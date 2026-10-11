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Domácí

Problém pro ANO, hněv poslankyně způsobil zvrat. STAN může obejít Babišovo hnutí

Viet Tran
Viet Tran
ČTK,Viet Tran
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Nad vedením pardubické radnice se vznáší velký otazník. Hnutí STAN původně jednalo o koalici s vítězným ANO a Žijeme Pardubice. Poté, co se ozvala poslankyně a zvolená zastupitelka Anežka Nedomová s ostrou kritikou, udělalo její hnutí otočku. Nyní STAN mluví s dalšími subjekty o možném vzniku široce rozkročené koalice, která by mohla obejít hnutí Andreje Babiše. Jednání ale nejsou zdaleka u konce.

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Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na tiskové konferenci po komunálních a senátních volbách, 10. října 2026.Foto: HN – Libor Fojtík
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V Pardubicích vyhrálo volby hnutí ANO, které s Žijeme Pardubice ještě v sobotu večer přizvalo ke koaliční spolupráci STAN. Trojblok by měl 20 hlasů. Následně se ovšem ozvala poslankyně a zastupitelka Nedomová, která partnerství s Babišovým subjektem kategoricky odmítla. A nebyla sama.

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„Vnímám to stejně jako poslankyně Nedomová. Kdybych se dostal do zastupitelstva, vymezil bych se stejně, za mě je to nepřístupná varianta,“ řekl ČTK Vojtěch Zigmund (STAN), který neuspěl ve volbách na velkou radnici, ale bude zastupitelem v pátém městském obvodě.

„Rovnou chceme oznámit, že navzdory informacím, které už se ve veřejném prostoru objevily, nebudeme jednat o koalici s ANO a Žijeme Pardubice. Jednáme s dalšími subjekty, které se do pardubického zastupitelstva dostaly. A věříme, že dohodu o spolupráci na lepší budoucnosti Pardubic a finální podobu koalice oznámíme velmi brzy,“ napsal lídr Daniel Vondra večer v tiskovém prohlášení. večer v písemném vyjádření, další podrobnosti neuvedl.

„Nic není uzavřené“

Zástupci ODS a Progresivní Pardubice, které s hnutím ANO a Žijeme Pardubice také jednali, se přes den vyjádřili, že nic není uzavřené a vše se může vyvíjet různými směry. Podle Filipa Sedláka (NAše Pardubice) by strany mohly utvořit velkou koalici bez politiků z ANO a Žijeme, kteří aktuálně radnici vedou.

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„Jsme rádi, že hnutí STAN přehodnotilo svůj postoj v povolebním jednání a tak chceme námi navržený formát budoucí koalice oživit. V následujících hodinách a dnech by měla proběhnout jednání, která ozřejmí životaschopnost tohoto široce rozkročeného projektu,“ řekl následně lídr Naše Pardubice Filip Sedlák.

Pardubické zastupitelstvo má 39 členů. Hnutí ANO získalo deset mandátů, sedm má ODS. Žijeme Pardubice a STAN mají po pěti mandátech. Progresivní Pardubice a Naše Pardubice získaly po čtyřech mandátech. SPD a Noví lidovci obsadí každý dvě křesla. Srdcem pro Pardubice mandát nezískalo.

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