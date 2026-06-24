Problémy kolem Prokopa poškozují podle premiéra Babiše hnutí ANO

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes připustil, že problémů kolem lídra pražské buňky hnutí ANO Ondřeje Prokopa je příliš. V rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že mu to vadí a poškozuje to hnutí. Zopakoval, že o Prokopovi, kterého pražská organizace nominovala jako lídra pro podzimní komunální volby v hlavním městě, bude jednat na konci června výbor hnutí ANO.
Prokop čelí kritice kvůli kauze s byty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Server Seznam Zprávy ve středu zároveň napsal, že Prokop uvedl za poslední tři roky ve třech různých přiznáních rozdílné údaje o svých příjmech. Částky se podle serveru liší o miliony.
Babiš ve středu na dotaz, zda problémů kolem Prokopa není příliš, odpověděl, že je. „Bohužel zase tam něco je, nevím přesně, co to je. Mně to vadí samozřejmě, poškozuje to hnutí,“ řekl premiér.
Nákup bytů hájil Prokop minulý pátek na tiskové konferenci jako legální. Uvedl, že za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil tři družstevní byty, je připraven zaplatit pokutu. Za nešťastný označil nákup bytu v projektu na Břevnově, který prověřuje policie v souvislosti s korupční kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka. Ten v domě koupil sousední byt.
Na fakt, že Prokop byty nepřiznal, upozornil před týdnem server Seznam Zprávy. Prokop to označil za kampaň. „Prokop v čele Prahy je pro mnohé trnem v oku. Já jsem tuhle intenzivní kampaň proti mojí osobě čekal,“ řekl. Politik dříve uvedl, že šlo o opomenutí a na byty zapomněl. Seznam Zprávy také napsaly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole.
Místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová o víkendu podotkla, že výbor hnutí ANO ještě neschválil žádné kandidátky do podzimních voleb. Prokopa jako kandidáta na primátora navrhla jeho krajská organizace, potvrdit ho ale musí výbor. Babiš o víkendu odmítl, že by měl ve volbách v Praze kandidoval za ANO ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O této variantě jsme informovali ZDE.
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