpací stanice, které si stěžují, je to minorita na trhu, nechci ji nějakým způsobem dehonestovat ani shazovat, ale oni také prošli nějakým obchodním rizikem. Když nakupují na spotových cenách, samozřejmě jednou nakoupí lépe, jednou nakoupí hůře,“ řekla v Senátu tento týden ve středu ministryně financí Alena Schillerová (ANO) při obhajobě návrhu zákona o regulaci cen pohonných hmot, podle kterého by se ceny měly regulovat do budoucna.
„Vzhledem k tomu, že ten konflikt se nevyvíjí tak, že by směřoval k ukončení, je dost pravděpodobné, skoro jisté, že opatření v nějakém stavu budou pokračovat,“ prohlásila Schillerová.
Toho se obávají nejen nezávislé benzínky ale i velcí petrolejáři, sdružující se v České asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Ti až dosud vystupovali vůči kabinetu Andreje Babiše veskrze vstřícně. V pondělí nicméně na svých stránkách zveřejnili poměrně důrazný apel na vládu, aby regulaci v současné podobě ukončila do 30. dubna.
„Dlouhodobá cenová regulace může mít závažné dopady na stabilitu trhu a ohrozit podnikatelský sektor,“ stálo ve zmíněné tiskové zprávě. Tu ale velmi záhy asociace ze svého webu stáhla. „Protože nebyla doladěná, nechtěli jsme ji prezentovat,“ řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. „Spíš chceme udržet korektní vztahy s vládou. A chceme aby regulace co nejdřív skončila, protože to neprospívá tržnímu prostředí,“ konstatoval Loula.
Ve zmíněné stažené tiskové zprávě asociace rovněž varovala před nedostupností paliv. „ Již nynější krátkodobá regulace ukazuje, že v některých případech menších a středních provozovatelů čerpacích stanic vyvolává existenciální dopady, a je tedy způsobilá negativně ovlivňovat fungování trhu a dostupnost paliv v České republice,“ stálo v textu.
„Asociace zásadně odmítá současné vystavování distributorů paliv soustavnému veřejnému a mediálnímu tlaku implikujícímu, že sektor jedná v neprospěch spotřebitelů a že je třeba jej mimořádně omezovat,“ psalo se ve stažené tiskové zprávě.
Petrolejáři tvrdí, že pokud cenová regulace potrvá déle než do konce dubna, musí se změnit způsob výpočtu cenových stropů. Zjednodušeně řečeno, výpočet určuje dnešní prodejní cenu na základě včerejší nákupní ceny. Jenže benzínky prodávají i zásoby nakoupené i tři dny zpátky. „A výpočet také vůbec nezohledňuje náklady benzínek, některé jsou na vlastním pozemku, nemají otevřeno 24 hodině denně a stačí jim nižší marže než jinde,“ poznamenal ekonom Štěpán Křeček.
Ve výrazně kratší tiskové zprávě, která na stránkách ČAPPO nahradila smazaný dokument, pumpaři tvrdí, že jim vláda vyjde vstříc.
„Na základě dnešního jednání s vládou vítá ČAPPO dohodu, že v případě pokračování cenové regulace marží po 30. 4. 2026 přistoupí vláda k parametrickým změnám tohoto opatření, jejichž podoba bude se zástupci asociace dále diskutována,“ píše se v dokumentu, který byl publikován v po pondělním jednání pumpařů s vládou.
Ministryně financí během svého středečního vystoupení v Senátu potvrdila, že se vzorec výpočtu cenového stropu může změnit. „Že ta naše regulace dozná nějakých změn, už teď mohu uvést, a zase to řešíme s trhem,“ ujistila šéfka státní kasy.
Podle ní jsou ale opatření přijímána pozitivně. „A mají pomáhat především našim domácnostem, našim občanům, našim podnikatelům, živnostníkům, autodopravcům. Kamiony, které projíždí Českou republikou, nesmí sjet z té tepny, například z D1. Nemohou si sjet někde, aby natankovaly atd. Jsou odkázány na ty ceny. Proto jsme přijali toto opatření,“ řekla Schillerová a zároveň odmítla, že by v novém zákoně byla možnost kompenzací.
„Jakou kompenzaci byste chtěli do tohoto zákona o pohonných hmotách? Že někdo nakoupil špatně na spotu? Protože takto má postavenou obchodní politiku, na rozdíl třeba od těch velkých firem, které mají nějaký měsíční průměr? No, to snad ne. To budeme platit ze státního rozpočtu?“ ptala se u senátorského pultíku během svého středečního vystoupení v Senátu.
Podle Unie nezávislých petrolejářů někteří pumpaři uvažují o tom, že by se kvůli ztrátám do sporu státem pustili. Advokátní kancelář Clifford Chance Prague Association dokonce sepsala postup, jakým by se měli provozovatelé pump řídit, pokud chtějí stát žádat o náhradu škody. Deník Aktuálně o tom informoval v nedávném textu.
Ekonom Štěpán Křeček nicméně upozorňuje, že trh po státním zásahu se bude delší dobu vracet do normálu. Ti, kteří by normálně měli nižší cenu, ji budou držet výš, aby dohnali ztráty, a cenové rozdíly budou delší dobu menší. „Ubude dravců, kteří chtějí na nízkou cenu nalákat hodně zákazníků a mít velkou výtoč a spíše ty ceny se pak přibližují a trvá delší dobu, než se vrátí do stavu před zásahem,“ uzavírá Křeček.
