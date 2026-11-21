Dostat premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše do Senátu se zdá jako nadlidský úkol. Za dobu, co vládne koalice ANO, SPD a Motoristů, ještě v Senátu vůbec nebyl a také v době minulého vládnutí s ČSSD chodil do této komory naprosto minimálně. Aktuálně.cz proto zajímalo, jestli tomu bude tak i nadále, nebo se něco změní.
Ne že by premiér Andrej Babiš nedostával pozvánky na jednání Senátu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil zve předsedu vlády často, zatím naposledy ve čtvrtek, kdy horní parlamentní komora měla úplně první zasedání ve svém novém složení. Místo pro premiéra ale zůstalo po celý den… Neobsazeno. Tak jako mnohokrát dříve.
„Pan premiér se omluvil,“ vysvětloval předseda Senátu Miloš Vystrčil s tím, že probíhalo zrovna jednání vlády. Zároveň se ale šéf Senátu pousmál, když podotkl, že termíny jednání vlády určuje samotný Babiš. Jinými slovy, kdyby dal jiný termín, mohl mít čas se v Senátu zastavit.
Podle Vystrčila dělá Senát všechno pro to, aby Babiš na jeho jednání chodil, senátoři jsou připraveni s ním debatovat. „Víc dělat nemůžeme,“ posteskl si staronový šéf horní komory, který Babiše za tento přístup opakovaně kritizuje. „Pan premiér nechodí, je mi to líto. Ne ani tak proto, že by se mi po něm stýskalo, ale kvůli tomu, že to není dobře,“ uvedl tento týden ve čtvrtek Vystrčil.
Argumentoval i tím, že pro posílení autority parlamentních komor je velmi důležité, aby jejich zástupci s vládou komunikovali. „A jedním z výrazů respektu je, že když jste někam pozván, a dokonce tam máte nějakou povinnost či úkol, tak to alespoň občas uděláte a dostavíte se. Protože politika není o tom, jak je ten první tomu druhému sympatický,“ řekl Vystrčil v narážce na Babiše.
Premiéři by měli chodit, říká šéfka senátorů ANO
Babiš je svým – diplomaticky řečeno – rezervovaným postojem k Senátu i k jeho členům a členkám pověstný. V minulosti dával najevo, že tuto komoru nepovažuje za tak podstatnou, k tomu ji mnohokrát označoval za baštu svých oponentů. Což je dáno tím, že příznivci Babiše jsou v Senátu ve výrazné menšině. Letos dokonce Babišovo ANO nezískalo ani jeden mandát.
Za premiérovu „vyslankyni“ v Senátu lze považovat Janu Mračkovou Vildumetzovou, která s Babišem dlouho spolupracovala, když byla poslankyní. Po zvolení senátorkou hned v prvním kole se změnila v nejvýraznější zástupkyni ANO v této komoře a převzala i vedení klubu. Aktuálně.cz se jí zeptalo, co říká na Babišovy absence a zda se to pokusí změnit.
Podle senátorky Babiš tentokrát nevylučoval, že by mohl přijít. „Pan premiér zvažoval, že by přišel, kdyby neměl jednání vlády a následně neodjížděl na zahraniční cestu. Tak by podle mého názoru přišel,“ uvedla šéfka klubu, která nechuť Babiše vysvětluje tím, že se nesetkal v Senátu se vstřícností.
„Z minulosti má nějakou špatnou zkušenost, že se tady k němu senátoři nechovali slušně a korektně. To je možná ten důvod, proč zvažuje, jestli chodit,“ řekla Aktuálně.cz s dodatkem, že v inkriminované době nebyla senátorkou, takže nezná podrobnosti. Pro zajímavost, jedna z velmi „vzácných“ návštěv Babiše proběhla už před dlouhými šesti lety, kdy byl na programu jednání daňový balíček.
Jana Mračková Vildumetzová v krátkém rozhovoru s Aktuálně.cz ale avizovala, že věří v budoucí účast Babiše v Senátu. „Premiéři by určitě měli chodit navštívit senátory, já o tom určitě budu vést s panem předsedou Babišem komunikaci. Věřím, že to společnými silami prolomíme,“ slibovala a dodala, že Babišova předchůdce Petra Fialu zažila v Senátu za celý rok jen jednou.
Fiala ale chodil do Senátu poměrně často, a to jak na některé slavnostní akce, tak na pracovní zasedání. Obhajoval v něm mimo jiné některé zákony jako třeba konsolidační balíček, důchodovou reformu či korespondenční volbu.
Aktuálně.cz se zároveň senátorky zeptalo, jestli ji samotnou Senát v něčem nezměnil, protože dříve v něm dokázala vystupovat značně emotivně a kriticky, což některé senátory takřka zvedalo ze židle. Zástupkyni ANO upozorňovali, že takový styl vystupování patří do sněmovny, zatímco ona se hájila tím, že se jen snaží co nejlépe zastupovat své voliče a hnutí. Ostatně, do voleb šla s heslem: Jana lvice. Jana bojovnice.
I na ustavující schůzi se chovala klidně, usměvavě a vstřícně a neřekla jediné kritické slovo. Ať už na adresu předsedy z konkurenční ODS Miloše Vystrčila nebo kohokoliv jiného. „Jana lvice bojovnice budu dál, protože náš senátorský klub ANO je prakticky jediný opoziční klub,“ ujišťovala, ale zároveň si pochvalovala, že vztahy v Senátu jsou podstatně lepší než v Poslanecké sněmovně.