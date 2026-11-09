Problémový Ševčík jde na „kobereček“. V dobré náladě si užívá svého „druhého života“

Přestože poslanec SPD Miroslav Ševčík předstoupí před mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny až v úterý dopoledne, už teď lze s jistotou říct, jaká bude jeho reakce. Stížnost, která ho dovedla do tohoto výboru, označí za nepravdivou, a ještě se u toho bude usmívat. Ševčík se tak chová často, vyplácí se mu to a přináší mu to popularitu mezi jeho příznivci.
Když už nějací politici řeknou, že nebudou s jiným politikem chodit do televizních či rozhlasových debat kvůli jeho chování, jde skutečně o zcela krajní řešení. To už se musí stát skutečně něco zásadního, aby takového politika odmítli.
Miroslavu Ševčíkovi se to „podařilo“. Hned pět parlamentních stran minulý měsíc avizovalo, že s ním fakticky nechtějí mít nic společného.
„Důrazně odmítáme vulgární chování, osobní urážky a slovní útoky na půdě Poslanecké sněmovny,“ oznámili zástupci těchto stran. S tím, že ustoupí za splnění jedné podmínky – když se Ševčík za své chování omluví.
Konkrétně v tomto případě chtěli, aby se omluvil předsedkyni poslaneckého klubu STAN Michaele Šebelové za to, že na ni v jednacím sále pokřikoval, „ať si vezme menopauzu“. Reagoval tak na výroky Šebelové, která žádala o přestávku na jednání klubu.
Právě tento jeho výrok nyní dostal Ševčíka před mandátový a imunitní výbor, který se má sejít v úterý dvě hodiny před polednem. A kromě jiného má posuzovat i slova Šebelové, která podání stížnosti tomuto výboru odůvodnila takto:
„On to tady opravdu dělá opakovaně, pokřikuje, velmi nevhodně se chová k mladým poslankyním. Opravdu to jeho chování je opakovaně nevhodné. Známe to i z televizních debat. Za mě to už prostě dosáhlo nějakého dna a nemůžeme tomu prostě přihlížet a je potřeba se vůči tomu vymezit,“ řekla Šebelová na adresu Ševčíka.
Odmítaný Ševčík chodí do televize sám
A co na to samotný poslanec? Už teď lze předpokládat, že stížnost označí za neodůvodněnou, bude jako dosud tvrdit, že slovy o menopauze nemířil na žádnou konkrétní poslankyni – a nemá proto ani v plánu se omlouvat.
A vzhledem k tomu, že ve výboru má většinu vládní koalice, je více pravděpodobné, že se za Ševčíka postaví.
Byť překvapení není vyloučeno. Zejména v případě poslanců a poslankyň ANO. Vždyť i jejich předseda Andrej Babiš k Ševčíkovi řekl: „Samozřejmě s tím nesouhlasím. Určitě se mi to nelíbí, hulvátství ve sněmovně ani nikde jinde.“ Babiš dokonce před několika dny přivedl Ševčíka k řečnickému pultu a požádal ho, aby se omluvil. Nestalo se tak ale.
Kdo sleduje Ševčíka ve sněmovně a v médiích dlouhodobě, ten si nemůže nevšimnout toho, že si svůj styl chování užívá a nad kritikou se usmívá. Výčet různých událostí, kterými vyvolal přinejmenším veřejnou polemiku, by byl přitom dlouhý.
V minulosti se tyto události týkaly hlavně jeho působení na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde byl děkanem Národohospodářské fakulty – přes protesty řady studentů i vedení školy.
Když už to vypadalo, že Ševčík ze scény a médií zmizí, protože jako děkan skončil, začal jeho „druhý život“. Díky tomu, že vstoupil do řad Trikolory, za kterou úspěšně kandidoval na kandidátce SPD do Poslanecké sněmovny, dostal se do vysoké politiky. Ze svého pohledu si Poslaneckou sněmovnu užívá, zvláště když i díky svým kontroverzím má často otevřené dveře do televize.
Zatím naposledy byl hostem televize v pondělí, když si ho pozvala CNN Prima News, kde bývá častým hostem. Opoziční politici s ním nadále odmítají chodit do debaty, takže Ševčík seděl ve studiu sám.
Tím pádem měl ještě větší prostor, který využil ke své obhajobě. Poslankyni Šebelovou obvinil z ošahávání ve sněmovně a k tomu ještě hájil předsedu Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinku, který označil v neděli hokejistky za „mužatky“.
„Já to nepovažuji za něco, co by mělo ženy rozčilovat,“ vysvětloval Ševčík. Načež se pustil do výkladu, co říká Slovník spisované češtiny nebo že je vlastně Macinka chválil. Bylo evidentní, že je Ševčík spokojený. Dostal prostor, u svých příznivců podle reakcí na sociálních sítích zabodoval a v dobré náladě se chystal na mandátový a imunitní výbor.
Místo učitele AI avatar? Ještě dlouho ne. Učitel je do budoucna jedno z nejjistějších povolání
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Tohle vidět nechceme, vložil se Gretzky do pře o sbornou. V Rusku jeho výrok změnili
Dění kolem hokejového mistrovství světa juniorů, kde má poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat Rusko, se vyostřuje. Promluvil mimo jiné Wayne Gretzky.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.