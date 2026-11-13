Příčinou krize ODS není její šéf. Úpadek nastal z jiného důvodu a změní ho jen jedna věc

Podpora občanských demokratů v průzkumech už několik měsíců setrvale klesá, což logicky vyvolává pnutí uvnitř strany. V pátek to bude řešit vedení strany. Svízel ODS ovšem nespočívá v jejím předsedovi, má hlubší kořeny a její řešení tudíž nepřinese případná obměna vedení strany, hodnotí pro Aktuálně.cz politologové.
„Stávající situace ODS není primárně problém lídra,“ má jasno politolog Lubomír Kopeček. Uvnitř strany přesto zaznívají hlasy, které to vidí jinak. V reakci na klesající preference požaduje děčínská organizace strany svolání mimořádného kongresu a výměnu jejího vedení.
Předseda ODS Martin Kupka na situaci reagoval tím, že se ani jemu klesající preference nelíbí. Neutěšenou situací Občanské demokracie se tak bude v pátek zabývat její předsednictvo. Kopeček nicméně zdůrazňuje, že svolávat kongres v situaci, kdy ve straně není žádný jasný vyzyvatel nebo lepší alternativa ke stávajícímu předsedovi, nedává smysl.
Politolog upozorňuje také na to, že čísla v průzkumech nemusí být ve skutečnosti tak výrazným propadem, jak se může zdát.
„Průzkumy v posledních letech často zachycovaly podporu celé koalice Spolu. Když se ODS měřila samostatně, měla v posledním desetiletí podporu mezi deseti a patnácti procenty. Aktuálně je tak sice na dolní hranici své dlouhodobé podpory, ale není to žádný mimořádný propad,“ vysvětluje politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Kdysi překonání krize, dnes fiasko
A připomíná, že když ODS naposledy kandidovala do sněmovny samostatně, což bylo v roce 2017, získala „jen“ jedenáct procent hlasů. „Tedy stejně jako má teď v průzkumech. Tehdy to bylo všeobecně hodnoceno jako překonání krize strany a solidní výsledek ve srovnání s rokem 2013, kdy se do dolní komory skoro nedostala,“ připomíná Kopeček.
Kde tedy leží příčiny slabé současné podpory ODS? V zásadě existují dvě možné odpovědi. Zaprvé: Chyba spočívá v jejím současném vedení a v nevýrazném vystupování předsedy. V takovém případě by mělo smysl hledat jeho nástupce.
Otázkou ale zůstává - jak ostatně naznačuje i Kopeček - zda je v současné Občanské demokracii vůbec někdo, kdo by dokázal mobilizovat voliče a být principiální alternativou vůči vládě Andreje Babiše.
Existuje ale ještě jiná možnost: značka ODS může být historicky natolik zatížená rozličnými kontroverzemi a skandály, že ji prostě už někteří lidé nikdy jako samostatnou stranu volit nebudou.
Její neutěšená situace může být zkrátka projevem toho, že ji kritické množství lidí vnímá právě tak, jak ji často vykresluje Andrej Babiš — tedy, že lidé napojení na ODS po listopadu 1989 republiku rozkradli. Ať už pod vlivem jeho rétoriky, nebo na základě vlastního přesvědčení.
Zásadní dilema
A pokud by to bylo právě takto, ODS by do budoucna nejspíš nezbývalo nic jiného, než to, o co se před několika lety pokusil Petr Fiala. Tedy být součástí nějakého typu širší aliance. To si ale – zdá se – v danou chvíli nechtějí občanští demokraté připustit.
Podle politologa Jakuba Lyska stojí ODS před velkým dilematem. „Buď bude široce rozkročenou catch-all stranou, což je cesta, která vyžaduje silného lídra, jenž dokáže jasně komunikovat interní kompromisy, řídit ideologické napětí uvnitř strany a odolávat vnitřní kritice. A popere se o pozici lídra opozice se STAN,“ vykresluje první možnost Lysek.
Druhým scénářem je podle něj návrat k ryzí verzi české pravice, po němž volají někteří straníci či influenceři na sociálních sítích. Tato možnost by podle něj ale znamenala, že by se ODS napříště zaměřila výhradně na jádro pravicových voličů.
Voličů autentické pravice není mnoho
„Těch ale v Česku podle našich dat není více než sedm až deset procent,“ varuje politolog. A připomíná, že podle některých výzkumných agentur může být toto číslo ještě nižší. „Některé dokonce zpochybňují, zda tu vůbec tento segment je,“ zdůrazňuje Lysek.
Pokud by si ODS ovšem zvolila tuto druhou cestu, bude si podle něj muset na rovinu říct také „B“ – cesta „skutečné pravice“ pro ní bude znamenat jednociferné výsledky.
Také Lysek se přitom domnívá, že by pro ODS bylo výhodnější vsadit na nějaký typ širší koalice s tím, že by její jednotlivé subjekty byly něco na způsob názorových proudů jednoho podobného voličského segmentu.
Návrat není možný
„Osobně si myslím,“ navazuje na Lyska politolog Ladislav Cabada, „že neexistuje žádné jednoduché vysvětlení toho, v jaké situaci se ODS nachází – a ani pouze jedno. Stejně jako řada dalších institucí, také ODS prochází v čase nějakými změnami. Současně je pro politické strany typické, že stárnou a obměňují se také jejich voliči,“ dodává.
V ODS opakovaně diskutovalo, nakolik se má přidržet starších tradic a nakolik se má naopak inovovat. „Hlasy o návratu někam do 90. let podle mě ale nerespektují realitu – navíc si ji přikrášlují. Často tyto hlasy zdůrazňují důraz na ekonomický liberalismus, podnikavost a malý stát,“ říká Cabada.
A táže se, zda to jde dohromady s tím, že tehdejší vlády Václava Klause nepřistoupily k privatizaci bankovního sektoru (ten provedla až Zemanova vláda) a udržovaly mechanismus regulovaného nájemného.
„Opravdu je toto onen vzývaný thatcherismus? Nebo platí, co o ODS již v 90. letech říkal politolog Jacques Rupnik, tedy že v západní Evropě by se jednalo o typickou sociálně-demokratickou stranu?“
Podobně Cabada smýšlí o éře Mirka Topolánka. „Ta se vyznačovala důrazem ne eurorealismus (podíl ODS na vzniku ECR frakce v Evropském parlamentu byl velmi významným projevem tohoto přístupu). Současně Topolánek prosazoval koncept knowledge economy, který si paradoxně vypůjčil od sociálního demokrata Gerharda Schrödwera,“ připomíná.
Nejasné kořeny
Cabada tedy v nějaký typ návratu k údajným kořenům, který ODS údajně opustila, nevěří. „Jednak ty kořeny jsou hodně nejasné, a navíc jsme o dvacet až třicet let dále, vyměnily se generace a je potřeba reflektovat i proměnu priorit a obecně témat, která jsou pro různé společenské skupiny důležité,“ zdůrazňuje politolog.
Podle něj dobře fungoval důraz předchozího vedení ODS na propojení slov a činů a argumentaci opírající se o statistiky. „Vím, že to ale dnes není atraktivní, že důležitější v politické komunikaci jsou emoce,“ dodává.
Srozumitelné politiky s jasnými výstupy však vnímá jako nástroj, jak voliče nejen přitahovat, ale hlavně udržet. A nepovažuje za rozumné, aby se konzervativní strana měnila v tik-tokovou,
Martin Kupka podle něj v zásadě pokračuje ve stopách Petra Fialy, avšak zdůrazňuje, že se mezitím změnily dva klíčové parametry. „Prvním je rozpad aliance Spolu. Jsem si jist, že ho klíčoví aktéři v ODS nyní vidí jako chybu. Současně je logické, že po odchodu do opozice chtěli zkusit něco jiného,“ hodnotí.
Kupka jako Fiala
Také Cabada pochybuje, že by výměna Martina Kupky mohla vést k nějakému zásadnímu obratu. „Udržet se nad deseti procenty musí být základní cíl spojený s budováním nové aliance podobné Spolu – a proto toto budování má Kupka dobré předpoklady i zkušenost z minula,“ míní.
V ODS navíc nyní nevidí ranaře typu Mirka Topolánka, který by měl potenciál vrátit ODS k ziskům nad dvacet či dokonce třicet procent. „To i s ohledem na sílící podporu Starostů a nezávislých není reálné,“ hodnotí Cabada.
Již citovaný Kopeček pak připomíná, že stávající nižší podpora ODS souvisí mimo jiné s tím, že po sněmovních volbách založil Martin Kuba hnutí Naše Česko.
„Další faktor je aktuální efekt komunálních a senátních voleb, který je veřejně vnímán hlavně jako úspěch STAN, což samozřejmě na voliče opozice působí a některé to vede k příklonu od ODS ke Starostům Víta Rakušana,“ vysvětluje Kopeček.
Ideologická nevyhraněnost STAN
Podle něj je také užitečné vnímat, že vzestup STAN v průzkumech a také jeho určitá ideologická nevyhraněnost přitahuje, protože v tuto chvíli působí jako nadějnější a atraktivnější vyzyvatel ANO než ODS s její mnohem silnější ideologickou a politickou stopou. „Odráží to i fakt, že STAN zjevně převzal i některé voliče Pirátů,“ vysvětluje.
Podle Kopečka navíc neideologičnost Starostů z nich činí zajímavou alternativu i pro některé zklamané voliče ANO. „Svou roli hraje asi i to, že poslankyně a poslanci STAN dokážou být agilnější ve veřejném prostoru včetně sociálních sítí než poslanci ODS.“
Také podle něj z toho plyne závěr, že by ODS měla začít zvažovat obnovu Spolu, byť třeba v nějakém modifikovaném provedení. „Je zjevné, že minimálně u TOP 09 k tomu bude vstřícnost,“ nepochybuje politolog.
Politolog Otto Eibl si ale není jistý, zda by občanským demokratům pomohla revize programu. „Obsahová stránka politiky je samozřejmě důležitá, ale v okamžiku, kdy lidé neumí mít stranu a její představitele jednoduše rádi, je to skutečně hodně těžké.“
Budování vztahu s voliči
„Myslím, že to současné vedení schytává tak trochu neprávem – je vidět, že se snaží posouvat stranu dál, ale prostě to nestačí a výsledky nepřichází,“ míní Eibl.
To, co mu v aktivitách strany chybí, je systematické budování vztahů s voliči. „Chybí mi intenzivní kontakt předáků strany s lidmi, snaha pochopit jejich nálady tváří v tvář,“ uvažuje politolog.
Chybí mu tedy autentická snaha o empatii. Sypání si popela na hlavu bez reálných změn, které by šlo prožít společně se stranou, podle něj totiž nemůže dlouhodobě fungovat.
„Velmi často také ze strany neslyšíme odpovědi na velmi konkrétní otázky, představitelé strany, v čele s předsedou, lavírují a nedávají jednoznačnou odpověď. To samozřejmě také nepomáhá a výsledný dojem je všelijaký,“ upozorňuje.
A hlavně – současná ODS podle něj musí vědět, koho reprezentuje a jaké zájmy hájí. „ODS může mít propracovaný program, ale lidé v něm nemusejí poznávat své každodenní problémy. A může s nimi intenzivně komunikovat, ale přesto jim nenabídnout přesvědčivou politickou reprezentaci.“
I to by podle jeho mínění bylo důkazem jakési bezradnosti. „Věřím ale, že strana ví, kam chce dojít a co chce dokázat. Ovšem tápe v tom, jak se to má stát,“ uzavírá.
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