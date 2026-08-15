„Proberu to s Schillerovou, vyřídím to osobně.“ Babiš přijel za voliči na Moravu

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyrazil do Moravskoslezského kraje. Necelé dva měsíce před komunálními volbami se zastavil v jedné z největších volebních bašt hnutí ANO. Deník Aktuálně.cz se podíval na jeho setkání s občany v centru Frýdku-Místku, souměstí ležícího na pomezí Moravy a Slezska, ve kterém žije na 55 tisíc lidí.
Je druhý srpnový pátek a krátce před čtvrtou hodinou odpolední a na náměstí Svobody v místeckém centru se u volebního stánku momentálně nejsilnější vládní strany tlačí několik desítek lidí.
K dispozici jsou volební letáky, knihy a čepice. Zpočátku si většina přítomných bere křiklavě červené kšiltovky s nápisem Silné Česko, ze kterých si hnutí ANO po vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa vytvořilo typický propagační předmět.
Andrej Babiš dorazil na čas. Téměř okamžitě ho obestoupí příznivci jeho hnutí.
Co se povedlo a co je lež
„Chtěli jsme vám říct, co děláme,“ důrazně hlásí v úvodním proslovu, proč přijel do Frýdku-Místku. A začne jmenovat, co všechno se podle něj jeho vládě povedlo. „Zlevnili jsme vám elektřinu, zlevnili jsme vám pohonné hmoty. Pamatujete, jak minulá vláda nechala vystřelit inflaci?“ vábil šéf hnutí ANO potenciální voliče.
Babiš také hned v úvodu zmínil několik témat, které podle něj média zkreslila a on by je chtěl uvést na pravou míru. „Korigoval“ třeba to, že vláda prý nedala krajům peníze na silnice. „Je to lež,“ prohlásil Babiš s tím, že kraje mají peněz dost a dostaly přidáno díky novému systému přerozdělování daní.
Hájil se i proti nařčení, že neřešil nedostatek léků na rakovinu. „Byl jsem na dovolené, ale (ministr zdravotnictví Adam V. - pozn. red.) Vojtěch to dostal na starosti,“ vysvětloval.
Premiér se rovněž vyjadřoval k otázce, zda nechal sledovat úředníky. „Zjistili jsme, že koukali na porno, nakupovali,“ opakoval Babiš své pár dní staré vyjádření k případu, se kterým přišel server Seznam Zprávy. Babiš zdůraznil, že v každé běžné soukromé firmě by je za takové chování vyhodili.
Přestože to zpočátku vypadalo, že na Babiše se přišli podívat převážně jen senioři, zastoupení měly nakonec všechny věkové kategorie. „Já bych ho hnala,“ ukazuje seniorka na mladíka, který nad hlavou drží kartonovou desku s heslem „Důchodci nejsou budoucnost“.
Odpůrci vlády stojí opodál, jeden z nich drží ceduli, kde se píše, že ho Babiš okradl o zvýšení důchodů. Starší muž, jakmile si toho všimne, hlasitě ho opravuje, že tam má chybu. „Přeci to Fialova vláda nás okradla,“ okřikuje dotyčného s odkazem na předchozího premiéra.
„Dám vám na sebe mobil“
Se svým vládním šéfem Babišem do Frýdku-Místku v pátek přijel i ministr práce Aleš Juchelka. Ten si později bere slovo vždy, když přichází dotazy na důchody nebo na sociální dávky. Právě to spolu s otázkami na migraci a Ukrajinu zajímá přítomné vůbec nejvíc.
Ptají se konkrétně. Třeba proč dostanou po sloučení několika sociálních dávek do jedné superdávky méně peněz než dřív. Nebo proč někteří musí žádat stát o sociální podporu, když pracují, ale peníze jim nepokryjí nezbytné náklady.
V podzimních volbách tady do zastupitelstva Frýdku-Místku kandiduje za ANO celkem 43 lidí. Lídryní a kandidátkou na primátorku je Lucie Káňová, dosavadní členka zastupitelstva a expertka na politiku zaměstnanosti. Na setkání nicméně nikdo z kandidátky nebyl. Premiér na dotaz deníku Aktuálně.cz, proč nedorazili, řekl, že akci pojal jako své setkání s voliči.
Během mítinku došlo i na některé osobní dotazy. Jeden senior žádal premiéra, aby změnil konkrétní ustanovení zákona o dani z příjmu. Vadilo mu, že jsou úroky z peněz na účtech v bankách daněny automaticky formou srážkové daně. Ale například kapitálové příjmy ze zahraniční lze uvést do daňového přiznání a uplatnit na ně slevu na poplatníka, a na daních tak ušetřit.
Senior poměrně složitě vysvětloval ustanovení daňového zákona a mluvil o diskriminaci. „Já vám dám mobil a proberu to se Schillerovou,“ přerušil premiér dotyčného muže. Ten se ale nenechal odbýt a tvrdil, že ministryni financí Aleně Schillerové (rovněž ANO) už psal.
„Já to vyřídím osobně, dostanete odpověď,“ slíbil mu Andrej Babiš a napsal na leták číslo svého telefonu. Papír s číslem pak poslal přes lidi v publiku k dotyčnému muži.
Babišův historický zeměpis
Jeden mladík se premiéra zeptal, jestli opravdu nevěděl, kde je Grónsko. Připomněl tak debatu k zájmu amerického prezidenta Donalda Trumpa o toto autonomní dánské území, kdy Babiš přišel s tím, že si koupil globus za zhruba 15 tisíc korun, aby se podíval, kde přesně největší ostrov na světě vlastně leží.
Mladý muž se ho v té souvislosti zeptal, jestli ví, kde je Srí Lanka. „Já jsem tam v roce 1982 prodával polyethylen a polypropylen z chemičky Litvínov,“ rozpovídal se premiér.
„Naložili jsme to do kontejneru v Bratislavě, šlo to Interlichtěrem (dopravce - pozn. red.) do Kolomba, do Bombaje a do Pakistánu. A na Srí Lance jsem si koupil mango, deset kilo, měl jsem nadváhu. A v Pakistánu na letišti mě zadrželi a chtěli ode mě sto dolarů. Takže zeměpis mám rád,“ vzpomínal Babiš.
Co by měli Pražané pochopit
V úvodu svého projevu premiér chlubil, že v kraji hnutí ANO dominuje. „Moravskoslezském kraji jste měli fantastický výsledek,“ hlásil Babiš nadšeně. V posledních parlamentních volbách, kdy se v kraji ucházel coby lídr kandidátky o křeslo v poslanecké sněmovně, totiž hnutí drtivě zvítězilo. Získalo 43 procent hlasů.
Ovšem v odpovědi na dotaz Aktuálně.cz k odhadu výsledku podzimních komunálních voleb Babiš zdůrazňoval hlavně českou metropoli. „V komunální politice, doufejme, hnutí vybralo dobře. Doufám, že nebudou žádné průšvihy, za které já potom budu moci,“ poznamenal.
Na otázku, zda je pro něj z opozice větší soupeř STAN nebo ODS, se snažil zavtipkovat. „Kdo je ODS a STAN?“ ptal se.
„Pro nás je důležité hlavně v Praze, aby Pražané pochopili, že ta vláda pro Prahu může udělat velké věci. A aby pochopili, že ta vláda funguje, že ji někdo řídí, že má výsledky, že skládáme účty. A kdybychom dostali šanci být v Praze, kde máme plno projektů, tak jsem přesvědčen, že by to bylo pozitivní,“ uzavřel Babiš.
„Já už musím být jinde,“ oznámil nakonec Andrej Babiš přítomným po půl sedmé večerní. To se kolem něj ještě stále tlačili jeho příznivci chtiví společné fotografie s premiérem.
Nakonec se však Babiš přeci jen omluvil a pěšky se vydal přes náměstí s ochrankou a několika fotografy ke svému autu. S ministrem Juchelkou spěchali na tenis, prozradil později na sociální síti.